Válaszokat várnak, egyelőre nem szerződnek az új szemétszállítóval Gyimesfelsőlokon

Meg kell szervezni az új kukák szállítását a szerződéskötés helyszínére
Fotó: Olti Angyalka
Felfüggesztették egy időre az új hulladékgazdálkodási szolgáltatásra vonatkozó szerződéskötéseket Gyimesfelsőlokon. A lakók választ szeretnének kapni, a felmerült kérdésekre pedig falufórumon ismertetik a tudnivalókat.
2026. november 10., 15:582026. november 10., 15:58
2026. november 10., 16:232026. november 10., 16:23
Felfüggesztette a hulladékszolgáltatásra vonatkozó, keddre tervezett szerződéskötéseket Gyimesfelsőlok község önkormányzata – értesítették a lakókat a település közösségi oldalán. A bejegyzés szerint
Megkeresésünkre Ambrus Andor polgármester elmondta, nem végleges döntésről van szó, csupán megvárják a felmerült kérdések tisztázását.
Mint fogalmazott, fontos, hogy a lakosság választ kapjon az új hulladékgazdálkodási rendszerrel kapcsolatos kérdéseire. A cél érdekében,
A községvezető hozzátette, nagyon nehéz logisztikailag megszervezni az edényzet és komposztládák szállítását a szerződéskötések helyszínére, ezért tartja fontosnak, hogy megértsék a lakók az új rendszer működését, és minél többen megkössék a szerződést a szolgáltatásra, így elkerülve, hogy fölöslegesen hordozzák az edényzeteket.
Fotó: Olti Angyalka
Incze Csongor, a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás elnöke (ADI S.I.M.D. Hargita) pedig arról beszélt a Székelyhonnak, hogy
Mint korábban írtuk, év végéig be kell üzemelni az uniós támogatással kiépült Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer begyűjtési és szállítási szolgáltatását, amelyre idén februárban írták alá a szerződést a nyertes AVE Románia, az RDE Hargita és az RDE Huron cégek alkotta konzorciummal.
Legkésőbb év végéig be kell üzemelni az uniós támogatással kiépült Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer begyűjtési és szállítási szolgáltatását, amelyre csütörtökön írták alá a szerződést a nyertes konzorciummal.
Az új rendszer bevezetése Hargita megye számos településen elégedetlenséget váltott ki.
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