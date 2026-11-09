Több ittas sofőrt is elkaptak a hétvégi ellenőrzések során Hargita megyében

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Fotó: Pinti Attila
A hétvégi ellenőrzések során több ittas autóvezetőt is kiszűrtek Hargita megyében, egyikük jogosítvány nélkül, forgalomból kivont autóval közlekedett.
Egy 22 éves, zetelaki fiatalembert intettek megállásra a közlekedésrendészek Fenyéden vasárnap. A férfiről kiderült, alkoholos befolyásoltság alatt vezetett:
mutatott ki az alkoholszonda.
Ugyanezen a napon Parajdon egy 49 éves helybéli férfit ellenőriztek a rendőrök. Esetében az alkoholszonda 0,49 mg/liter légalkoholszintet mért a műszer.
Mindkét férfit kórházba kísérték biológiai mintavételre, hogy megállapítsák a véralkoholszintjüket. Ellenük ittas járművezetés miatt büntetőeljárás indult.
Az esti órákban a gyergyószentmiklósi rendőrök a Tégla utcában ellenőriztek egy 39 éves, Kovászna megyei férfit. Az adatbázisok ellenőrzése során kiderült, hogy a sofőr egyetlen járműkategóriára sem rendelkezik vezetői engedéllyel, az általa vezetett
Az alkoholszondás vizsgálat is pozitív eredményt mutatott: a férfi leheletében 0,38 mg/liter légalkoholszintet mértek.
Az ügyben jogosítvány nélküli vezetés, valamint forgalomba nem helyezett jármű vezetése miatt indult büntetőeljárás.
A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint november 7. és 9. között fokozott közúti ellenőrzéseket tartottak az ittas és bódult állapotban történő járművezetés visszaszorítása érdekében. A háromnapos akció során összesen
Hét esetben mutattak ki alkoholfogyasztást, ezek közül hat gépjárművezetőhöz köthető.
A hét első napjaiban még az ilyenkor szokásos hőmérsékletek várhatók, majd november 12-13-án jelentősen felmelegszik az idő, utána pedig erős lehűlés várható – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kéthetes előrejelzéséből.
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