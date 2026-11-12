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Lezárják a csíkszeredai sétálóutcát az autók előtt

Új sorompót szereltek a korábban letört helyére Csíkszeredában a Lejtő utca felső végére, ezzel lezárva az utat a sétálóutcába igyekvő autósok előtt. Jelenleg a műszaki tesztelés zajlik annak érdekében, hogy minden gördülékenyen működjön.

Kovács Attila

2026. november 12., 07:512026. november 12., 07:51

Helyére került a sorompó, megakadályozzák az illetéktelenek bejutását • Fotó: Borbély Fanni

Helyére került a sorompó, megakadályozzák az illetéktelenek bejutását

Fotó: Borbély Fanni

Új sorompót szereltek a korábban letört helyére Csíkszeredában a Lejtő utca felső végére, ezzel lezárva az utat a sétálóutcába igyekvő autósok előtt. Jelenleg a műszaki tesztelés zajlik annak érdekében, hogy minden gördülékenyen működjön.

Kovács Attila

2026. november 12., 07:512026. november 12., 07:51

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Nemsokára működni fog a sorompó, így a csíkszeredai sétálóutcába behajtani szándékozó illetéktelen autósokat nemcsak a helyi önkormányzati határozat tiltása, hanem műszaki akadály is távol fogja tartani onnan.

Keleti irányból, a Lejtő utcából mindeddig szabad volt az út, mert az évekkel ezelőtt felszerelt automata, rendszámfelismerő kamerával működő sorompót ismeretlenek tavaly letörték.

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• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A polgármesteri hivatal idén pótolta a hiányt,

a sorompó a helyén van, a következő napokban a műszaki tesztelése zajlik

– tudtuk meg Bors Béla alpolgármestertől. Mint az elöljáró elmondta, a rendszámfelismerő funkció hibátlan működését kell ellenőrizni, így az ott lakók is hamarosan igénybe vehetik ezt.

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Nemsokára leengedhetik a sorompót, megakadályozva, hogy bárki behajthasson a sétálóutcába
Nemsokára leengedhetik a sorompót, megakadályozva, hogy bárki behajthasson a sétálóutcába

Több mint egy évvel a csíkszeredai sétálóutcába az akadálytalan behajtást engedő utca felújítása után helyezik üzembe az autós forgalom korlátozását célzó sorompót.

A Lejtő utca felújítását 2020-ban végezték el, utána készült el az automata sorompó, amelynek beüzemelésére 2022-ig várni kellett, amíg az önkormányzat elfogadta azt a szabályzatot, amely meghatározta, milyen feltételekkel és időszakban lehet autóval behajtani ott. Ugyanakkor

behajtási engedélyeket is kiadtak

a sétálóutcában működő vendéglátóhelyek és üzletek ellátása érdekében – erre a reggeli órákban volt lehetőség.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A rendszámfelismerő kamerával ellátott sorompó még kártya, illetve kód használatával is nyitható volt más időszakokban, így a sétálóutcai és Lejtő utcai lakók, illetve az ott vállalkozásokat működtetők számára biztosított akadálytalan bejutást, akik autóikkal nem parkolhattak az utcában, csak az udvarokon.

A kóddal történő beléptetési lehetőséget a rend- és katasztrófavédelmi szervek, a mentőszolgálat és a közszolgáltatásokat végző cégek gépjárműveinek vezetői vehették igénybe.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Nem ez volt az első károkozás a behajtásgátló szerkezeteket illetően a Lejtő utcában. 2014-ben az utca aljába egy távvezérlésű, földbe süllyeszthető automata forgalomkorlátozó oszlopot szereltek fel, és helyeztek üzembe. Ez csak

rövid ideig működött,

mert kétszer is ráhajtottak autóval és megrongálták, javítására pedig nem volt lehetőség.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszék Csíkszereda
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