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„Nem csináltam semmit” – a lelki bántalmazás egyre nagyobb kihívás az iskolákban

bántalmazás, zaklatás, Kalot, bántalmazásmegelőző program

Csíkszereda Városháza és a KALOT Egyesület együttműködésében a 2026–2027-es tanévben két csíkszeredai tanintézményben valósul meg a Biztonságos Iskola program

Fotó: Nagy Lilla

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Bár a fizikai bántalmazás visszaszorult az iskolákban, a verbális és lelki bántalmazás, valamint az online zaklatás egyre komolyabb problémát jelent. A megelőzéshez nemcsak a diákok, hanem a pedagógusok és a szülők bevonására is szükség van.

Nagy Lilla

2026. november 10., 14:372026. november 10., 14:37

Két csíkszeredai iskolában indul átfogó bántalmazásmegelőző program a 2026–2027-es tanévben. A Csíkszereda Városháza és a KALOT Egyesület együttműködésében megvalósuló Biztonságos Iskola kezdeményezés a Petőfi Sándor Általános Iskolában a bullying megelőzésére, a Kájoni János Szakközépiskolában pedig az egészséges kapcsolatok kialakítására és a serdülőkori bántalmazás felismerésére összpontosít.

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Sógor Enikő alpolgármester elmondta: az önkormányzat több éve dolgozik az iskolai mentálhigiéné és a biztonságos környezet erősítésén. A mostani kezdeményezés a város védelmi programjának része, amelyben a korábbi intézményi képzések után ezúttal konkrét iskolai közösségeket szólítanak meg. Hangsúlyozta, hogy

a megelőzéshez a diákok, a szülők és a pedagógusok együttműködésére egyaránt szükség van.

Fejes Ildikó, a KALOT Egyesület irodavezetője szerint a kezdeményezés újdonsága, hogy nem csupán egy-egy osztályt, hanem az iskola teljes közösségét próbálja bevonni.

bántalmazás, zaklatás, Kalot, bántalmazásmegelőző program Galéria

A Petőfi Sándor Általános Iskolában az iskolai bántalmazás (bullying) megelőzése, a Kájoni János Szakközépiskolában pedig az egészséges kapcsolatok kialakítása és a serdülőkori bántalmazás megelőzése áll a középpontban

Fotó: Nagy Lilla

Az egyesület közel hat éve tart bántalmazásmegelőző foglalkozásokat, ezúttal azonban a pedagógusok és a szülők felkészítésére, valamint az iskolai környezet alakítására is hangsúlyt fektetnek.

  • A Petőfi Sándor Általános Iskolában az 5–8. osztályos diákok osztályonként kétórás foglalkozásokon vesznek részt. A szülőknek és a pedagógusoknak szintén szerveznek alkalmakat. Az iskola plakátokkal, matricákkal és más figyelemfelhívó eszközökkel is a bántalmazás elleni üzenetet közvetíti. Emellett nyolcalkalmas támogató csoport indul az érintettek számára.

  • A Kájoni János Szakközépiskolában a kilencedikesek egészséges kapcsolatokról, személyes határokról és a grooming, vagyis a kiskorúak bizalmával való visszaélés jelenségéről tanulnak. Minden osztály három, egyenként kétórás foglalkozáson vesz részt. A program a szülőket és a pedagógusokat is bevonja, valamint itt is nyolcalkalmas támogató csoportot indítanak.

Mózes Csongor, a Kájoni János Szakközépiskola igazgatója a kezdeményezés kapcsán az empátia és az egymás iránti megértés erősítését nevezte fontos célnak. László Károly, a Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója rámutatott: a bántalmazás ma is jelen van a diákok mindennapjaiban, elsősorban verbális, lelki és online formában. Szerinte

már az is jelentős eredmény lenne, ha a gyermekek felismernék, mikor bántanak másokat, és megértenék saját felelősségüket.

bántalmazás, zaklatás, Kalot, bántalmazásmegelőző program Galéria

A 2026 októberétől 2027 júniusáig tartó kezdeményezés abból a felismerésből indul ki, hogy az iskolai bántalmazás megelőzése nem oldható meg néhány előadással vagy kizárólag a diákoknak szóló foglalkozásokkal

Fotó: Freepik

Hangsúlyozta, hogy a megelőzés az iskola minden dolgozójának és a szülőknek is feladata, ezért a program szemléletének a mindennapokban is érvényesülnie kell.

A Biztonságos Iskola program 2026 októbere és 2027 júniusa között valósul meg. Hosszú távú célja, hogy a bántalmazás megelőzése ne egyszeri foglalkozásokra korlátozódjon, hanem az iskolai közösségek mindennapi kultúrájának részévé váljon.

Csíkszék Csíkszereda Oktatás Tanügy
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