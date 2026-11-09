Több ittas sofőrt is elkaptak a hétvégi ellenőrzések során Hargita megyében

A hétvégi ellenőrzések során több ittas autóvezetőt is kiszűrtek Hargita megyében, egyikük jogosítvány nélkül, forgalomból kivont autóval közlekedett.

Székelyhon 2026. november 09., 14:482026. november 09., 14:48

Egy 22 éves, zetelaki fiatalembert intettek megállásra a közlekedésrendészek Fenyéden vasárnap. A férfiről kiderült, alkoholos befolyásoltság alatt vezetett:

leheletében 1,23 mg/liter légalkoholszintet

mutatott ki az alkoholszonda. Ugyanezen a napon Parajdon egy 49 éves helybéli férfit ellenőriztek a rendőrök. Esetében az alkoholszonda 0,49 mg/liter légalkoholszintet mért a műszer. Hirdetés Mindkét férfit kórházba kísérték biológiai mintavételre, hogy megállapítsák a véralkoholszintjüket. Ellenük ittas járművezetés miatt büntetőeljárás indult. Az esti órákban a gyergyószentmiklósi rendőrök a Tégla utcában ellenőriztek egy 39 éves, Kovászna megyei férfit. Az adatbázisok ellenőrzése során kiderült, hogy a sofőr egyetlen járműkategóriára sem rendelkezik vezetői engedéllyel, az általa vezetett

autót korábban kivonták a forgalomból.

Az alkoholszondás vizsgálat is pozitív eredményt mutatott: a férfi leheletében 0,38 mg/liter légalkoholszintet mértek. Az ügyben jogosítvány nélküli vezetés, valamint forgalomba nem helyezett jármű vezetése miatt indult büntetőeljárás. A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint november 7. és 9. között fokozott közúti ellenőrzéseket tartottak az ittas és bódult állapotban történő járművezetés visszaszorítása érdekében. A háromnapos akció során összesen

666 alkohol- és drogtesztet végeztek.