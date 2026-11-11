Bő száz kilométerre Székelyföldtől épít gyárat a Siemens

A tervek szerint teljes mértékben automatizált és digitalizált lesz az üzem, a munkafolyamatok irányításához pedig mesterséges intelligenciát is használni fognak. Képünk illusztráció
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Megkezdődött a Siemens új erdélyi gyárának építése szerdán – írja az MTI a Profit.ro román gazdasági hírportál nyomán.
A 15 ezer négyzetméteres üzem a nagyszebeni WDP Park Sibiu ipari parkban lesz. A beruházás becsült értéke 14 millió euró -– közölte a vállalat. „Az üzemet stratégiai elhelyezkedése ideális helyszínné teszi a Siemens működésének támogatására, és hozzájárul a cég termelési kapacitásának megerősítéséhez a régióban” – idézi a beruházó közleményét a hírportál.
A teljes mértékben automatizált, digitalizált, a munkafolyamatok irányításához mesterséges intelligenciát használó üzemben Sentron márkájú termékeket (megszakítókat, biztosítékokat, túlfeszültség-védelmi berendezéseket, mérőműszereket) fognak gyártani.
A Siemens AG helyi leányvállalatán, a Simea Sibiu Kft.-n keresztül, jelenleg öt üzemet működtet Romániában: hármat Nagyszebenben, egyet Nagyváradon, egyet pedig a Temes megyei Buziásfürdőn.
A berlini és müncheni székhelyű Siemens AG a 2025-ös pénzügyi évben 78,9 milliárd euró árbevétel mellett 10,4 milliárd euró adózás utáni eredményt ért el. Tavaly szeptemberben a vállalat alkalmazottainak száma meghaladta a 318 ezret.
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