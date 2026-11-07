Megújult az RMDSZ Gyergyó Területi Nőszervezete

Fotó: Gergely Imre
Mentorprogramot indít, képzéseket és konferenciát szervez, valamint a nők elleni erőszak megelőzésében is szerepet vállal az RMDSZ nemrégiben megalakult Gyergyó Területi Nőszervezete. Várják a nők csatlakozását.
Az elmúlt hónapban tíz gyergyószéki településen alakult meg a helyi nőszervezet és ennek során mintegy kétszáz nő kapcsolódott be a tevékenységükbe. A tisztújításon átesett területi szervezet célja az új szervezetek összefogása, a női kapcsolati háló erősítése, valamint olyan programok szervezése, amelyek a közösségi és közéleti szerepvállalást segítik.
A résztvevők többek között önbizalomépítésben, pályaorientációban, vállalkozásfejlesztésben kaphatnak segítséget, hogy közelebb kerüljenek személyes és szakmai céljaik megvalósításához.
A nők elleni erőszak megelőzésére is figyelmet fordítanak: prevenciós előadásokat szerveznek, és arra bátorítják az érintetteket, hogy merjenek segítséget kérni. Emellett kommunikációs képzések, női konferencia, hagyományőrző és családokat megszólító programok is szerepelnek a terveik között. Bekapcsolódnak az RMDSZ országos programjaiba is.
Kántor Boglárka területi elnök, Erdős Ildikó ügyvezető elnök és Portik Amanda alelnök a programokat ismertető sajtótájékoztatón hangsúlyozta:
A települési szervezetek nyílt találkozóinak időpontjairól a területi nőszervezet Facebook-oldalán lehet tájékozódni.
A területi nőszervezetet a tisztújítás után Kántor Boglárka elnök vezeti, ügyvezető elnök Erdős Ildikó, alelnökök Vormair Zsófia, Madaras Gizella Alíz, Portik Amanda, Portik Edit és Elekes-Köllő Márta.
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