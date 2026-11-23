Antal Árpád polgármester szerint nem lehetetlen elérni az évi 30 ezres látogatószámot

A nyitás óta a pozitív visszajelzések mellett elenyésző volt a látogatók részéről érkező kritika – tudtuk meg azon a sajtótájékoztatón, melyen a 90 millió lejes befektetéssel létrehozott sepsiszentgyörgyi Vörös Csillag Múzeum első hónapját értékelték.

Bodor Tünde 2026. november 23., 17:542026. november 23., 17:54

Közös sajtótájékoztatón számolt be a kommunizmus múzeumának első hónapjáról hétfőn Rétyi Eszter intézményvezető, valamint Antal Árpád polgármester. Az október 21-i nyitás óta kis híján 3700 látogatót fogadott a múzeum, többségükben szervezett csoportokban érkező diákokat. A Mindformers Fesztivál ideje alatt 872-en látogatták meg, a nyitást megelőző nyílt napon pedig közel ezren. Hirdetés A különböző nehézségi fokú, tematikus szabadulószobákat is sokan kipróbálták, de csak két csapatnak sikerült kijutnia. Nemcsak múzeumként szolgál A látogatók Románia és a nagyvilág számos szegletéből érkeztek: Aradtól Konstancáig, Bukaresttől Nagybányáig, Krajovától Gyergyószentmiklósig eljutott a múzeum híre, de

Angliából, Németországból, Mexikóból és a Fülöp-szigetekről is érkeztek érdeklődők

– tudtuk meg. Kíváncsiak voltak a létesítményre anyaországi polgármesterek, az Egyesült Államok nagykövetségének munkatársai, valamint számos influenszer is.

Fotó: Tuchiluș Alex

Az intézmény mindeközben számos más rendezvénynek is otthont adott: történészek és turisztikai vezetők szakmai találkozójának,

múzeumpedagógiai programoknak,

de az arany- és ezüstlakodalmukat ünneplő párokat is ide hívta össze az önkormányzat. Belefért az első hónapba egy, a telefonálás történetét bemutató időszaki kiállítás, valamint két, havi rendszerességgel tervezett rendezvénysorozat nyitóeseménye is. Török József egykori politikai fogoly a múzeum börtönrészlegében személyesen idézte fel fogságának emlékeit, míg az elmúlt hétvégén a nagyszülőket és unokáikat várták – 43-an tettek eleget a felhívásnak. {K1} A legmagasabb napi látogatószám megközelítette a kétszázat (191), így az intézmény munkatársai joggal örülhetnek annak, hogy „él a múzeum”. Kedvezmény a csportos látogatóknak A Vörös Csillag a Google felületén és helyben is kedvező értékeléseket kapott. Az egyik látogató számára időutazást jelentett a múzeumlátogatás, a másikra sokkolóan hatott a látottak összessége, a harmadik szerint pedig Sepsiszentgyörgy legkülönlegesebb színfoltja az intézmény, ahová érdemes visszatérni. Antal Árpád hangsúlyozta, amennyiben a város pedagógusai a múzeumban szeretnének tanórákat tartani, ingyenesen rendelkezésükre bocsátják az ehhez szükséges tereket.

Fontos, hogy a múzeum élő közösségi-kulturális tér legyen”

– hangsúlyozta a városvezető, kiemelve, hogy hétről hétre nő a látogatók száma, és országszerte egyre ismertebbé válik az intézmény. Szerinte így nem lehet akadálya annak, hogy elérjék az évi 30 ezres látogatószámot.

Fotó: Tuchiluș Alex

A visszajelzések nyomán két új jegykategóriát is bevezettek: a tíz főnél nagyobb csoportoknak 40 százalékos kedvezményt biztosítanak,

negyven fő felett pedig félárú jeggyel lehet belépni. A kommunista korszak egy-egy fontosabb eseményének évfordulója alkalmából az érintett térségből érkezőknek is kedvezményt kínálnak. Így az 1977-es Zsil-völgyi bányászsztrájk évfordulóján, jövő augusztusban a Hunyad megyéből érkező látogatók, az 1989-es romániai rendszerváltás évfordulójának hónapjában, decemberben pedig a Temes megyeiek válthatnak kedvezményes árú belépőjegyet.