Csúszik a csernavodai atomerőmű 1-es reaktorának újraindítása

Pénteken kapcsolják vissza az országos villamosenergia-hálózatra a csernavodai atomerőmű 1-es reaktorát, egy nappal később a korábban tervezettnél – közölte szerdán a Nuclearelectrica.

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A vállalat szerint a javítási munkálatok a vártnál hosszabb időt igényelnek. A reaktor várhatóan november 14-én éri el névleges teljesítményét. A Nuclearelectrica szerda reggel még csütörtökre ígérte a visszakapcsolást – írja az Agerpres.

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Az 1-es reaktort július 28-án a Duna alacsony vízhozama miatt állították le, majd november 6-án ismét rákapcsolták a hálózatra.