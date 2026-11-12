Fiatal férfi vesztette életét a málnásfürdői balesetben

Fotó: Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság
Egy 35 éves férfi vesztette életét abban balesetben, amely csütörtök reggel történt a 12-es országúton, Málnásfürdő közelében. A balesetben egy teherautó és egy furgon ütközött.
2026. november 12., 12:592026. november 12., 12:59
2026. november 12., 13:002026. november 12., 13:00
A Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a két jármű ellentétes irányból érkezett, amikor frontálisan összeütköztek. Az elsődleges vizsgálatok alapján
a baleset pontos körülményeit azonban még vizsgálják.
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A furgont vezető 35 éves férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínre érkező mentőegységek
A teherautó 58 éves sofőrje megsérült, őt kórházba szállították. Alkoholszondával is tesztelték, melynek eredménye szerint nem volt ittas a történtek idején.
Tragikus baleset történt csütörtök reggel a 12-es országúton, Málnásfürdő bejáratánál: egy teherautó és egy haszongépjármű ütközött össze. A balesetben egy személy életét vesztette, egy másik pedig orvosi ellátásra szorul.
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