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Székföldi Magyar Napok: erősíteni a kapcsolatokat a szórvánnyal

2025 adventjének második vasárnapján teltház fogadta a baróti Kájoni Consort régizene-együttest az erősdi közösségi házban

2025 adventjének második vasárnapján teltház fogadta a baróti Kájoni Consort régizene-együttest az erősdi közösségi házban

Fotó: Vargyasi Levente

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A 12. kiadásához érkező Székföldi Magyar Napok az elmúlt években a térség magyar közösségi életének fontos eseményévé vált. Célja kulturális programok révén erősíteni a helyi közösségek kapcsolatait és lehetőséget teremteni az együttlétre.

Kocsis Károly

2026. november 12., 07:542026. november 12., 07:54

Tizenkettedik alkalommal szervezik meg a Székföldi Magyar Napokat, amelynek célja a székföldi magyarság kulturális identitásának megőrzése és a közösségi összetartozás erősítése.

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Az idei rendezvénysorozat november 15-én kezdődik Árapatakon, majd Erősdön és Hidvégen folytatódik.

  • November 15-én, vasárnap 11 órától Árapatakon, a helyi református templomban tartandó ünnepi istentiszteletet követően a Classical Singers operettegyüttes koncertjére várják az érdeklődőket.

  • November 21-én, szombaton 17 órától Erősdön Vargyasi Levente és T. Bányai Péter Keseredés című dokumentumfilmjét vetítik, amely újabb alkalmat kínál a közös találkozásra és beszélgetésre.

  • November 22–én, vasárnap 13 órától Hidvégen a református egyház imatermében, az istentiszteletet követően a Kelekótya együttes Verses-zenés állatvilág című előadása várja a családokat és a gyerekeket.

A Baróti-hegység nyugati lejtőjén és a Barcaság Olton inneni síkján elterülő Székföld az egyik legrégebbi magyarlakta térség.

Tavaly a Székföldi Magyar Napok záró akkordjaként a a Classical Singers örvendeztette meg a hidvégi magyarokat Galéria

Tavaly a Székföldi Magyar Napok záró akkordjaként a a Classical Singers örvendeztette meg a hidvégi magyarokat

Fotó: Vargyasi Levente

Bár jelenleg Kovászna megye részét képezi, az elmúlt évszázadokban sem a történelmi Székelyföldhöz, sem a Barcasághoz nem tartozott, éppen ezért

napjainkban Hidvégen, Árapatakon és Erősdön több okból is egyre nehezebb magyarnak lenni.

Amint azt Ráduly Kingától, a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola sajtóreferensétől megtudtuk, a Kovászna Megye Tanácsa által 12 évvel ezelőtt elindított rendezvénysorozat célja megerősíteni az összetartozás érzését: azt, hogy éljünk akár tömbmagyarságban, akár szórványban, ugyanazon közösség értékes tagjai vagyunk.

Háromszék Kultúra
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