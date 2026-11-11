Ordított, fenyegetőzött és még a buszmegálló táblájának is nekiesett – azonosították és bírságot kapott

Fotó: Orbán Orsolya
Fenyegetőzött, ordítozott, és egy buszmegálló tábláját rángatta egy csíkszéki nő kedden este Csíkszeredában. A rendőrség azonosította és megbírságolta a randalírozót.
2026. november 11., 11:452026. november 11., 11:45
2026. november 11., 12:222026. november 11., 12:22
Felháborodást váltott ki a közösségi média felhasználóiból egy Csíkszeredában kedden este történt eset, amelyről videót tettek közzé a Csíki Tudakozó nevű Facebook-csoportban.
A felvételen az látszik, hogy a Testvériség sugárúti buszmegállóban egy nő
emellett egy ott várakozó utasra is ráordított, meg is fenyegette.
A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság érdeklődésünkre közölte, hogy azonosították és megbüntették a csíkszeredai Testvériség sugárúti buszmegállóban november 10-én este randalírozó nőt. Az illető Hargita megyei, csíkkozmási lakos, tudtuk meg.
A nővel szemben az 1991/61-es számú törvény alapján szabálysértési szankciót alkalmaztak, mivel
valamint a közrendet és a köznyugalmat.
A hatóság ugyanakkor arra is kitért, hogy az érintett azonosításáig nem kaptak bejelentést az esetről. Hozzátették, hogy a nő hasonló magatartásával kapcsolatban korábban más bejelentést sem regisztráltak.
A rendőrség közölte, hogy a közrend és a közbiztonság fenntartása érdekében folyamatosan járőröznek és megfigyelik a kiemelt területeket, emellett
A lakosságot arra kérik, hogy hasonló esetekben, ha a közrendet vagy a köznyugalmat megzavaró cselekmények szemtanúi, illetve fenyegetve érzik magukat, kérjék a rendőrség segítségét, vagy tegyenek bejelentést a legközelebbi rendőri egységnél.
Felfüggesztették egy időre az új hulladékgazdálkodási szolgáltatásra vonatkozó szerződéskötéseket Gyimesfelsőlokon. A lakók választ szeretnének kapni, a felmerült kérdésekre pedig falufórumon ismertetik a tudnivalókat.
Bár a fizikai bántalmazás visszaszorult az iskolákban, a verbális és lelki bántalmazás, valamint az online zaklatás egyre komolyabb problémát jelent. A megelőzéshez nemcsak a diákok, hanem a pedagógusok és a szülők bevonására is szükség van.
Nem kezdődhet el idén a csíkszeredai Vigadó felújítása, mert a közbeszerzési eljárás befejezése az eredmény megóvása nyomán a vártnál jóval hosszabb ideig tart. Ráadásul a város perelni is készül az óvással kapcsolatos döntés miatt.
Az autizmussal élő gyermekek fejlesztését, a sürgősségi ellátásra szoruló kis betegek félelmének enyhítését és a csíkszépvízi gondozóotthon lakóinak tartalmasabb mindennapjait segítik az idei csíkszeredai Katalin-bál bevételéből.
A 94 éves Szilágyi Árpád, az 1956-os forradalom túlélője mesél a múltról Csíkszeredában, november 9-én, hétfőn.
Kalibáskőről sokaknak a Csíkszeredát Székelyudvarhellyel összekötő út mellett található, egykori étterem jut eszébe. Pedig a név eredetileg egy különleges természeti képződményt jelöl, amely az országút közelében rejtőzik.
Medve jelenlétére figyelmeztető Ro-Alert üzenetet kaptak szombatra virradóan a csíkszeredaiak. A nagyvadat a városközpont közelében található Szív utcában látták.
Leszerelték az állványokat a csíksomlyói kegytemplom homlokzatáról, a 2024 óta tartó külső felújítással többségében elkészültek. Hátramaradtak azonban még kisebb munkálatok, és van, amit majd csak tavasszal tudnak befejezni.
Külsőleg megfelelő állapotban van már a csíkszentkirályi tanuszoda, amelynek belső felszereltségét, berendezéseit kell elkészíteni a továbbiakban. Ha a munka megfelelő ütemben folytatódik, jövőben meg is lehet nyitni a létesítményt.
Csíkszereda központi lakóövezetében láttak medvét csütörtökre virradóan, három lakó is hívta emiatt a 112-t. A hatóságok végül a Hajnal utcából hajtották el a nagyvadat. Idén eddig két településre járó medvét kellett kilőni.
2 hozzászólás