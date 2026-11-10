Elutasítja az új hulladékgazdálkodási rendszert a gyergyószentmiklósi EMSZ

Elutasítja a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer jelenlegi formában történő bevezetését a gyergyószentmiklósi EMSZ. Közleményük szerint az új rendszer magasabb árat és ritkább hulladékszállítást jelent, de a szolgáltatás nem javul.

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Az Erdélyi Magyar Szövetség gyergyószentmiklósi szervezete kifogásolja, hogy az új árszabás költségei nincsenek részletesen megindokolva, és több szervezési kérdésre sem kaptak választ az emberek.

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Arra kérik a gyergyószentmiklósi városvezetést, hogy a megyei hulladékgazdálkodási társulásban képviselje határozottabban a lakosság érdekeit.