Kézdiszéken vendégeskedik Sulyok Tamás volt köztársasági elnök

Sulyok Tamás vasárnap óta Kézdiszéken tartózkodik magánlátogatás keretében. Magyarország korábbi köztársasági elnökét hétfőn a kézdivásárhelyi Székely vendéglő előtt kaptuk lencsevégre, ahová éppen ebédelni érkezett.

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Sulyok Tamás köztársasági elnök első ízben tavaly pünkösdkor látogatott Kézdiszékre, amikor részt vett a csíksomlyói búcsún, és – ottani születésű munkatársa ösztönzésére – egyben Kézdiszentlélek templombúcsúját is megtisztelte jelenlétével.

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Akkor tett ígéretet arra vonatkozólag, hogy vállalja a kézdivásárhelyi március 15-i ünnepség díszszónoki szerepét, mely ígéretét be is tartotta.

Az alkalomból nyújtotta át Tamás Sándornak, Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét.