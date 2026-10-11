Macskád van, babát vársz? Nem kell megszabadulni a cicától!

A fertőzés elkerülése érdekében akadályozzuk meg a macska vadászatát
Fotó: Pixabay
A toxoplazmózis hallatán sok gazdi és leendő szülő megijed. De valóban a macska jelenti a legnagyobb veszélyt? Rus Patricia állatorvos segítségével bemutatjuk, hogyan terjed a fertőzés, mikor jelent kockázatot és hogyan védekezhetünk ellene.
A toxoplazmózis egy fertőző betegség, amelyet a Toxoplasma gondii nevű mikroszkopikus parazita okoz. Emlősöket, madarakat és embereket is megfertőzhet. A macskafélék különleges szerepet játszanak a terjedésében, mert a parazita ivaros szaporodására csak az ő szervezetükben van lehetőség.
A fertőzött macska a bélsarával mikroszkopikus képleteket, úgynevezett oocisztákat üríthet, amelyek a környezetben később fertőzőképessé válnak. Rus Patricia állatorvos szerint fontos megérteni, hogy a macska nem automatikusan veszélyforrás: a fertőzés terjedése több tényezőtől függ.
A macskák leggyakrabban fertőzött zsákmányállatok, például egerek és madarak elfogyasztásával fertőződnek meg. A nyers, fertőzött hús szintén kockázatot jelent.
Az állatorvos arra is felhívja a figyelmet, hogy a macska nem üríti egész életében folyamatosan a parazitát. Az oocisztaürítés általában csak a fertőződést követő, korlátozott ideig tart. A frissen ürített oociszták még nem fertőzőképesek: a környezetben általában 1–5 napra van szükségük ahhoz, hogy azzá váljanak. Ezért is
amellyel csökkenthető a fertőzés kockázata.
Valóban a macska jelenti a legnagyobb veszélyt, ha toxoplazmózisról van szó?
Fotó: Haáz Vince
Az ember többféleképpen is megfertőződhet. Kockázatot jelenthet a nem kellően átsütött vagy megfőzött hús, a mosatlan zöldség és gyümölcs, a szennyezett víz, valamint a fertőzött macskaürülékkel szennyezett talaj.
A környezetbe került oociszták ellenállók: kedvező körülmények között a talajban akár évekig is fertőzőképesek maradhatnak. Rus Patricia szerint ezért
Az élelmiszer-higiénia, a kézmosás és a kertészkedés közbeni óvatosság ugyancsak fontos a megelőzésben.
A toxoplazmózis gyakran tünetmentes. Az egészséges immunrendszer általában kordában tartja a fertőzést,
Legyengült immunrendszer esetén súlyosabb betegség is kialakulhat. Macskáknál a fertőzés sokszor észrevétlen marad, de súlyosabb esetben láz, levertség, étvágytalanság, hasmenés, nehézlégzés, szemgyulladás vagy idegrendszeri tünetek jelentkezhetnek. Kutyáknál ritkábban okoz betegséget, de szem- és izomproblémák, illetve idegrendszeri tünetek is előfordulhatnak.
Juhoknál és kecskéknél a fertőzés vetélést vagy halva született utódokat okozhat.
Súlyosabb esetben a szem vagy az idegrendszer is érintett lehet.
Különösen fontos a megelőzés, ha a kismama a terhesség alatt fertőződik meg először. Ilyenkor
Ennek következménye vetélés, magzati elhalás, illetve a gyermek szemét vagy idegrendszerét érintő károsodás lehet. Egyes problémák csak a születés után jelentkeznek. Az állatorvos magyarázata szerint a fertőzés magzatra való átterjedésének kockázata a terhesség szakaszától is függ.
Fertőzés gyanúja esetén a szükséges vizsgálatokról a kezelőorvos adhat tájékoztatást.
Nem. A várandósság önmagában nem indok arra, hogy megszabaduljunk a macskánktól. Rus Patricia szerint
mint egy szabadon kijáró, vadászó vagy nyers hússal etetett macskánál.
Óvintézkedés: ne etessük a macskát nyers hússal
Fotó: Pixabay
A kockázat azonban nem nulla. Az állatorvos arra is felhívja a figyelmet, hogy még a fertőzött macska sem üríti folyamatosan a parazitát.
mint a macska eltávolítása az otthonunkból.
Rus Patricia szerint a mindennapi óvintézkedésekkel sokat tehetünk a megelőzésért:
A húst mindig süssük vagy főzzük át alaposan.
Mossuk meg a zöldségeket és a gyümölcsöket.
Nyers hús kezelése után mossunk kezet, és tisztítsuk meg a konyhai eszközöket.
Kertészkedéskor viseljünk kesztyűt, utána pedig mossunk kezet.
A macskaalmot lehetőleg naponta takarítsuk ki.
Ne etessük a macskát nyers hússal, és lehetőség szerint akadályozzuk meg a vadászatát.
Várandósság alatt lehetőleg más takarítsa az almot. Ha ez nem megoldható, használjunk kesztyűt, és utána alaposan mossunk kezet.
Várandósság vagy legyengült immunrendszer esetén érdemes a kezelőorvossal egyeztetni az egyéni óvintézkedésekről és az esetlegesen szükséges vizsgálatokról.
Rus Patricia állatorvos szerint a legfontosabb, hogy ismerjük a fertőzés valódi terjedési útjait, és tudatosan csökkentsük a kockázatot. A macskánktól tehát nem kell megválnunk, de a higiéniai szabályokat érdemes komolyan vennünk.
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