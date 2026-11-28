Szombattól megnyitja kapuit a nagyközönség előtt a felújított kőröspataki Kálnoky-kastély, mely ez alkalommal a család által az elmúlt 25 évben Károly királytól kapott ajándékokból is bemutat egy kiállítást.
Fotó: Tuchiluș Alex
Szombattól megnyitja kapuit a nagyközönség előtt a felújított kőröspataki Kálnoky-kastély, mely ez alkalommal a család által az elmúlt 25 évben Károly királytól kapott ajándékokból is bemutat egy kiállítást.
A hivatalos megnyitó előtt, péntek délután a sajtó munkatársainak szervezett látogatáson nézhettük meg a felújított birtokot és kastélyt. Impozáns épület, lenyűgöző látvány fogadott.
A kastélyfelújításra az Országos Helyreállítási Alapból nyert több millió eurós támogatás adott lehetőséget a Kálnoky-családnak, amely
Az épület, illetve a birtok a melléképületekkel rettenetesen rossz állapotban volt: ahogy az a kommunizmusban megszokott volt, itt is a termelőszövetkezet rendezkedett be,
de egy ideig a helyi párttitkár is itt rendezte be irodáját. Az örökség visszaszerzése után a Kálnoky-családnak, amely az egykori gazdasági ügyintéző lakásául szolgáló melléképületben talált otthonra, első dolga volt a megromlott tetőzetet kijavítani, de
illetve a miklósvári kastély felújítása volt elsődleges.
Fotó: Tuchiluș Alex
Kőröspatakon a birtok hatalmas, az U alakú, 2000 négyzetméteres, 25 szobás épülethez fehér kavicsos sétányon érkeztünk meg. Házigazdaként gróf Kálnoky Tibor és felesége, Anna üdvözöltek, majd körbevezettek a kastélyban, mely nemcsak kívül, hanem belül is lenyűgöző pompával fogadott, bár a termek berendezése néhol még kissé hiányos.
Kálnoky Anna és Kálnoky Tibor, a kastély tulajdonosai
Fotó: Tuchiluș Alex
Az előtérből belépve az egymásba nyíló szalonok közül az elsőbe, a falakon a Kálnoky-család őseiről festett egészalakos festmények fogadnak: láthatjuk Kálnoky Sámuel erdélyi kancellárt, aki úgy rendelkezett, hogy a család valamelyik leszármazottjának mindig erdélyben kell maradnia, Kálnoky Antal (1706- 1783) császári-királyi lovassági tábornokot, a sepsikőröspataki kastély építtetőjét, Maria Anna Mamucca della Torret, aki Kálnoky Ádám felesége volt.
Fotó: Tuchiluș Alex
A gyönyörű csempekályhákat az eredetinek a törött csempedarabjai alapján rekonstruálták, azaz a régiek hasonmásai készültek el, a csempéket Péter Alpár képzőművész készítette. Ez a része a kastélynak az egykori erődített kúria védőfalainak maradványait is imagába foglalja, a 2 méter vastag falban egy fürdőt is ki lehetett alakítani.
Nagyrészt székelyföldi mesteremberekkel dolgoztatott – tudtuk meg, és mint rámutatott, személyesen felügyelt minden munkafázist.
Fotó: Tuchiluș Alex
A vakolat alatt felfedezett hajdani díszítőfestéseket kiterjesztették a falakra, néhol a mennyezetre is, és
Az egymásba nyíló szobákban, amelyekben majd vendégek elszállásolása is lehetéges lesz, a berendezés klasszikus, néhol régi házakból mentett bútorokkal, lámpákkal, csillárokkal, melyeket különböző aukciókon szereztek meg a tulajdonosok.
Az eredeti kályha csempedarabjai alapján rekonstruálták a műalkotásnak is beillő kályhákat, a csempéket Péter Alpár képzőművész készítette
Fotó: Tuchiluș Alex
Az eredeti berendezés ugyanis az enyészeté lett, elpusztult, széthordták, így alig egy-két darabot sikerült visszaszerezni a nemesi kastély berendezéséből – mondta Kálnoky Tibor. Néhány megmaradt darab még a miklósvári kastélymúzeumban van kiálíltva, de hamarosan visszakerülnek ide – tette hozzá. Kalandos a története az egyik szépen faragott tálalószekrénynek, melynek
A kredenc tetején kis matrac volt, abban gyermek feküdt.
Fotó: Tuchiluș Alex
Ez a bútordarab egyébként abban a teremben látható, ahol a család által az elmúlt 25 évben Károly királytól kapott ajándékok egy részét állították ki. Ismert a család szoros kapcsolata a brit uralkodóval, akinek
A királyi ajándékok többnyire használati tárgyak: porcelán étkészletek, a király kedvenc virágos motívumaival, díszpárnák és egyebek.
– magyarázta Kálnoky Anna grófnő, akinek a nagymamájáról készült festmény is helyet kapott a falon, ugyanis a nagymama és a nagyapa, Daday Gerő egyaránt tehetséges festő volt.
Fotó: Tuchiluș Alex
A kastély egyik szárnyában kaptak helyett a vendégfogadásra alkalmas szobák: mindegyik más, egyedi arculatú, a közös bennük az, hogy mindegyiknek rendkívül elegáns a fürdőszobája. Az egykori egymásba nyíló szobák közül néhányat fel kellett áldozni ahhoz, hogy ezeket kialakítsák és a mai igényeknek is megfeleljen a kastély – magyarázta a házigazda, aki azt is kiemelte,
Rendezvények, események, fotózások helyszínként fog működni a közeljövőben, decemberben már kastélykoncerteket is tartanak itt. Ugyanakkor
A 25 Years of Royal Gifts (25 év királyi ajándékai) című kiállítás kizárólag tárlatvezetéssel látogatható, díja személyenként 40 lej, diákok, nyugdíjasok és 18 év alatti gyermekek számára 30 lej. Egy vezetett csoport legfeljebb 30 főből állhat.
Fotó: Tuchiluș Alex
Tárlatvezetés hétfőtől péntekig (december 1. kivételével) 17 órától magyarul, illetve 18 órától román nyelven, hétvégén 10 és 19 óra között óránként, felváltva magyar és román nyelven. Egy tárlatvezetés ideje 50 perc. Érdeklődni, időpontot kérni a 0742 202 586-os telefonszámon lehet.
A fürdőszobákra fel kellett áldozni néhány egykori szobát, de ezzel csak nyert a kastély.
Fotó: Tuchiluș Alex
A falak festése mindenütt az eredeti maradványai alapján rekonstruált.
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Egy fürdőszobarészlet
Fotó: Tuchiluș Alex
A Kálnoky-család mindig is katolikus hitű volt. A kastélykápolnát a felújítás során fedezték fel: két szinten be volt építve kis raktárhelyiségekkel. Helyreállítása még folyamatban van.
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
A kalandos életű tálalószekrény
Fotó: Tuchiluș Alex
Pompa és csillogás, szép részletek mindenütt, de még sok a munka addig, míg fel lehet tenni az i-re a pontot.
Fotó: Tuchiluș Alex
Minden magas minőségű, a felújításban, restaurálásban közreműködtek brassói, bukaresti, angliai restaurátorok és sok székelyföldi mesterember, összesen mintegy kétszázan.
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Minden a házigazdák ízlését és elképzelését tükrözi, az ő ötleteik alapján született újra a berendezés is.
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
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