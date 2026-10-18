Miért történhet meg, hogy egyesek tíz év nyelvtanulás után sem mernek megszólalni, mások fél év alatt megtanulnak kommunikálni? Kovásznai Ágnes angoltanár szerint a titok a rendszerességben, az élő nyelvi környezetben és a tanulási módszerekben rejlik.

Nagy Lilla 2026. október 18., 21:102026. október 18., 21:10

Sokan éveken át tanulnak egy idegen nyelvet az iskolában, ismerik a nyelvtani szabályokat, mégis zavarba jönnek, ha külföldön meg kell szólalniuk. Mások néhány hónap alatt eljutnak odáig, hogy hétköznapi helyzetekben megértessék magukat. Mi a különbség? Valóban a nyelvérzék számít, vagy inkább az, hogyan tanulunk? Hirdetés Kovásznai Ágnes 21 éve dolgozik angoltanárként, és úgy látja, a szabályok ismerete önmagában nem elég:

a nyelvet használni is meg kell tanulnunk.

Ehhez nem feltétlenül kell külföldre költözni vagy napi több órát tanulni, de az iskolai oktatást érdemes valódi nyelvi élményekkel és rendszeres gyakorlással kiegészíteni.

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Miért nem elég tíz év az iskolapadban? Az iskolai nyelvoktatásnak megvannak a maga korlátai. A heti néhány óra és a nagyobb csoportlétszám miatt a tanárok elsősorban nyelvtani alapokat és elméleti tudást adnak át. A magabiztos beszédhez azonban sok hallott szövegre,

valós kommunikációs helyzetekre és folyamatos nyelvi kitettségre is szükség van.

„Nagy különbség van a tudatos nyelvtanulás és az ösztönös nyelvelsajátítás között” – magyarázza a nyelvtanár. Az iskolában többnyire szabályokat tanulunk, míg a spontán kommunikációhoz az is kell, hogy a nyelv a használat során szinte észrevétlenül beépüljön. Ezért fordulhat elő, hogy valaki jól teljesít a nyelvtani feladatokban, de egy hétköznapi beszélgetésben nehezen találja a szavakat. A szabályokat ismeri, ám még nem gyakorolta eleget, hogyan alkalmazza őket gyorsan, valós időben. Aki fél év alatt megtanul kommunikálni, az gyakran olyan környezetben van, ahol rendszeresen használnia kell az adott nyelvet. „Az iskolában kapott elméleti alapok rendkívül fontosak, de

az igazi áttörést az hozza meg, ha a diák az órákon kívül is keresi a természetes nyelvi ingereket”

– hangsúlyozza Kovásznai Ágnes.

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Nyelvérzék vagy megfelelő módszer? Sokan úgy gondolják, nincs nyelvérzékük, ezért sosem fognak megtanulni egy idegen nyelvet. A szakértő szerint a jó nyelvérzék előnyt jelenthet, de a hiánya nem akadályozza meg a sikert. Ahogy a ritmusérzék a táncnál, úgy a nyelvérzék is megkönnyítheti a kezdeti lépéseket, de nem helyettesíti a gyakorlást.

A fejlődésben

sokkal nagyobb szerepet kaphat a motiváció, a befektetett idő és az, hogy mennyire hatékonyan tanulunk.

Sokszor nem a képességeinkkel van probléma, hanem azzal, hogy kevés lehetőséget adunk magunknak az aktív nyelvhasználatra. Jó példa erre a filmnézés. Ha idegen nyelvű filmet magyar felirattal nézünk, könnyen előfordulhat, hogy a figyelmünket teljesen leköti az olvasás. A történetet megértjük, de közben kevesebb figyelem jut a hallott nyelvre. Kovásznai Ágnes ezért azt javasolja, hogy lehetőség szerint az eredeti hang mellé célnyelvi feliratot válasszunk. Így egyszerre halljuk és látjuk a szavakat, összekapcsolhatjuk a kiejtést az írásképpel, és könnyebben felismerhetjük a gyakori fordulatokat. A passzív filmnézés helyett érdemes visszatekerni egy jelenetet, utánanézni egy kifejezésnek, majd hangosan megismételni a hallott mondatot. Az aktív részvétel segíthet abban, hogy tanulási lehetőség is legyen egyben.

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Mi történne, ha egy hónapra félretennénk a nyelvkönyveket? Ha egy hónapig az adott nyelven néznénk filmeket, hallgatnánk podcastokat, olvasnánk és beszélgetnénk, jelentős fejlődést tapasztalhatnánk. A kezdet valószínűleg frusztráló lenne: sok minden érthetetlennek tűnne, és gyakran keresgélnénk a szavakat. Idővel azonban egyre több kifejezést ismernénk fel, és könnyebben követnénk a beszélgetéseket. A nyelvkönyvek rendszerezik a tudást, a való életben viszont a nyelv mindig valamilyen helyzetben jelenik meg. Másképp beszélünk

egy étteremben, egy baráti társaságban vagy egy munkahelyi megbeszélésen.

