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Visszanyerte hajdani fényét a sepsikőröspataki Kálnoky-kastély Szombattól megnyitja kapuit a nagyközönség előtt a felújított kőröspataki Kálnoky-kastély, mely ez alkalommal a család által az elmúlt 25 évben Károly királytól kapott ajándékokból is bemutat egy kiállítást. Bodor Tünde 2026. november 28., 11:392026. november 28., 11:39

Fotó: Tuchiluș Alex

Szombattól megnyitja kapuit a nagyközönség előtt a felújított kőröspataki Kálnoky-kastély, mely ez alkalommal a család által az elmúlt 25 évben Károly királytól kapott ajándékokból is bemutat egy kiállítást.

Bodor Tünde 2026. november 28., 11:392026. november 28., 11:39

A hivatalos megnyitó előtt, péntek délután a sajtó munkatársainak szervezett látogatáson nézhettük meg a felújított birtokot és kastélyt. Impozáns épület, lenyűgöző látvány fogadott. A kastélyfelújításra az Országos Helyreállítási Alapból nyert több millió eurós támogatás adott lehetőséget a Kálnoky-családnak, amely Hirdetés

a rendszerváltás után igényelte vissza ősei tulajdonát.

Az épület, illetve a birtok a melléképületekkel rettenetesen rossz állapotban volt: ahogy az a kommunizmusban megszokott volt, itt is a termelőszövetkezet rendezkedett be,

állatokat és terményt tartottak a kastély termeiben,

de egy ideig a helyi párttitkár is itt rendezte be irodáját. Az örökség visszaszerzése után a Kálnoky-családnak, amely az egykori gazdasági ügyintéző lakásául szolgáló melléképületben talált otthonra, első dolga volt a megromlott tetőzetet kijavítani, de

a hatalmas épület helyreállításához anyagi forrása nem volt,

illetve a miklósvári kastély felújítása volt elsődleges.

Fotó: Tuchiluș Alex

Kőröspatakon a birtok hatalmas, az U alakú, 2000 négyzetméteres, 25 szobás épülethez fehér kavicsos sétányon érkeztünk meg. Házigazdaként gróf Kálnoky Tibor és felesége, Anna üdvözöltek, majd körbevezettek a kastélyban, mely nemcsak kívül, hanem belül is lenyűgöző pompával fogadott, bár a termek berendezése néhol még kissé hiányos.

Kálnoky Anna és Kálnoky Tibor, a kastély tulajdonosai Fotó: Tuchiluș Alex

Az előtérből belépve az egymásba nyíló szalonok közül az elsőbe, a falakon a Kálnoky-család őseiről festett egészalakos festmények fogadnak: láthatjuk Kálnoky Sámuel erdélyi kancellárt, aki úgy rendelkezett, hogy a család valamelyik leszármazottjának mindig erdélyben kell maradnia, Kálnoky Antal (1706- 1783) császári-királyi lovassági tábornokot, a sepsikőröspataki kastély építtetőjét, Maria Anna Mamucca della Torret, aki Kálnoky Ádám felesége volt.

Fotó: Tuchiluș Alex

A gyönyörű csempekályhákat az eredetinek a törött csempedarabjai alapján rekonstruálták, azaz a régiek hasonmásai készültek el, a csempéket Péter Alpár képzőművész készítette. Ez a része a kastélynak az egykori erődített kúria védőfalainak maradványait is imagába foglalja, a 2 méter vastag falban egy fürdőt is ki lehetett alakítani.

A gróf nagyon elégedettnek bizonyult a restaurátorok munkájával.

Nagyrészt székelyföldi mesteremberekkel dolgoztatott – tudtuk meg, és mint rámutatott, személyesen felügyelt minden munkafázist.

Fotó: Tuchiluș Alex

A vakolat alatt felfedezett hajdani díszítőfestéseket kiterjesztették a falakra, néhol a mennyezetre is, és

így rekonstruálták a parkettákat és a nyílászárókat is a még megamaradt részletek alapján.

Az egymásba nyíló szobákban, amelyekben majd vendégek elszállásolása is lehetéges lesz, a berendezés klasszikus, néhol régi házakból mentett bútorokkal, lámpákkal, csillárokkal, melyeket különböző aukciókon szereztek meg a tulajdonosok.

