Gyűjtést szervez a Diakónia Alapítvány november 22-én: a református egyházak a vasárnapi perselypénz felajánlásával támogathatják a szeretetszolgálatot, de banki átutalással és készpénzben is lehet adakozni.

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November 22. a református falinaptárban piros betűs vasárnap: a Diakónia Alapítvány e napon támogatási kéréssel fordul a hívek és azon egyházak felé, amelyek területén jelen van az idősgondozó szolgálattal.

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Az egyházak a vasárnapi perselypénz felajánlásával segíthetik az alapítvány szeretetszolgálatát. Tóth Anna, a sepsiszentgyörgyi Diakónia Idősgondozó Ágazatának lelkészigazgatója ezen a vasárnapon 11 órai kezdettel a gidófalvi református templomban tart istentiszteletet, ahová munkatársai is elkísérik.