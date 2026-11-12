Székföldi Magyar Napok: erősíteni a kapcsolatokat a szórvánnyal

2025 adventjének második vasárnapján teltház fogadta a baróti Kájoni Consort régizene-együttest az erősdi közösségi házban
Fotó: Vargyasi Levente
A 12. kiadásához érkező Székföldi Magyar Napok az elmúlt években a térség magyar közösségi életének fontos eseményévé vált. Célja kulturális programok révén erősíteni a helyi közösségek kapcsolatait és lehetőséget teremteni az együttlétre.
Tizenkettedik alkalommal szervezik meg a Székföldi Magyar Napokat, amelynek célja a székföldi magyarság kulturális identitásának megőrzése és a közösségi összetartozás erősítése.
Az idei rendezvénysorozat november 15-én kezdődik Árapatakon, majd Erősdön és Hidvégen folytatódik.
November 15-én, vasárnap 11 órától Árapatakon, a helyi református templomban tartandó ünnepi istentiszteletet követően a Classical Singers operettegyüttes koncertjére várják az érdeklődőket.
November 21-én, szombaton 17 órától Erősdön Vargyasi Levente és T. Bányai Péter Keseredés című dokumentumfilmjét vetítik, amely újabb alkalmat kínál a közös találkozásra és beszélgetésre.
November 22–én, vasárnap 13 órától Hidvégen a református egyház imatermében, az istentiszteletet követően a Kelekótya együttes Verses-zenés állatvilág című előadása várja a családokat és a gyerekeket.
A Baróti-hegység nyugati lejtőjén és a Barcaság Olton inneni síkján elterülő Székföld az egyik legrégebbi magyarlakta térség.
Tavaly a Székföldi Magyar Napok záró akkordjaként a a Classical Singers örvendeztette meg a hidvégi magyarokat
Fotó: Vargyasi Levente
Bár jelenleg Kovászna megye részét képezi, az elmúlt évszázadokban sem a történelmi Székelyföldhöz, sem a Barcasághoz nem tartozott, éppen ezért
Amint azt Ráduly Kingától, a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola sajtóreferensétől megtudtuk, a Kovászna Megye Tanácsa által 12 évvel ezelőtt elindított rendezvénysorozat célja megerősíteni az összetartozás érzését: azt, hogy éljünk akár tömbmagyarságban, akár szórványban, ugyanazon közösség értékes tagjai vagyunk.
Átvette a Székely Nemzeti Múzeum vezetését Kinda István, miután Vargha Mihály nyugdíjba vonult. A Kovászna megyei tanács kihelyezett ülésén új tanácsos is esküt tett: Jakab Irén Jakab István Barna helyére került a testületbe.
A magyartalanítás elmúlt száz évének módszereit és a magyar közösségeket ért megaláztatásokat járja körül a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének hatodik könyve. A Tipróláncok című kötetet szerdán mutatják be Sepsiszentgyörgyön.
A TEGA Rt. több mint száz településen 500 tonna, azaz mintegy ötven teherautónyi hulladékot gyűjtöttek össze Háromszéken. A tavalyi évhez képest nőtt a leadott elektronikai eszközök és textíliák mennyisége, a lomoké viszont jelentősen csökkent.
A kommunizmus korszaka nem csak a történelmi múlt része, hiszen sokunk személyes életének meghatározó részét jelenti. A Vörös Csillag Múzeum látványtervezői erre is törekedtek: ne csak nézzük a múltidézést, legyünk részesei azoknak az időknek.
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Gyűjtést szervez a sepsiszentgyörgyi Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház az ott született kisbabák számára, mert sok anya úgy érkezik a szülészetre, hogy még a legszükségesebb babaholmikat sem tudja magával hozni.
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Bálványos román nevének törvénybe iktatását célzó képviselőházi vitát heves szóváltások, személyeskedés és nacionalizmusról szóló bírálatok kísérték, miközben több párt is szembefordult az indítvánnyal.
Tíz lőfegyvert és csaknem tízezer lőszert foglaltak le csütörtökön Kovászna megyében egy átfogó házkutatás–sorozat nyomán. Három személyt bekísértek és kihallgattak.
Sikkasztás, adócsalás és pénzmosás gyanúja miatt tartottak házkutatásokat Kovászna megyében a Jupiter művelet részeként. Egy másik ügyben az állami költségvetést több mint 1,2 millió lejjel károsíthatták meg, két személyt őrizetbe vettek.
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