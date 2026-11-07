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Megújult az RMDSZ Gyergyó Területi Nőszervezete

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

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Mentorprogramot indít, képzéseket és konferenciát szervez, valamint a nők elleni erőszak megelőzésében is szerepet vállal az RMDSZ nemrégiben megalakult Gyergyó Területi Nőszervezete. Várják a nők csatlakozását.

Gergely Imre

2026. november 07., 20:022026. november 07., 20:02

Az elmúlt hónapban tíz gyergyószéki településen alakult meg a helyi nőszervezet és ennek során mintegy kétszáz nő kapcsolódott be a tevékenységükbe. A tisztújításon átesett területi szervezet célja az új szervezetek összefogása, a női kapcsolati háló erősítése, valamint olyan programok szervezése, amelyek a közösségi és közéleti szerepvállalást segítik.

Első kezdeményezésük az egy éven át tartó, díjmentes mentorprogram.

A résztvevők többek között önbizalomépítésben, pályaorientációban, vállalkozásfejlesztésben kaphatnak segítséget, hogy közelebb kerüljenek személyes és szakmai céljaik megvalósításához.

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A nők elleni erőszak megelőzésére is figyelmet fordítanak: prevenciós előadásokat szerveznek, és arra bátorítják az érintetteket, hogy merjenek segítséget kérni. Emellett kommunikációs képzések, női konferencia, hagyományőrző és családokat megszólító programok is szerepelnek a terveik között. Bekapcsolódnak az RMDSZ országos programjaiba is.

Kántor Boglárka területi elnök, Erdős Ildikó ügyvezető elnök és Portik Amanda alelnök a programokat ismertető sajtótájékoztatón hangsúlyozta:

minden Gyergyószéken élő nő előtt nyitva áll a csatlakozás lehetősége.

A települési szervezetek nyílt találkozóinak időpontjairól a területi nőszervezet Facebook-oldalán lehet tájékozódni.

A területi nőszervezetet a tisztújítás után Kántor Boglárka elnök vezeti, ügyvezető elnök Erdős Ildikó, alelnökök Vormair Zsófia, Madaras Gizella Alíz, Portik Amanda, Portik Edit és Elekes-Köllő Márta.

Gyergyószék
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