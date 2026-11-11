Csúszik a csernavodai atomerőmű 1-es reaktorának újraindítása

Fotó: Robert Ghement/Agerpres
Pénteken kapcsolják vissza az országos villamosenergia-hálózatra a csernavodai atomerőmű 1-es reaktorát, egy nappal később a korábban tervezettnél – közölte szerdán a Nuclearelectrica.
A vállalat szerint a javítási munkálatok a vártnál hosszabb időt igényelnek. A reaktor várhatóan november 14-én éri el névleges teljesítményét. A Nuclearelectrica szerda reggel még csütörtökre ígérte a visszakapcsolást – írja az Agerpres.
Az 1-es reaktort július 28-án a Duna alacsony vízhozama miatt állították le, majd november 6-án ismét rákapcsolták a hálózatra.
A vállalat szerint az eset nem érintette a nukleáris biztonságot.
A Nuclearelectrica hétfőn azt is bejelentette, hogy december 1-jétől leváltják az erőmű műszaki igazgatóját. A meghibásodás okairól később külön jelentés készül.
A csernavodai atomerőmű 2-es reaktorát szerdán kapcsolják vissza az országos villamosenergia-rendszerre, és csütörtökön fogja elérni névleges termelési kapacitását – közölte egy jelentésben a Nuclearelectrica vállalat.
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