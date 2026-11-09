Helyreállították a megrongált magyar címert Székelyudvarhelyen, de a költségeket a tettes családja kell megtérítse

Rendbe hozatta a székelyudvarhelyi városháza a Patkóban lévő magyar címert, amelyet nagyjából egy éve rongált meg egy szellemileg sérült férfi. A javítás költségét a hivatal megelőlegezi, majd a törvények értelmében a tettes hozzátartozóitól hajtja be.

Fülöp-Székely Botond 2026. november 09., 13:272026. november 09., 13:27

Ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a rendőrségen nagyjából egy éve a székelyudvarhelyi városháza, miután valaki eltávolította a bronzkeresztet a Márton Áron téren (Patkó) kiállított magyar címerről, az eközben letört kődarabokat pedig szétszórta a helyszínen. korábban írtuk Senki sem gondolta, hogy ilyen drága lesz helyreállítani a Székelyudvarhelyen megrongált magyar címert Szellemileg sérült férfi rongálta meg egy évvel ezelőtt a székelyudvarhelyi Patkóban kiállított magyar címert. A család megtérítené a kárt, ám az nagyon költséges. A városháza abban bízik, hogy kevesebb pénzből is helyreállítható a szimbólum. Előkerült a tettes A későbbiekben a hatóságok azonosították az elkövetőt, és kiderült, hogy egy szellemileg sérült személyről van szó. A városháza felvette a kapcsolatot a tettes családjával, akik jelezték, hogy megtérítik az okozott kárt. A hozzáállásuk csak akkor változott meg, amikor megtudták, hogy

a helyreállítás költsége több tízezer lej is lehet,

hiszen a szobrászművészek szerint teljes egészében újra kell alkotni a címeren lévő koronarészt. Hirdetés Szakács-Paál István polgármester korábban azt közölte lapunkkal, hogy mindenképp helyreállíttatják a megrongált jelképet. Az is tény, hogy

nem szeretnék egy nagyobb összeggel terhelni a családot,

ezért folyamatosan egyeztetnek a szakemberekkel. Az viszont a törvények értelmében elkerülhetetlen, hogy a tettes hozzátartozói térítsék meg a javítás költségeit. Kevesebbet, de fizetni kell Sikerült egy némileg egyszerűbb megoldást találni a címer helyreállítására, amely

ismét teljes pompájában díszeleg a Patkóban,

még a renoválás nyomai sem látszanak – tudtuk meg a polgármestertől legutóbbi beszélgetésünkkor.

Fotó: Olti Angyalka

Mint mondta, egyelőre nem kapta meg a hivatal a javításról szóló számlát, így nem tudni, hogy az pontosan mennyibe fog kerülni.

Az előzetes egyeztetések szerint azonban tízezer lej alatti összegről van szó.

Ezt a városháza fogja kifizetni a helyreállítást végző művésznek, ám rögtön utána be is hajtják a pénzt a rongáló családjától. Amennyiben nem fizetnek önként, akkor kénytelenek lesznek peres úton követelni a költségeket.