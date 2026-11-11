Szűkített létszámmal, de a Maros megyei RMDSZ-nél folytatják az Eurotrans Alapítvány által biztosított ügyintézést és januártól is segíteni fognak a hozzájuk fordulóknak a magyar állampolgársághoz kapcsolódó iratcsomók összeállításában.

Simon Virág 2026. november 11., 17:022026. november 11., 17:02

Az Eurotrans Alapítvány az elmúlt 11 évben az egyszerűsített honosítás teljes körű ügyintézését végezte Erdély-szerte 25 irodában, többek között Marosvásárhelyen is. Hirdetés Az irodákban segítettek összeállítani a magyar állampolgársági kérelmet, de azokat is útbaigazították, akik családi állapotukban bekövetkező változásokat szerették volna iktatni, magyar útlevelet igényeltek vagy a köldökzsinór program által biztosított támogatást kérvényezték. korábban írtuk Honosítás: az EMNT demokrácia-központjainak sorsára jutott az RMDSZ alapítványa Nem vehet már részt az egyszerűsített honosításban az Eurotrans Alapítvány a Krónika értesülései szerint. Az RMDSZ szervezete a jövő évi működési költségek támogatásához szükséges kérelmet benyújtotta a magyar kormánynak, választ egyelőre nem kapott. Mint a Krónika beszámolt róla, az Eurotrans Alapítvány januártól nem vehet már részt az egyszerűsített honosítással kapcsolatos tevékenységben, így egyre többen kérdezik, hogy mi lesz az ügyintézéssel.

Csibi Attila Zoltán: januártól is segítünk az ügyintézésben Fotó: Haáz Vince

Sokan kértek segítséget Marosvásárhelyen idén az Eurotrans Alapítvány munkatársai már

3600 esetben segítettek azoknak, akik a magyar állampolgársággal járó szolgáltatásokat vették igénybe.

A legtöbben útlevélhez kértek segítséget (1013), ezt követte a magyar anyakönyvezés (912), a honosítás (898), valamint a babakötvény és az anyasági támogatás igénylése (500). Emellett lakcím-nyilvántartási ügyekben (259), hadigondozotti ellátásban (28) és magyar igazolvány ügyében (14) is segítettek. Szerdánként, az iratkiadási napon átlagosan száz ember jött el az elkészült okmányaiért.

Fotó: Haáz Vince

„Folytatjuk az ügyintézést” A Maros megyei RMDSZ elnöke, Csibi Attila Zoltán a Székelyhonnak elmondta, hogy az elmúlt két-három évben sokan fordultak az Eurotrans Alapítványhoz és éppen ezért úgy döntöttek, hogy

szűkített létszámmal, a saját alkalmazottaikkal folytatni fogják azt az ügyintézést, amit eddig az alapítvány végzett.

„Maros megyében nincs konzulátus, az itteni emberek vagy Csíkszeredába, vagy Kolozsvárra kell, kellene utazzanak ügyintézni, és nem biztos, hogy egy úttal el tudják intézni a magyar állampolgársággal kapcsolatos kéréseiket. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy januártól a saját munkatársainkkal folytatjuk a munkát, segítünk az iratok kitöltésében, a fordításban, a dossziék összeállításában.

Januártól az eddiginél jóval kevesebben lesznek, akik tájékoztatnak, segítenek az ügyintézésben, ezért időigényesebb is lesz mindez, de az a fontos, hogy ez a segítségnyújtás nem áll le. Vidéki kiszállást is szervezünk, ha erre lesz igény”

– fogalmazott Csibi. Az ügyfélfogadás, a tájékoztatás és a dokumentáció előkészítése januártól is ugyanott, Marosvásárhelyen, a Kossuth Lajos utca 18. szám alatt érthető el.

Fotó: Haáz Vince

Mi változik? Eddig az Eurotrans Alapítvány munkatársai által összeállított iratcsomókat, a magyar személyi igazolvány kérés kivételével, helyben, Marosvásárhelyen vették át a magyar konzulátus képviselői a kijelölt konzuli napon, és az iratkiadás is itt történt. Megkérdeztük, hogy ez januártól is így zajlik-e, és Csibi Attila Zoltán azt válaszolta:

úgy tudja, hogy jövőben is lesz konzuli kiszállás Marosvásárhelyen, de ezt a döntést a magyar külügyminisztérium fogja meghozni.