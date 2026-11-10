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Elutasítja az új hulladékgazdálkodási rendszert a gyergyószentmiklósi EMSZ

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

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Elutasítja a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer jelenlegi formában történő bevezetését a gyergyószentmiklósi EMSZ. Közleményük szerint az új rendszer magasabb árat és ritkább hulladékszállítást jelent, de a szolgáltatás nem javul.

Gergely Imre

2026. november 10., 16:012026. november 10., 16:01

Az Erdélyi Magyar Szövetség gyergyószentmiklósi szervezete kifogásolja, hogy az új árszabás költségei nincsenek részletesen megindokolva, és több szervezési kérdésre sem kaptak választ az emberek.

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Arra kérik a gyergyószentmiklósi városvezetést, hogy a megyei hulladékgazdálkodási társulásban képviselje határozottabban a lakosság érdekeit.

Idézet
El kell érni, hogy a szerződésben vállalt hulladékszállítás gyakorisága legalább a jelenlegi szintet elérje, vagyis a hulladékot hetente legalább egyszer elszállítsák.

Továbbá kiemelt figyelmet kell fordítani a tömbházlakásokhoz rendelt közös gyűjtőpontok felügyeletére, mivel a jelenleg felvázolt rendszer megfelelő ellenőrzés hiányában súlyos visszaélésekre adhat lehetőséget” – írják a közleményben.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
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