Nem halhatok meg hiába, avagy az 56-os forradalom üzente ma is a szabadságról szól

Ma arra a napra emlékezünk, amikor a szovjet csapatok vérbe fojtották az 1956-os forradalmat. Megannyi élet veszett oda, és ez nem csak a múltról szól. Erre hívja fel a figyelmet a Nem haltatok meg hiába című kezdeményezés is.

Nagy Lilla 2026. november 04., 11:512026. november 04., 11:51

„Csapataink harcban állnak! A kormány a helyén van!” – hangzott el Nagy Imre miniszterelnök rádióbeszédében 1956. november 4-én hajnalban, hetven évvel ezelőtt. Miközben az ország a szovjet katonai túlerővel szembesült, a forradalom sorsa megpecsételődött. A szabadság reménye azonban nem tűnt el: tovább élt azok emlékezetében, akik kiálltak érte, s azokban is, akik a következő nemzedékeknek továbbadták történetüket.

Ezt a történelmi pillanatot idézte meg a Nem haltatok meg hiába című összművészeti előadás is,

amelyet október 22-én mutattak be a csíkszentsimoni Művelődési Házban. Hirdetés A Nem halhatok meg hiába kezdeményezés Sándor Cecília néprajzkutató, kulturális antropológus ötlete nyomán, a Krónika Intézettel közösen valósult meg. Célja, hogy 1956 történéseit ne csupán évfordulós megemlékezésként mutassa be, de közelebb is hozza a fiatalabb generációkhoz. A mondat, amely hetven év után is kötelez A forradalom napjaiban a budapesti utcákon virágok, gyertyák és kézzel írt üzenetek jelentek meg. Az egyik papíron ez állt: „Ígérjük, nem haltatok meg hiába!” Ez a mondat adta a kezdeményezés címét és alapgondolatát is.

Fotó: Sándor Cecília archívuma

A mondat, az ígéret üzenete azonban ma is érvényes: az emlékezés nem merülhet ki abban, hogy felidézzük a múlt eseményeit.

A szabadság ugyanis nem magától értetődő állapot, hanem olyan érték, amelyért felelősséget kell vállalni.

Nem egyszerűen politikai jog vagy külső körülmény, hanem az emberi méltóság része. A valódi szabadság sokszor éppen akkor mutatkozik meg, amikor valakinek nehéz helyzetben, akár személyes áldozatot is vállalva kell a lelkiismerete szerint döntenie. Sorsok a történelemben Az előadás tizenhárom színpadi képben vezette végig a közönséget az 1956-os eseményeken. A történet az október 22-i műegyetemi diákgyűléstől indult, bemutatta a forradalom kibontakozását, a szabadság követelésének országos erejét, majd a november 4-i szovjet beavatkozást és az azt követő megtorlásokat.

Fotó: Sándor Cecília archívuma

A történelmi események mellett konkrét emberi sorsok is megelevenedtek. Szeles Erika és Berki György a forradalom idején vesztette életét. Sticker Katalint, Mansfeld Pétert és Tóth Ilonát a megtorlás során kivégezték. Wittner Máriát halálra ítélték, később az ítéletet életfogytiglani börtönbüntetésre változtatták, Németh Bálint pedig letartóztatást és közbiztonsági őrizetet szenvedett el. A fiatal forradalmárok történetét a Csíkszentsimoni Ifjúsági Koncert Fúvószenekar mintegy hetven tagja, a Hargita Együttes Ifik táncosai és Sándor Katalin énekes idézték meg.

Fotó: Sándor Cecília archívuma

Az előadás ugyanakkor nem állt meg 1956-nál. A történelmi eseményeket összekapcsolta a jelennel, és egy fontos kérdést tett fel a nézőknek:

mit kezdünk ma a saját szabadságunkkal?

Ez inkább elgondolkodtatja, mintsem válaszokat ad a közönségnek, arról, hogy a megismert történetek alapján maga gondolja végig a szabadság és a felelősség jelentését. Nemcsak emlékezni, továbbadni is A Nem haltatok meg hiába kezdeményezés több formában is életre kelt. Létrejött egy azonos nevű Facebook-oldal, ahol eredeti történelmi forrásokat tesznek közzé, október 22-én bemutatták az összművészeti előadást, emellett A szabadság arcai címmel gyermek- és ifjúsági alkotásokból nyílt kiállítás, amely jelenleg is megtekinthető Csíkszentsimonban.

Fotó: Sándor Cecília archívuma

A különböző megjelenési formák mind egy üzenetet közvetítenek:

1956-ra nem tekinthetünk lezárt történelmi fejezetként.