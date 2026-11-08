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Biztonságosabbá teszik a gyalogosközlekedést a székelyudvarhelyi Baróti Szabó Dávid utcában

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

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Útjavítási munkálatok zajlanak Székelyudvarhelyen, a Baróti Szabó Dávid utcában, ahol a gyalogosok biztonságos közlekedése érdekében járdát is kialakítanak. A munkálatok hamarosan befejeződnek.

László Ildikó

2026. november 08., 15:022026. november 08., 15:02

Hosszú ideje kifogásolták a Baróti Szabó Dávid utca állapotát a székelyudvarhelyiek, a város azonban korábban nem végezhetett javításokat az érintett szakaszon, mivel az egyházi tulajdonban volt. A helyzet egy idén megvalósult területcserével rendeződött, így az önkormányzat már

elvégeztetheti a szükséges munkálatokat.

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Zörgő Noémi, a székelyudvarhelyi városháza szóvivője érdeklődésünkre elmondta, hogy az első nagy kanyartól a gimnáziumig tartó útszakaszról van szó, amelynek tulajdonjogi helyzetét az egyházzal kötött területcsere révén sikerült rendezni.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

A jogi akadály elhárulása után az önkormányzat az útjavítási programjába illesztette be az érintett szakaszt. Várhatóan néhány munkanapon belül sikerül befejezniük.

Az útjavítás mellett járdát is kialakítanak, mivel az utcában

jelentős a gyalogosforgalom:

a környékbeli iskolák, a temető, valamint a Cserehát megközelítése miatt különösen reggelente és a tanítás befejezésekor sokan közlekednek erre. A szóvivő elmondása szerint eddig nem volt megfelelően biztosított a gyalogosok biztonsága.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

A munkálatok során a korábban felszedett kockakövek is visszakerülnek. A gyalogosoknak és autósoknak is kialakítanak útfelületet az érintett szakaszon.

A munkálatok befejezését követően az említett utcarészen

nem lesz lehetőség parkolásra.

Zörgő Noémi elmondása szerint korábban is tilos volt ott megállni, a gyakorlatban azonban megtűrték a parkoló járműveket. Az új utcakialakítás szerint az úttest mellett járda kap helyet, amely a gyalogosok biztonságos közlekedését szolgálja.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
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