Fiatal férfi vesztette életét a málnásfürdői balesetben

Egy 35 éves férfi vesztette életét abban balesetben, amely csütörtök reggel történt a 12-es országúton, Málnásfürdő közelében. A balesetben egy teherautó és egy furgon ütközött.

Székelyhon 2026. november 12., 12:592026. november 12., 12:59 2026. november 12., 13:002026. november 12., 13:00

A Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a két jármű ellentétes irányból érkezett, amikor frontálisan összeütköztek. Az elsődleges vizsgálatok alapján

a furgon sofőrje áttérhetett a menetiránnyal ellentétes sávba,

a baleset pontos körülményeit azonban még vizsgálják. {A} A furgont vezető 35 éves férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínre érkező mentőegységek

már csak a halál beálltát tudták megállapítani.