Válaszokat várnak, egyelőre nem szerződnek az új szemétszállítóval Gyimesfelsőlokon

Felfüggesztették egy időre az új hulladékgazdálkodási szolgáltatásra vonatkozó szerződéskötéseket Gyimesfelsőlokon. A lakók választ szeretnének kapni, a felmerült kérdésekre pedig falufórumon ismertetik a tudnivalókat.

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Felfüggesztette a hulladékszolgáltatásra vonatkozó, keddre tervezett szerződéskötéseket Gyimesfelsőlok község önkormányzata – értesítették a lakókat a település közösségi oldalán . A bejegyzés szerint

a szerződéskötések mindaddig szünetelnek, amíg a lakók a kérdéseikre és felvetésekre nem kapnak teljes körű, egyértelmű és megnyugtató válaszokat.

Mint fogalmazott, fontos, hogy a lakosság választ kapjon az új hulladékgazdálkodási rendszerrel kapcsolatos kérdéseire. A cél érdekében,

Megkeresésünkre Ambrus Andor polgármester elmondta, nem végleges döntésről van szó, csupán megvárják a felmerült kérdések tisztázását.

A községvezető hozzátette, nagyon nehéz logisztikailag megszervezni az edényzet és komposztládák szállítását a szerződéskötések helyszínére, ezért tartja fontosnak, hogy megértsék a lakók az új rendszer működését, és minél többen megkössék a szerződést a szolgáltatásra, így elkerülve, hogy fölöslegesen hordozzák az edényzeteket.

Incze Csongor, a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás elnöke (ADI S.I.M.D. Hargita) pedig arról beszélt a Székelyhonnak, hogy

a megye minden településének polgármesterével megbeszélést tartanak csütörtökön, hogy tisztázzák a felmerülő kérdéseket.

Mint korábban írtuk, év végéig be kell üzemelni az uniós támogatással kiépült Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer begyűjtési és szállítási szolgáltatását, amelyre idén februárban írták alá a szerződést a nyertes AVE Románia, az RDE Hargita és az RDE Huron cégek alkotta konzorciummal.

korábban írtuk Egységes hulladékgyűjtési rendszer Hargita megyében – aláírták a szerződést Legkésőbb év végéig be kell üzemelni az uniós támogatással kiépült Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer begyűjtési és szállítási szolgáltatását, amelyre csütörtökön írták alá a szerződést a nyertes konzorciummal.

Az új rendszer bevezetése Hargita megye számos településen elégedetlenséget váltott ki.

korábban írtuk Mi a búbánat van az új szemétszolgáltatás körül? Ahhoz, hogy megértsük a nagy szemétfelháborodást, muszáj első körben felelősöket keresnünk. Majd, ha ezen túllépünk, akkor jöhetnek a magyarázatok. Nos, akkor ki a felelős? Nyolcvan százalékban Borboly Csaba, húsz százalékban Bíró Barna Botond.

A lakosság elsősorban a szolgáltatás díjszabását, a háztartásokra háruló költségeket és a hulladékgyűjtés új szabályait kifogásolja. A vidéki háztartások számára decembertől személyenként havi 21 lejes alapdíjat határoztak meg.