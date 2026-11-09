Kézdiszéken vendégeskedik Sulyok Tamás volt köztársasági elnök

A volt köztársasági elnököt Tamás Sándor megyetanácselnök fogadta a Székely vendéglő előtt
Fotó: Kocsis Károly
Sulyok Tamás vasárnap óta Kézdiszéken tartózkodik magánlátogatás keretében. Magyarország korábbi köztársasági elnökét hétfőn a kézdivásárhelyi Székely vendéglő előtt kaptuk lencsevégre, ahová éppen ebédelni érkezett.
Sulyok Tamás köztársasági elnök első ízben tavaly pünkösdkor látogatott Kézdiszékre, amikor részt vett a csíksomlyói búcsún, és – ottani születésű munkatársa ösztönzésére – egyben Kézdiszentlélek templombúcsúját is megtisztelte jelenlétével.
Akkor tett ígéretet arra vonatkozólag, hogy vállalja a kézdivásárhelyi március 15-i ünnepség díszszónoki szerepét, mely ígéretét be is tartotta.
Az alkalomból nyújtotta át Tamás Sándornak, Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét.
Fotó: Kocsis Károly
Most a tanácselnök hívta meg Kézdivásárhelyre ebédelni, és mivel a volt köztársasági elnök újra meg szerette volna kóstolni a tavalyi búcsúkor Kézdiszentléleken a Székely vendéglő által felszolgált parasztcsorbát, ezért esett a választásuk erre a helyre. Tamás Sándor lapunknak elmondta, hogy Sulyok Tamáshoz régi barátság fűzi, még azelőttről, hogy köztársasági elnökké választották volna, és most is a barátjának tartja.
Sulyok Tamás a vendéglő tulajdonosai, Bába Tünde és Bába Lehel társaságában
Fotó: Kocsis Károly
– tette hozzá.
Információink szerint a köztársasági elnök vasárnap érkezett Kézdiszentlélekre, kedden pedig utazik vissza Budapestre.
Fotó: Kocsis Károly
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