Bő száz kilométerre Székelyföldtől épít gyárat a Siemens

Megkezdődött a Siemens új erdélyi gyárának építése szerdán – írja az MTI a Profit.ro román gazdasági hírportál nyomán.

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A 15 ezer négyzetméteres üzem a nagyszebeni WDP Park Sibiu ipari parkban lesz. A beruházás becsült értéke 14 millió euró -– közölte a vállalat. „Az üzemet stratégiai elhelyezkedése ideális helyszínné teszi a Siemens működésének támogatására, és hozzájárul a cég termelési kapacitásának megerősítéséhez a régióban” – idézi a beruházó közleményét a hírportál.

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