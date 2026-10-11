Macskád van, babát vársz? Nem kell megszabadulni a cicától!

A fertőzés elkerülése érdekében akadályozzuk meg a macska vadászatát

A toxoplazmózis hallatán sok gazdi és leendő szülő megijed. De valóban a macska jelenti a legnagyobb veszélyt? Rus Patricia állatorvos segítségével bemutatjuk, hogyan terjed a fertőzés, mikor jelent kockázatot és hogyan védekezhetünk ellene.

Nagy Lilla 2026. október 11., 15:042026. október 11., 15:04

A toxoplazmózis egy fertőző betegség, amelyet a Toxoplasma gondii nevű mikroszkopikus parazita okoz. Emlősöket, madarakat és embereket is megfertőzhet. A macskafélék különleges szerepet játszanak a terjedésében, mert a parazita ivaros szaporodására csak az ő szervezetükben van lehetőség. A fertőzött macska a bélsarával mikroszkopikus képleteket, úgynevezett oocisztákat üríthet, amelyek a környezetben később fertőzőképessé válnak. Rus Patricia állatorvos szerint fontos megérteni, hogy a macska nem automatikusan veszélyforrás: a fertőzés terjedése több tényezőtől függ. Hogyan fertőződik meg a macska? A macskák leggyakrabban fertőzött zsákmányállatok, például egerek és madarak elfogyasztásával fertőződnek meg. A nyers, fertőzött hús szintén kockázatot jelent.

A parazita a macska bélrendszerében szaporodik, és ennek során oociszták kerülhetnek a bélsárba.

Az állatorvos arra is felhívja a figyelmet, hogy a macska nem üríti egész életében folyamatosan a parazitát. Az oocisztaürítés általában csak a fertőződést követő, korlátozott ideig tart. A frissen ürített oociszták még nem fertőzőképesek: a környezetben általában 1–5 napra van szükségük ahhoz, hogy azzá váljanak. Ezért is

fontos az alom napi takarítása,

amellyel csökkenthető a fertőzés kockázata.

Valóban a macska jelenti a legnagyobb veszélyt, ha toxoplazmózisról van szó? Fotó: Haáz Vince

Nem csak a macskától kaphatjuk el Az ember többféleképpen is megfertőződhet. Kockázatot jelenthet a nem kellően átsütött vagy megfőzött hús, a mosatlan zöldség és gyümölcs, a szennyezett víz, valamint a fertőzött macskaürülékkel szennyezett talaj.

Kertészkedés közben például oociszták kerülhetnek a kezünkre, amelyek kézmosás nélkül a szervezetünkbe juthatnak.

A környezetbe került oociszták ellenállók: kedvező körülmények között a talajban akár évekig is fertőzőképesek maradhatnak. Rus Patricia szerint ezért

nem elég kizárólag a macskával való érintkezésre figyelni.

Az élelmiszer-higiénia, a kézmosás és a kertészkedés közbeni óvatosság ugyancsak fontos a megelőzésben. Milyen tüneteket okozhat? A toxoplazmózis gyakran tünetmentes. Az egészséges immunrendszer általában kordában tartja a fertőzést,

a parazita azonban hosszú ideig fennmaradhat a szervezet különböző szöveteiben.

Legyengült immunrendszer esetén súlyosabb betegség is kialakulhat. Macskáknál a fertőzés sokszor észrevétlen marad, de súlyosabb esetben láz, levertség, étvágytalanság, hasmenés, nehézlégzés, szemgyulladás vagy idegrendszeri tünetek jelentkezhetnek. Kutyáknál ritkábban okoz betegséget, de szem- és izomproblémák, illetve idegrendszeri tünetek is előfordulhatnak. Hirdetés Juhoknál és kecskéknél a fertőzés vetélést vagy halva született utódokat okozhat.

Embereknél a tünetek között láz, fáradtság, izomfájdalom és nyirokcsomó-duzzanat szerepelhet.

Súlyosabb esetben a szem vagy az idegrendszer is érintett lehet. Miért veszélyes a várandósság alatt? Különösen fontos a megelőzés, ha a kismama a terhesség alatt fertőződik meg először. Ilyenkor

a parazita átjuthat a méhlepényen, és megfertőzheti a magzatot.

Ennek következménye vetélés, magzati elhalás, illetve a gyermek szemét vagy idegrendszerét érintő károsodás lehet. Egyes problémák csak a születés után jelentkeznek. Az állatorvos magyarázata szerint a fertőzés magzatra való átterjedésének kockázata a terhesség szakaszától is függ.

A várandósoknak ezért különösen fontos ügyelniük a megfelelő ételkészítésre, a kézhigiéniára és a szennyezett talajjal való érintkezés során alkalmazott védelemre.

Fertőzés gyanúja esetén a szükséges vizsgálatokról a kezelőorvos adhat tájékoztatást. Meg kell válnunk a macskától, ha babát várunk? Nem. A várandósság önmagában nem indok arra, hogy megszabaduljunk a macskánktól. Rus Patricia szerint

egy lakásban tartott, nem vadászó, kizárólag kereskedelmi forgalomban kapható macskaeledellel etetett cica esetében kisebb a fertőződés esélye,

mint egy szabadon kijáró, vadászó vagy nyers hússal etetett macskánál.

Óvintézkedés: ne etessük a macskát nyers hússal Fotó: Pixabay

A kockázat azonban nem nulla. Az állatorvos arra is felhívja a figyelmet, hogy még a fertőzött macska sem üríti folyamatosan a parazitát.

A megelőzésben ezért a tudatos állattartás és a higiéniai szabályok betartása fontosabb,

mint a macska eltávolítása az otthonunkból. Hogyan csökkenthetjük a fertőzés kockázatát? Rus Patricia szerint a mindennapi óvintézkedésekkel sokat tehetünk a megelőzésért: A húst mindig süssük vagy főzzük át alaposan.

Mossuk meg a zöldségeket és a gyümölcsöket.

Nyers hús kezelése után mossunk kezet, és tisztítsuk meg a konyhai eszközöket.

Kertészkedéskor viseljünk kesztyűt, utána pedig mossunk kezet.

A macskaalmot lehetőleg naponta takarítsuk ki.

Ne etessük a macskát nyers hússal, és lehetőség szerint akadályozzuk meg a vadászatát.

Várandósság alatt lehetőleg más takarítsa az almot. Ha ez nem megoldható, használjunk kesztyűt, és utána alaposan mossunk kezet. Várandósság vagy legyengült immunrendszer esetén érdemes a kezelőorvossal egyeztetni az egyéni óvintézkedésekről és az esetlegesen szükséges vizsgálatokról.

A lényeg a tájékozottság.