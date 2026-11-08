Biztonságosabbá teszik a gyalogosközlekedést a székelyudvarhelyi Baróti Szabó Dávid utcában

Fotó: Olti Angyalka
Útjavítási munkálatok zajlanak Székelyudvarhelyen, a Baróti Szabó Dávid utcában, ahol a gyalogosok biztonságos közlekedése érdekében járdát is kialakítanak. A munkálatok hamarosan befejeződnek.
Hosszú ideje kifogásolták a Baróti Szabó Dávid utca állapotát a székelyudvarhelyiek, a város azonban korábban nem végezhetett javításokat az érintett szakaszon, mivel az egyházi tulajdonban volt. A helyzet egy idén megvalósult területcserével rendeződött, így az önkormányzat már
Zörgő Noémi, a székelyudvarhelyi városháza szóvivője érdeklődésünkre elmondta, hogy az első nagy kanyartól a gimnáziumig tartó útszakaszról van szó, amelynek tulajdonjogi helyzetét az egyházzal kötött területcsere révén sikerült rendezni.
Fotó: Olti Angyalka
A jogi akadály elhárulása után az önkormányzat az útjavítási programjába illesztette be az érintett szakaszt. Várhatóan néhány munkanapon belül sikerül befejezniük.
Az útjavítás mellett járdát is kialakítanak, mivel az utcában
a környékbeli iskolák, a temető, valamint a Cserehát megközelítése miatt különösen reggelente és a tanítás befejezésekor sokan közlekednek erre. A szóvivő elmondása szerint eddig nem volt megfelelően biztosított a gyalogosok biztonsága.
Fotó: Olti Angyalka
A munkálatok során a korábban felszedett kockakövek is visszakerülnek. A gyalogosoknak és autósoknak is kialakítanak útfelületet az érintett szakaszon.
A munkálatok befejezését követően az említett utcarészen
Zörgő Noémi elmondása szerint korábban is tilos volt ott megállni, a gyakorlatban azonban megtűrték a parkoló járműveket. Az új utcakialakítás szerint az úttest mellett járda kap helyet, amely a gyalogosok biztonságos közlekedését szolgálja.
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
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