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Bő száz kilométerre Székelyföldtől épít gyárat a Siemens

A tervek szerint teljes mértékben automatizált és digitalizált lesz az üzem, a munkafolyamatok irányításához pedig mesterséges intelligenciát is használni fognak. Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

A tervek szerint teljes mértékben automatizált és digitalizált lesz az üzem, a munkafolyamatok irányításához pedig mesterséges intelligenciát is használni fognak. Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

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Megkezdődött a Siemens új erdélyi gyárának építése szerdán – írja az MTI a Profit.ro román gazdasági hírportál nyomán.

Székelyhon

2026. november 11., 19:042026. november 11., 19:04

A 15 ezer négyzetméteres üzem a nagyszebeni WDP Park Sibiu ipari parkban lesz. A beruházás becsült értéke 14 millió euró -– közölte a vállalat. „Az üzemet stratégiai elhelyezkedése ideális helyszínné teszi a Siemens működésének támogatására, és hozzájárul a cég termelési kapacitásának megerősítéséhez a régióban” – idézi a beruházó közleményét a hírportál.

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A teljes mértékben automatizált, digitalizált, a munkafolyamatok irányításához mesterséges intelligenciát használó üzemben Sentron márkájú termékeket (megszakítókat, biztosítékokat, túlfeszültség-védelmi berendezéseket, mérőműszereket) fognak gyártani.

A tervek szerint a termelés 2028-ban indul.

A Siemens AG helyi leányvállalatán, a Simea Sibiu Kft.-n keresztül, jelenleg öt üzemet működtet Romániában: hármat Nagyszebenben, egyet Nagyváradon, egyet pedig a Temes megyei Buziásfürdőn.

A több mint 1400 alkalmazottat foglalkoztató Simea Sibiu árbevétele 2025-ben 99,4 százalékkal 956,401 millió lejre nőtt, a nettó nyeresége pedig 241 százalékkal bővülve 66,817 millió lej lett.

A berlini és müncheni székhelyű Siemens AG a 2025-ös pénzügyi évben 78,9 milliárd euró árbevétel mellett 10,4 milliárd euró adózás utáni eredményt ért el. Tavaly szeptemberben a vállalat alkalmazottainak száma meghaladta a 318 ezret.

Belföld Gazdaság
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