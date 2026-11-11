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Ki dönt a szemétdíj emeléséről?

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

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Közgyűlésen döntenek a Maros megyei polgármesterek a jövő évi szemétdíj megemeléséről és minden településnek egy szavazata van. Bár a marosvásárhelyi tanácsosok elutasították a díjemelést, a peremtelepülések dönthetnek másként.

Simon Virág

2026. november 11., 21:272026. november 11., 21:27

Maros megyében 7 övezetre van osztva a hulladékgazdálkodás és a megyeszékhely, valamint további 18 település a 2-es övezethez tartozik. Jövő héten tartják azt a közgyűlést, amelyen a tagok, azaz minden település egy-egy képviselője szavaznak arról, hogy

jóváhagyják-e a hulladékgazdálkodási szolgáltató kérését, és megemelik a díjakat több mint ötven százalékkal, vagy sem.

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Megerősített nem

A marosvásárhelyi tanácsosok – mint megírtuk –, keddi ülésükön nem fogadták el az áremelésre vonatkozó határozatokat, vagyis

nem támogatták a szolgáltató azon kérését, hogy ötven vagy esetenként 58 százalékkal növeljék a hulladék összeszedéséért és elszállításáért járó díjat.

Szerdán délben visszatértek erre a döntésükre.

Jelentős drágulás lehet januártól • Fotó: Haáz Vince Galéria

Jelentős drágulás lehet januártól

Fotó: Haáz Vince

Frunda Csenge a marosvásárhelyi helyi tanács RMDSZ-es frakciójának vezetője a Székelyhonnak elmondta: szerdán arról döntöttek, hogy a közgyűlésen résztvevő, Marosvásárhelyt képviselő tag – aki általában Soós Zoltán polgármester szokott lenni –

nemmel szavazzon az áremelésre.

Mint emlékeztetett, azért nem fogadták el a Sylevy magáncég által kért drágítást, mert úgy értékelték, hogy az nincs kellőképp megindokolva, és azért sem, mert

nem derült ki, hogy az tulajdonképpen milyen áremelést jelent a marosvásárhelyiek szemétdíjára, ami most személyenként 15 lej havonta.

A kért áremelés ugyanis a különböző hulladékokra tonnánként számított díjra vonatkozott.

Ki hozza a végleges döntést?

A megyei szemétszolgáltatást összehangoló Ecolect Közösségi Egyesület vezetője, Tóth Andrea a Székelyhon kérdésére kifejette: a 2-es övezetben, ahová Marosvásárhely is tartozik, még 18 más önkormányzat is van, Nyárádszeredától a Marosvásárhely körüli peremtelepülésekig. Minden helyi tanácsban szavaztak arról, hogy a Sylevy kérését elfogadják a több, mint öten százalékos áremelésről vagy sem. A jövő héten esedékes közgyűlésen

a tagok, minden település egy-egy képviselője közösen tárgyalnak és szavaznak erről.

Ez azt jelenti, hogy ha a többség igennel szavaz, akkor azt el kell fogadja mind a 19 tag, függetlenül attól, hogy a helyi önkormányzatban hogyan döntöttek.

Az illetékes elmondta, hogy

vannak olyan önkormányzatok, amelyek megszavazták az áremelést, de azt még nem tudja, hogy az igenek vagy a nemek vannak-e többségben.

Az önkormányzatok ugyanis csütörtök estig kell elküldjék a határozatokat.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Van másik út is

Megkérdeztük, hogy mi történik abban az esetben, ha a jövő heti közgyűlésen nem szavazzák meg a magáncég által kért áremelést. Tóth Andrea elmondta, hogy akkor

a Sylevy a bírósághoz fordulhat, kérve, hogy az vizsgálja meg, indokolt az drágításra vonatkozó kérése vagy sem, és ha igen, rendelje el a drágítást.

Emellett a Közszolgáltatásokat Szabályozó Országos Hatósághoz (ANRSC) is fordulhat, mert annak elnöke is jóváhagyhatja az áremelést.

Az Ecolect képviselőjétől megtudtuk, hogy Maros megyében, a 4-es övezetben, a Szászrégenben és környékén tevékenykedő szolgáltató kérte az inflációval arányos áremelést, de máshol nem álltak elő ilyen követeléssel a cégek.

Marosszék
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