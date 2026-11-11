Ordított, fenyegetőzött és még a buszmegálló táblájának is nekiesett – azonosították és bírságot kapott

Fenyegetőzött, ordítozott, és egy buszmegálló tábláját rángatta egy csíkszéki nő kedden este Csíkszeredában. A rendőrség azonosította és megbírságolta a randalírozót.

Székelyhon 2026. november 11., 11:452026. november 11., 11:45 2026. november 11., 12:222026. november 11., 12:22

Felháborodást váltott ki a közösségi média felhasználóiból egy Csíkszeredában kedden este történt eset, amelyről videót tettek közzé a Csíki Tudakozó nevű Facebook-csoportban. Hirdetés A felvételen az látszik, hogy a Testvériség sugárúti buszmegállóban egy nő

nekiesik többször a menetrend-táblának, rángatja és közben ordít,

emellett egy ott várakozó utasra is ráordított, meg is fenyegette. A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság érdeklődésünkre közölte, hogy azonosították és megbüntették a csíkszeredai Testvériség sugárúti buszmegállóban november 10-én este randalírozó nőt. Az illető Hargita megyei, csíkkozmási lakos, tudtuk meg. A nővel szemben az 1991/61-es számú törvény alapján szabálysértési szankciót alkalmaztak, mivel

megsértette a társadalmi együttélés szabályait,

valamint a közrendet és a köznyugalmat. A hatóság ugyanakkor arra is kitért, hogy az érintett azonosításáig nem kaptak bejelentést az esetről. Hozzátették, hogy a nő hasonló magatartásával kapcsolatban korábban más bejelentést sem regisztráltak. A rendőrség közölte, hogy a közrend és a közbiztonság fenntartása érdekében folyamatosan járőröznek és megfigyelik a kiemelt területeket, emellett

célzott akciókat is szerveznek a társadalomellenes cselekmények megelőzésére és visszaszorítására.