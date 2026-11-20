Tóth Anna a Szilvássy Carola Szeretetotthon igazgatója is, amelyet szintén a református egyház tart fent
Fotó: Kiss Gábor
Gyűjtést szervez a Diakónia Alapítvány november 22-én: a református egyházak a vasárnapi perselypénz felajánlásával támogathatják a szeretetszolgálatot, de banki átutalással és készpénzben is lehet adakozni.
November 22. a református falinaptárban piros betűs vasárnap: a Diakónia Alapítvány e napon támogatási kéréssel fordul a hívek és azon egyházak felé, amelyek területén jelen van az idősgondozó szolgálattal.
Az egyházak a vasárnapi perselypénz felajánlásával segíthetik az alapítvány szeretetszolgálatát. Tóth Anna, a sepsiszentgyörgyi Diakónia Idősgondozó Ágazatának lelkészigazgatója ezen a vasárnapon 11 órai kezdettel a gidófalvi református templomban tart istentiszteletet, ahová munkatársai is elkísérik.
Az alapítvány számos formában igyekszik az időskorúak mindennapjait megkönnyíteni, megszépíteni, emberi méltóságukat megtartani: az otthoni betegápolás biztosításán kívül szociális mosodát és segédeszköz-kölcsönzőt tart fenn, az Alzheimer-kór által érintetteknek és családjaiknak támogató alkalmakat, az aktív időseknek pedig nyugdíjasklubokat szervez.
Az adományokat a következő számlára lehet utalni: Fundatia Crestina Diakonia Filiala Sf. Gheorghe (CUI 15020413) RO52 BTRL 0150 1205 4564 98XX.
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