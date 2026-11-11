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Csúszik a csernavodai atomerőmű 1-es reaktorának újraindítása

• Fotó: Robert Ghement/Agerpres

Fotó: Robert Ghement/Agerpres

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Pénteken kapcsolják vissza az országos villamosenergia-hálózatra a csernavodai atomerőmű 1-es reaktorát, egy nappal később a korábban tervezettnél – közölte szerdán a Nuclearelectrica.

Székelyhon

2026. november 11., 19:122026. november 11., 19:12

A vállalat szerint a javítási munkálatok a vártnál hosszabb időt igényelnek. A reaktor várhatóan november 14-én éri el névleges teljesítményét. A Nuclearelectrica szerda reggel még csütörtökre ígérte a visszakapcsolást – írja az Agerpres.

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Az 1-es reaktort július 28-án a Duna alacsony vízhozama miatt állították le, majd november 6-án ismét rákapcsolták a hálózatra.

Hétfő este azonban a hagyományos, nem nukleáris részén, a gőzturbinánál bekövetkezett műszaki meghibásodás miatt újra lekapcsolták.

A vállalat szerint az eset nem érintette a nukleáris biztonságot.

A Nuclearelectrica hétfőn azt is bejelentette, hogy december 1-jétől leváltják az erőmű műszaki igazgatóját. A meghibásodás okairól később külön jelentés készül.

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Belföld Gazdaság
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