Ha ezekkel a helyzetekkel is találkozunk, könnyebben megtanuljuk, mikor és hogyan használjuk a nyelvet. A gyakorlás abban is segít, hogy másként tekintsünk a hibákra. Egy dolgozatban a rossz válasz pontlevonást jelenthet, egy beszélgetésben viszont az a legfontosabb, hogy megértsük egymást. A cél tehát nem a tökéletes mondatok megalkotása, hanem a kommunikáció. Ha kevésbé félünk a hibázástól, bátrabban szólalunk meg, és több lehetőséget teremtünk a fejlődésre. Ez nem jelenti azt, hogy teljesen el kellene hagynunk a nyelvtant vagy a tankönyveket, inkább azt, hogy az elméletet gyakorlattal kell kiegészíteni. Hogyan gondolkodjunk idegen nyelven, fordítás nélkül? Sok nyelvtanuló először magyarul fogalmazza meg a mondatot, majd megpróbálja lefordítani. Ez lelassítja a kommunikációt, és könnyen előfordulhat, hogy mire megtaláljuk a megfelelő szavakat, a beszélgetés már tovább is haladt.

A fejben fordítás a rossz tanulási berögződés eredménye,

amikor szópárokat, vagyis szót és magyar jelentést magolunk” – mondja Kovásznai Ágnes. Ugyanakkor hozzáteszi: a kezdeti szakaszban az anyanyelvi jelentés fontos kapaszkodó, ezért nem kell azonnal megszabadulni tőle. A cél inkább az, hogy idővel közvetlen kapcsolat alakuljon ki az idegen nyelvű kifejezések és a jelentésük között. Ebben segít, ha elszigetelt szavak helyett teljes fordulatokat tanulunk. Ahelyett, hogy csak egy szó magyar megfelelőjét jegyeznénk meg,

tanuljuk meg a hozzá kapcsolódó, mindennap használható mondatokat is.

Ha egy kifejezés egy konkrét helyzethez kötődik, könnyebben felidézhetjük, amikor valóban szükségünk van rá. Érdemes például előre begyakorolni az éttermi rendelés, a bemutatkozás vagy az útbaigazítás gyakori mondatait. Minél többször találkozunk velük valós összefüggésben, annál könnyebben használjuk majd őket önállóan is. Napi öt-tíz perc is számít Ha egyetlen szokást kellene beépítenünk a mindennapjainkba, az a rendszeres, kis lépésekben végzett tanulás lenne. „A nyelvtanulásban

az erőfeszítés egyszerűen nem kikerülhető, és nincsenek csodamódszerek”

– fogalmaz a szakértő. Szerinte a heti egyszeri, többórás tanulás helyett érdemes naponta időt szánni a nyelvre. A rendszeresség segít, hogy gyakrabban találkozzunk az új szavakkal és szerkezetekkel, és könnyebben felidézzük a korábban tanultakat. Ebben a Duolingohoz hasonló ingyenes nyelvtanulási alkalmazások is hasznosak lehetnek.

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Rövid, játékos leckéikkel és azonnali visszajelzéseikkel segíthetnek kialakítani a napi rutint. Napi öt-tíz perc jó kiindulópont, különösen akkor, ha kevés időnk van. Az alkalmazások azonban önmagukban nem feltétlenül készítenek fel a valódi beszélgetésekre.

Egészítsük ki a gyakorlást idegen nyelvű podcastokkal, videókkal, rövid cikkekkel,

és próbáljuk meg hangosan összefoglalni, mi történt velünk aznap. A nyelvtanár egy egyszerű változtatást is javasol: állítsuk át a telefonunk vagy a közösségi média felületének nyelvét a tanulandó nyelvre. Így a mindennapokban is újra és újra találkozunk ismerős szavakkal és kifejezésekkel. A Duolingo jó kezdet, de nem a cél A hatékony nyelvtanulás nem feltétlenül a legújabb alkalmazáson vagy a legdrágább tanfolyamon múlik. Sokkal fontosabb a rendszeresség, az aktív nyelvhasználat és az, hogy a tanulás a mindennapjaink részévé váljon. A nyelvtani szabályok biztos alapot adnak,

az alkalmazások segítenek fenntartani a rutint, a filmek és podcastok pedig közelebb visznek az élő nyelvhez.