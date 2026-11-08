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Az 1956-os forradalom egyik túlélőjével találkozhatnak a csíkszeredaiak

Szilágyi Árpi bácsi több alkalommal találkozott a diákokkal is • Fotó: Magyaország Csíkszeredai Főkonzulátusa

Szilágyi Árpi bácsi több alkalommal találkozott a diákokkal is

Fotó: Magyaország Csíkszeredai Főkonzulátusa

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A 94 éves Szilágyi Árpád, az 1956-os forradalom túlélője mesél a múltról Csíkszeredában, november 9-én, hétfőn.

Simon Virág

2026. november 08., 12:472026. november 08., 12:47

Magyarország Csílkszeredai Főkonzulátusa az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából rendhagyó, élő történelemórákat szervezett 22 székelyföldi iskolában. Ebből 17 alkalommal a diákoknak és tanároknak Szilágyi Árpád bácsi, az 1956-os forradalom utáni megtorlások túlélője mesélt.

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A rendezvénysorozat lezárásaként egy különleges, nyilvános találkozót szerveznek, amelyen

Árpi bácsi őszintén mesél az embertelen diktatúráról, a börtönök kegyetlenségéről és az emberi nagylelkűségről,

közelebb hozva mindenkihez '56 székelyföldi hőseit.

Helyszín: Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa, Lázár-ház esküterme (Gál Sándor utca 9.), időpont: 2026. november 9., hétfő 18 óra

Csíkszék Csíkszereda
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