Csak tésztát enne, a zöldséget pedig messziről kerüli? Így kezelhetjük a gyermekkori válogatósságot

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Sok szülő küzd azzal, hogy gyermeke elutasítja a zöldségeket, és csak néhány megszokott ételt hajlandó elfogadni. Pirlea Alessandra-Sabina dietetikussal beszélgettünk a válogatósság okairól és kezeléséről.
A gyermekek táplálkozása gyakran komoly kihívás elé állítja a szülőket. Hiába készül változatos, egészséges ebéd, előfordulhat, hogy a kicsi csak a jól megszokott tésztát hajlandó megenni, a zöldségekhez pedig hozzá sem nyúl. Ilyenkor könnyen kialakulhatnak konfliktusok az étkezőasztalnál, a szülőkben pedig egyre nagyobb aggodalom merülhet fel:
A gyermekkori válogatósság azonban nem feltétlenül rossz szokás, és nem is a szülői következetlenség következménye. Ahhoz, hogy megfelelően kezeljük, először érdemes megértenünk, mi állhat a háttérben.
Erről beszélgettünk Pirlea Alessandra-Sabina dietetikussal, aki szerint a türelem, a fokozatosság és a pozitív étkezési élmények sokkal többet érnek, mint az erőltetett kóstoltatás.
A válogatósság már kisgyermekkorban megjelenhet, különösen a 2–6 éves kor közötti időszakban. Ebben az életkorban gyakori jelenség az úgynevezett neofóbia, vagyis az új, ismeretlen ételektől való idegenkedés.
– magyarázza Pirlea Alessandra-Sabina dietetikus. A szakember szerint ebben az időszakban a kicsik önállóság iránti igénye is egyre erősebbé válik, így az étkezés olyan területté válhat, ahol szeretnék érvényesíteni saját döntéseiket, ezért nem érdemes automatikusan rossz szokásként vagy nevelési problémaként tekinteni a válogatósságra.
Fotó: Pixabay
Az étel elutasításának ráadásul nem feltétlenül az íz az oka. A gyermekeket az állag, az illat, a szín, a hőmérséklet vagy akár az étel tálalása is befolyásolhatja. Megeshet például, hogy a nyers sárgarépát szívesen fogyasztják, a főtt változatát viszont már nem fogadják el. Másokat az zavarhat, ha a tányérjukon különböző ételek érintkeznek egymással.
Ez önmagában még nem ad okot aggodalomra.
A szülők egyik legfontosabb kérdése, hogy hol húzódik a határ a természetes válogatósság és a már kivizsgálást igénylő étkezési nehézség között.
Vannak azonban olyan figyelmeztető jelek, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ilyen például,
ha az elfogadott ételek száma folyamatosan csökken,
teljes élelmiszercsoportok maradnak ki az étrendből,
vagy az étkezéseket rendszeresen sírás, szorongás és intenzív ellenállás kíséri.
A növekedésben vagy testsúlygyarapodásban tapasztalható elmaradás szintén indokolttá teszi a kivizsgálást.
Fotó: Pixabay
„Ilyen esetekben fontos, hogy ne várjunk arra, hogy a probléma magától megoldódjon, hanem gyermekorvos és gyermekek táplálásában jártas dietetikus segítségét kérjük” – hangsúlyozza a szakember.
Az egyik legnagyobb kihívás a szülők számára, hogy egy gondosan elkészített, egészséges étel akár többszöri kínálás után is érintetlenül maradhat a tányéron. Fontos azonban tudni, hogy az új ízek elfogadása időigényes folyamat. Pirlea Alessandra szerint
De ez nem jelenti azt, hogy minden alkalommal meg is kell kóstolnia. Már az is előrelépés, ha hajlandó elviselni az ételt a tányérján, megérinti, megszagolja, vagy érdeklődik az elkészítése iránt.
