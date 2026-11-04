Nem halhatok meg hiába, avagy az 56-os forradalom üzente ma is a szabadságról szól

Fotó: Sándor Cecília archívuma
Ma arra a napra emlékezünk, amikor a szovjet csapatok vérbe fojtották az 1956-os forradalmat. Megannyi élet veszett oda, és ez nem csak a múltról szól. Erre hívja fel a figyelmet a Nem haltatok meg hiába című kezdeményezés is.
„Csapataink harcban állnak! A kormány a helyén van!” – hangzott el Nagy Imre miniszterelnök rádióbeszédében 1956. november 4-én hajnalban, hetven évvel ezelőtt. Miközben az ország a szovjet katonai túlerővel szembesült, a forradalom sorsa megpecsételődött. A szabadság reménye azonban nem tűnt el: tovább élt azok emlékezetében, akik kiálltak érte, s azokban is, akik a következő nemzedékeknek továbbadták történetüket.
amelyet október 22-én mutattak be a csíkszentsimoni Művelődési Házban.
A Nem halhatok meg hiába kezdeményezés Sándor Cecília néprajzkutató, kulturális antropológus ötlete nyomán, a Krónika Intézettel közösen valósult meg. Célja, hogy 1956 történéseit ne csupán évfordulós megemlékezésként mutassa be, de közelebb is hozza a fiatalabb generációkhoz.
A forradalom napjaiban a budapesti utcákon virágok, gyertyák és kézzel írt üzenetek jelentek meg. Az egyik papíron ez állt: „Ígérjük, nem haltatok meg hiába!” Ez a mondat adta a kezdeményezés címét és alapgondolatát is.
Fotó: Sándor Cecília archívuma
A mondat, az ígéret üzenete azonban ma is érvényes: az emlékezés nem merülhet ki abban, hogy felidézzük a múlt eseményeit.
Nem egyszerűen politikai jog vagy külső körülmény, hanem az emberi méltóság része. A valódi szabadság sokszor éppen akkor mutatkozik meg, amikor valakinek nehéz helyzetben, akár személyes áldozatot is vállalva kell a lelkiismerete szerint döntenie.
Az előadás tizenhárom színpadi képben vezette végig a közönséget az 1956-os eseményeken. A történet az október 22-i műegyetemi diákgyűléstől indult, bemutatta a forradalom kibontakozását, a szabadság követelésének országos erejét, majd a november 4-i szovjet beavatkozást és az azt követő megtorlásokat.
Fotó: Sándor Cecília archívuma
A történelmi események mellett konkrét emberi sorsok is megelevenedtek. Szeles Erika és Berki György a forradalom idején vesztette életét. Sticker Katalint, Mansfeld Pétert és Tóth Ilonát a megtorlás során kivégezték. Wittner Máriát halálra ítélték, később az ítéletet életfogytiglani börtönbüntetésre változtatták, Németh Bálint pedig letartóztatást és közbiztonsági őrizetet szenvedett el. A fiatal forradalmárok történetét a Csíkszentsimoni Ifjúsági Koncert Fúvószenekar mintegy hetven tagja, a Hargita Együttes Ifik táncosai és Sándor Katalin énekes idézték meg.
Fotó: Sándor Cecília archívuma
Az előadás ugyanakkor nem állt meg 1956-nál. A történelmi eseményeket összekapcsolta a jelennel, és egy fontos kérdést tett fel a nézőknek:
Ez inkább elgondolkodtatja, mintsem válaszokat ad a közönségnek, arról, hogy a megismert történetek alapján maga gondolja végig a szabadság és a felelősség jelentését.
A Nem haltatok meg hiába kezdeményezés több formában is életre kelt. Létrejött egy azonos nevű Facebook-oldal, ahol eredeti történelmi forrásokat tesznek közzé, október 22-én bemutatták az összművészeti előadást, emellett A szabadság arcai címmel gyermek- és ifjúsági alkotásokból nyílt kiállítás, amely jelenleg is megtekinthető Csíkszentsimonban.
Fotó: Sándor Cecília archívuma
A különböző megjelenési formák mind egy üzenetet közvetítenek:
A forradalom résztvevőinek bátorsága, áldozata és szabadságvágya ma is iránytű lehet. November 4-én, a nemzeti gyásznapon különösen fontos felidézni, hogy a szabadságot el lehet venni, de az érte való kiállás példáját nem lehet eltörölni.
A Nem halhatok meg hiába korábbi eseményéről is beszámoltunk, az erről szóló írásunk itt olvasható.
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