Az eredeti kályha csempedarabjai alapján rekonstruálták a műalkotásnak is beillő kályhákat, a csempéket Péter Alpár képzőművész készítette Fotó: Tuchiluș Alex

Az eredeti berendezés ugyanis az enyészeté lett, elpusztult, széthordták, így alig egy-két darabot sikerült visszaszerezni a nemesi kastély berendezéséből – mondta Kálnoky Tibor. Néhány megmaradt darab még a miklósvári kastélymúzeumban van kiálíltva, de hamarosan visszakerülnek ide – tette hozzá. Kalandos a története az egyik szépen faragott tálalószekrénynek, melynek

alsó részét Kálnoky Tibor apjának dajkájától szerezték vissza, Csíkszeredából, felső részére pedig a faluban egy házban bukkantak rá.

A kredenc tetején kis matrac volt, abban gyermek feküdt.

Fotó: Tuchiluș Alex

Ez a bútordarab egyébként abban a teremben látható, ahol a család által az elmúlt 25 évben Károly királytól kapott ajándékok egy részét állították ki. Ismert a család szoros kapcsolata a brit uralkodóval, akinek

zalánpataki vendégháza, birtoka is Kálnoky Tibornak köszönhetően nyerte el mai arculatát.

A királyi ajándékok többnyire használati tárgyak: porcelán étkészletek, a király kedvenc virágos motívumaival, díszpárnák és egyebek.

Az uralkodó ilyenformán is hírét akarta vinni a világ minden tájáról származó kézművesek mesterségbeli tudásának

– magyarázta Kálnoky Anna grófnő, akinek a nagymamájáról készült festmény is helyet kapott a falon, ugyanis a nagymama és a nagyapa, Daday Gerő egyaránt tehetséges festő volt.

Fotó: Tuchiluș Alex

A kastély egyik szárnyában kaptak helyett a vendégfogadásra alkalmas szobák: mindegyik más, egyedi arculatú, a közös bennük az, hogy mindegyiknek rendkívül elegáns a fürdőszobája. Az egykori egymásba nyíló szobák közül néhányat fel kellett áldozni ahhoz, hogy ezeket kialakítsák és a mai igényeknek is megfeleljen a kastély – magyarázta a házigazda, aki azt is kiemelte,

a felújítás nincs befejezve.

Rendezvények, események, fotózások helyszínként fog működni a közeljövőben, decemberben már kastélykoncerteket is tartanak itt. Ugyanakkor

személyes tere is a családnak, nem egy múzeum.

A 25 Years of Royal Gifts (25 év királyi ajándékai) című kiállítás kizárólag tárlatvezetéssel látogatható, díja személyenként 40 lej, diákok, nyugdíjasok és 18 év alatti gyermekek számára 30 lej. Egy vezetett csoport legfeljebb 30 főből állhat.

Fotó: Tuchiluș Alex

Tárlatvezetés hétfőtől péntekig (december 1. kivételével) 17 órától magyarul, illetve 18 órától román nyelven, hétvégén 10 és 19 óra között óránként, felváltva magyar és román nyelven. Egy tárlatvezetés ideje 50 perc. Érdeklődni, időpontot kérni a 0742 202 586-os telefonszámon lehet.

A fürdőszobákra fel kellett áldozni néhány egykori szobát, de ezzel csak nyert a kastély. Fotó: Tuchiluș Alex

A falak festése mindenütt az eredeti maradványai alapján rekonstruált. Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Egy fürdőszobarészlet Fotó: Tuchiluș Alex

A Kálnoky-család mindig is katolikus hitű volt. A kastélykápolnát a felújítás során fedezték fel: két szinten be volt építve kis raktárhelyiségekkel. Helyreállítása még folyamatban van. Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

A kalandos életű tálalószekrény Fotó: Tuchiluș Alex

Pompa és csillogás, szép részletek mindenütt, de még sok a munka addig, míg fel lehet tenni az i-re a pontot. Fotó: Tuchiluș Alex

Minden magas minőségű, a felújításban, restaurálásban közreműködtek brassói, bukaresti, angliai restaurátorok és sok székelyföldi mesterember, összesen mintegy kétszázan. Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Minden a házigazdák ízlését és elképzelését tükrözi, az ő ötleteik alapján született újra a berendezés is. Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex