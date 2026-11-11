Ki dönt a szemétdíj emeléséről?

Fotó: Haáz Vince
Közgyűlésen döntenek a Maros megyei polgármesterek a jövő évi szemétdíj megemeléséről és minden településnek egy szavazata van. Bár a marosvásárhelyi tanácsosok elutasították a díjemelést, a peremtelepülések dönthetnek másként.
Maros megyében 7 övezetre van osztva a hulladékgazdálkodás és a megyeszékhely, valamint további 18 település a 2-es övezethez tartozik. Jövő héten tartják azt a közgyűlést, amelyen a tagok, azaz minden település egy-egy képviselője szavaznak arról, hogy
A marosvásárhelyi tanácsosok – mint megírtuk –, keddi ülésükön nem fogadták el az áremelésre vonatkozó határozatokat, vagyis
Szerdán délben visszatértek erre a döntésükre.
Jelentős drágulás lehet januártól
Fotó: Haáz Vince
Frunda Csenge a marosvásárhelyi helyi tanács RMDSZ-es frakciójának vezetője a Székelyhonnak elmondta: szerdán arról döntöttek, hogy a közgyűlésen résztvevő, Marosvásárhelyt képviselő tag – aki általában Soós Zoltán polgármester szokott lenni –
Mint emlékeztetett, azért nem fogadták el a Sylevy magáncég által kért drágítást, mert úgy értékelték, hogy az nincs kellőképp megindokolva, és azért sem, mert
A kért áremelés ugyanis a különböző hulladékokra tonnánként számított díjra vonatkozott.
A megyei szemétszolgáltatást összehangoló Ecolect Közösségi Egyesület vezetője, Tóth Andrea a Székelyhon kérdésére kifejette: a 2-es övezetben, ahová Marosvásárhely is tartozik, még 18 más önkormányzat is van, Nyárádszeredától a Marosvásárhely körüli peremtelepülésekig. Minden helyi tanácsban szavaztak arról, hogy a Sylevy kérését elfogadják a több, mint öten százalékos áremelésről vagy sem. A jövő héten esedékes közgyűlésen
Ez azt jelenti, hogy ha a többség igennel szavaz, akkor azt el kell fogadja mind a 19 tag, függetlenül attól, hogy a helyi önkormányzatban hogyan döntöttek.
Az illetékes elmondta, hogy
Az önkormányzatok ugyanis csütörtök estig kell elküldjék a határozatokat.
Fotó: Haáz Vince
Megkérdeztük, hogy mi történik abban az esetben, ha a jövő heti közgyűlésen nem szavazzák meg a magáncég által kért áremelést. Tóth Andrea elmondta, hogy akkor
Emellett a Közszolgáltatásokat Szabályozó Országos Hatósághoz (ANRSC) is fordulhat, mert annak elnöke is jóváhagyhatja az áremelést.
Az Ecolect képviselőjétől megtudtuk, hogy Maros megyében, a 4-es övezetben, a Szászrégenben és környékén tevékenykedő szolgáltató kérte az inflációval arányos áremelést, de máshol nem álltak elő ilyen követeléssel a cégek.
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