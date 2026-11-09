Helyreállították a megrongált magyar címert Székelyudvarhelyen, de a költségeket a tettes családja kell megtérítse

Visszahelyezték a keresztet a magyar címerhez tartozó koronára
Fotó: Olti Angyalka
Rendbe hozatta a székelyudvarhelyi városháza a Patkóban lévő magyar címert, amelyet nagyjából egy éve rongált meg egy szellemileg sérült férfi. A javítás költségét a hivatal megelőlegezi, majd a törvények értelmében a tettes hozzátartozóitól hajtja be.
Ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a rendőrségen nagyjából egy éve a székelyudvarhelyi városháza, miután valaki eltávolította a bronzkeresztet a Márton Áron téren (Patkó) kiállított magyar címerről, az eközben letört kődarabokat pedig szétszórta a helyszínen.
Szellemileg sérült férfi rongálta meg egy évvel ezelőtt a székelyudvarhelyi Patkóban kiállított magyar címert. A család megtérítené a kárt, ám az nagyon költséges. A városháza abban bízik, hogy kevesebb pénzből is helyreállítható a szimbólum.
A későbbiekben a hatóságok azonosították az elkövetőt, és kiderült, hogy egy szellemileg sérült személyről van szó. A városháza felvette a kapcsolatot a tettes családjával, akik jelezték, hogy megtérítik az okozott kárt. A hozzáállásuk csak akkor változott meg, amikor megtudták, hogy
hiszen a szobrászművészek szerint teljes egészében újra kell alkotni a címeren lévő koronarészt.
Szakács-Paál István polgármester korábban azt közölte lapunkkal, hogy mindenképp helyreállíttatják a megrongált jelképet. Az is tény, hogy
ezért folyamatosan egyeztetnek a szakemberekkel. Az viszont a törvények értelmében elkerülhetetlen, hogy a tettes hozzátartozói térítsék meg a javítás költségeit.
Sikerült egy némileg egyszerűbb megoldást találni a címer helyreállítására, amely
még a renoválás nyomai sem látszanak – tudtuk meg a polgármestertől legutóbbi beszélgetésünkkor.
Fotó: Olti Angyalka
Mint mondta, egyelőre nem kapta meg a hivatal a javításról szóló számlát, így nem tudni, hogy az pontosan mennyibe fog kerülni.
Ezt a városháza fogja kifizetni a helyreállítást végző művésznek, ám rögtön utána be is hajtják a pénzt a rongáló családjától. Amennyiben nem fizetnek önként, akkor kénytelenek lesznek peres úton követelni a költségeket.
Állandó kiállítás része
Hat éve egy állandó kiállítás részeként helyezték el a székelyudvarhelyi Márton Áron téren a város, Udvarhely vármegye, Magyarország, Erdély és a testvérváros Pestszentlőrinc kőből kifaragott címereit. Zavaczki Walter alkotásaival az 1941. szeptember 5-én kihelyezett, majd az elmúlt rendszerben eltávolított domborműveket pótolták a Patkóban. A megvalósításhoz szükséges összeget Budapest, Soroksár, Budavár és Pestszentlőrinc közösen ajánlotta fel a városnak.
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