Az erdélyi magyar színjátszás múltjába enged betekintést az az időszakos kiállítás, amelyet november 26-án, csütörtökön 18 órakor nyitnak meg a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében.

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Az Erdélyi magyar színháztörténet című tárlat a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház és a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Doktori Iskolájának közös színháztörténeti kiállítása. Anyaga három tematikus egységből áll: az egyetem hallgatói által az elmúlt évtizedekben színre vitt előadásokat fényképsorozatokon mutatja be, emellett a 19. századi erdélyi magyar színjátszáshoz és színházszervezéshez kapcsolódó, részben eddig alig hozzáférhető kéziratokat is felvonultat. A tárlaton a Marosvásárhelyi Székely Színház eredeti jelmezei is megtekinthetők.

A kiállítás kurátorai Kaáli-Nagy Botond és Moldován Orsolya doktoranduszok, utóbbi nyitja meg a tárlatot is. Az anyagot korábban Kolozsváron, 2015-ben a Magyar Tudományos Akadémián, majd 2026 márciusában a marosvásárhelyi I. IntACT Fesztiválon láthatta a közönség.

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A szervezők tájékoztatása szerint a kiállítás kizárólag a november 26-i rendezvény ideje alatt lesz látogatható.