A dietetikus azt javasolja, hogy ne próbáljuk egyik napról a másikra megváltoztatni a gyermek étkezési szokásait. Sokkal hatékonyabb, ha a már elfogadott ételekből indulunk ki, és ezek mellé fokozatosan vezetünk be új alapanyagokat. Ha például a gyermek szereti a tésztát, kínálhatunk mellé új zöldséges szószt, miközben a megszokott étel továbbra is elérhető marad számára. Ha a burgonya a kedvence, megpróbálhatjuk más formában is elkészíteni.
hanem természetes része legyen a családi étkezéseknek.
Az étellel való ismerkedés nem kizárólag az étkezőasztalnál történik. A közös bevásárlás, a főzés, a zöldségek megmosása, a gyümölcsök válogatása vagy akár a kertészkedés is segíthet abban, hogy a gyermek közelebb kerüljön az alapanyagokhoz.
Fotó: 123RF
És nem, nem kell minden alkalommal elvárni tőle, hogy megkóstolja az adott zöldséget vagy gyümölcsöt. Már az is hasznos tapasztalat, ha megfigyelheti, megérintheti, megismerheti azokat.
A gyermekek elsősorban megfigyelés útján tanulnak, ezért sokkal többet jelenthet, ha azt látják, hogy a családtagok örömmel fogyasztanak változatos ételeket, mint ha folyamatosan arra biztatjuk őket, hogy egyenek még egy falatot. A közös étkezések során természetes módon találkozhatnak új ízekkel, és idővel a kíváncsiságuk is felébredhet.
Amikor a gyermek ismételten elutasítja a zöldséget, könnyű elveszíteni a türelmünket. A „még három falatot meg kell enned”, „addig nem állsz fel, amíg el nem fogyott” vagy „ha megeszed a zöldséget, kapsz desszertet” típusú mondatok azonban hosszú távon többet árthatnak, mint amennyit használnak.
– hívja fel a figyelmet Pirlea Alessandra. A szakember szerint a gyermekeknek meg kell tanulniuk figyelni saját éhség- és jóllakottságérzetükre. Ebben segíthet az úgynevezett felelősségmegosztás elve. Ennek a lényege, hogy
a szülő felel azért, mikor, hol és milyen ételek kerülnek az asztalra,
a gyermek pedig saját étvágyának megfelelően dönthet arról, hogy eszik-e, illetve mennyit fogyaszt a felkínált ételekből.
Ez nem azt jelenti, hogy minden étkezésnél külön kívánságmenüt kell készíteni, hanem azt, hogy kiszámítható kereteket biztosítunk a gyermek számára, miközben tiszteletben tartjuk az önállóságát.
A mindennapokban sokat segíthet, ha rendszeres főétkezéseket és kisétkezéseket alakítunk ki, és kerüljük az egész napos nassolást. A dietetikus azt javasolja, hogy
Így az új ételekkel való találkozás nem jár együtt azzal a félelemmel, hogy nem talál majd semmit, amit megehet.
Fotó: 123RF
Ez a megközelítés egyszerre biztosítja a kiszámíthatóságot és teremti meg a lehetőséget arra, hogy a gyermek fokozatosan nyitottabbá váljon az új ízek iránt.
A gyermekkori táplálkozásban nem kizárólag az számít, hogy milyen ételeket fogyaszt a gyermek, hanem az is, milyen kapcsolat alakul ki benne az étkezéssel.
Pirlea Alessandra dietetikus szerint a legfontosabb cél nem az, hogy a gyermek minden elé tett ételt elfogyasszon, hanem az, hogy biztonságos környezetben, nyomásgyakorlás nélkül ismerkedhessen meg az ételekkel, felfedezhesse az új ízeket, és idővel egyre változatosabban táplálkozhasson.
Mert a cél végső soron nem az, hogy a gyermek mindenáron kiürítse a tányérját, hanem az, hogy megtanuljon biztonságban, örömmel és saját jelzéseire figyelve kapcsolódni az ételekhez.
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