Székföldi Magyar Napok: erősíteni a kapcsolatokat a szórvánnyal

A 12. kiadásához érkező Székföldi Magyar Napok az elmúlt években a térség magyar közösségi életének fontos eseményévé vált. Célja kulturális programok révén erősíteni a helyi közösségek kapcsolatait és lehetőséget teremteni az együttlétre.

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Tizenkettedik alkalommal szervezik meg a Székföldi Magyar Napokat, amelynek célja a székföldi magyarság kulturális identitásának megőrzése és a közösségi összetartozás erősítése.

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Az idei rendezvénysorozat november 15-én kezdődik Árapatakon, majd Erősdön és Hidvégen folytatódik.

November 15-én, vasárnap 11 órától Árapatakon, a helyi református templomban tartandó ünnepi istentiszteletet követően a Classical Singers operettegyüttes koncertjére várják az érdeklődőket.

November 21-én, szombaton 17 órától Erősdön Vargyasi Levente és T. Bányai Péter Keseredés című dokumentumfilmjét vetítik, amely újabb alkalmat kínál a közös találkozásra és beszélgetésre.

November 22–én, vasárnap 13 órától Hidvégen a református egyház imatermében, az istentiszteletet követően a Kelekótya együttes Verses-zenés állatvilág című előadása várja a családokat és a gyerekeket.

A Baróti-hegység nyugati lejtőjén és a Barcaság Olton inneni síkján elterülő Székföld az egyik legrégebbi magyarlakta térség.