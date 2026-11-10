Aludt a házigazda, ezt használta ki a tolvaj, aki meglopta

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Fotó: Borbély Fanni
Egy 72 éves férfi otthonába tört be egy nő, miközben a házigazda aludt. A 400 lej értékű lopással gyanúsított fiatal nőt őrizetbe vették.
Egy 24 éves, gyergyóhollói nőt vettek őrizetbe a rendőrök, miután a gyanú szerint egy idős férfi lakásából lopott el több értéktárgyat Bélborban. A rendőrségi vizsgálatok szerint a nő november 7-én
Több értéktárgyat vitt el, az okozott kárt 400 lejre becsülik.
A Maroshévízi Városi Rendőrség munkatársai november 9-én, az ügyészség irányításával őrizetbe vették a nőt. Az ügyben
– olvasható a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.
Közelít a tél, és fogynak a napok, amíg az időjárás várhatóan kedvező lehet a közművesítési munkálatokra, aszfaltozásra. Három helyszínen is dolgoznak még a munkagépek, van ahol már ásnak, de az útfelületek helyreállítása is esedékes.
Mentorprogramot indít, képzéseket és konferenciát szervez, valamint a nők elleni erőszak megelőzésében is szerepet vállal az RMDSZ nemrégiben megalakult Gyergyó Területi Nőszervezete. Várják a nők csatlakozását.
Hetven alkohol- és kábítószer-gyorstesztből kettő mutatott pozitív értéket pénteken, amikor a gyergyószentmiklósi rendőrök ellenőrző akciót tartottak.
Október végére 16 százalékban elkészült a Marosvásárhelyt Târgu Neamțcal összekötő A8-as autópálya Gyergyóalfalu és Gyergyóditró közötti szakasza, ami hat százalékpontos előrelépést jelent az előző jelentéshez képest.
Tiltakoztak szerda este Gyergyóalfaluban az új megyei hulladékgazdálkodási rendszer ellen: a lakossági fórumon sokan kijelentették, nem kötnek szerződést az új szolgáltatóval.
A villamos hálózaton végzett munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás november 5-én, csütörtökön 9 és 15 óra között Borszék több utcájában.
Gyergyószentmiklós képviselő-testülete szerdai rendkívüli ülésén határozott a helyi pályázati kiírás alapján a költségvetésből biztosított sporttámogatások elosztásáról. Tizenegy sportegyesület és klub összesen 271 945 lej támogatásban részesül.
Élelem, ivóvíz és megfelelő menedék nélkül tartottak húsz kutyát egy gyergyóújfalvi ingatlan területén. A hatóságok 19 állatot menhelyre szállítottak, az ellenőrzés során pedig öt bírságot is kiszabtak.
A Magyar Tudomány Napja alkalmából kétnapos történészkonferencia kezdődött kedden a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárban. A közel ötven éve elindított rendezvény idén is neves előadókat, tartalmas előadásokat hoz a közönségnek.
Történészkonferenciát szerveznek a Magyar Tudomány Napja tiszteletére a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárban november 3–4-én Az önálló magyar nyelvű oktatásért címmel.
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