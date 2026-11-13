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Hatszáz éve kapott városi rangot Bereck: szombaton ezt ünneplik

A hatszázadik évfordulóra felújították a község egyik legjellegezetesebb épületét

A hatszázadik évfordulóra felújították a község egyik legjellegezetesebb épületét

Fotó: Kocsis Károly

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Hármas ünnepre készülnek szombaton Bereckben: felavatják a község egyik legrégebbi épületéből kialakított közösségi házat, megtartják az idősek napját és a nagykorúsítást. Mindez annak jegyében, hogy a település hatszáz éve mezővárosi rangot nyert.

Kocsis Károly

2026. november 13., 17:012026. november 13., 17:01

Az Ojtozi-szoros kapujában fekvő és ebből adódóan régen határvédelmi feladatokat is ellátó Bereck hagyományos helytörténeti értelmezés szerint

1426-ban kapott mezővárosi rangot Luxemburgi Zsigmond magyar királytól,

amely vásártartási és önálló bíráskodási joggal is felruházta.

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Első főbíróját Kinizsi Jánosnak hívták, akit többen Mátyás király legendás hadvezére, Kinizsi Pál felmenőjének tartottak, de ezt nem sikerült hitelt érdemlően bebizonyítani. Noha a bereckiek 1888-ban önként lemondtak a városi címről, Gábor Áron szülőfalujában ma is büszkék arra a hatszáz évvel ezelőtt Brassóban kiállított – egyébként csak egy 1701-es átiratból ismert, ezért egyesek kutatók által vitatott hitelességű – oklevélre.

Lebontás helyett felújítás

Olyannyira büszkék, hogy szombaton hármas ünnepséget tartanak a kerek évforduló jegyében. Ennek első mozzanataként

délelőtt 11 órától felavatják a falu egyik legjellegzetesebb épületéből kialakított közösségi házat.

Az egykori – ma piac gyanánt használt és falunapok helyszínéül szolgáló – Sörkert bejáratánál álló, a helybéliek által Mikó-házként ismert korábbi szövetkezeti vendéglőt annak idején a fogyasztási szövetkezettől vásárolta meg a község.

Dimény Zoltán polgármester elsősorban az idősebb nemzedék szolgálatába állítaná a közösségi házat Galéria

Dimény Zoltán polgármester elsősorban az idősebb nemzedék szolgálatába állítaná a közösségi házat

Fotó: Kocsis Károly

Az árkádos bejáratú épület hosszú ideig elhanyagolt állapotban romladozott, az önkormányzat azonban úgy döntött, megmenti az utókornak, és önerőből hozzálátott a felújításához.

Idézet
Ez a község egyik legrégebbi épülete, sajnáltuk volna lebontani. Úgy döntöttünk, felújítjuk, és megfelelő rendeltetést keresünk neki”

– magyarázta lapunknak Dimény Zoltán polgármester.

A munkálatok három évet vettek igénybe, a beruházás költsége megközelítette az ötmillió lejt, és miután sikerült berendezni, felszerelni, most értek el oda, hogy a közösség szolgálatába állíthassák.

Találkozóhely az idősebb nemzedéknek

A helyreállított épületet közösségi házként kívánják működtetni, elsősorban szociális rendeltetéssel. A polgármester elképzelése szerint a nyugdíjasok számára külön helyiséget biztosítanak, ahol rendszeresen találkozhatnak, beszélgethetnek, különféle foglalkozásokat szervezhetnek, és közösen tölthetik el szabadidejüket.

Idézet
Szeretném, ha a község lakosságának több mint harmadát kitevő idősebb nemzedéknek lenne egy olyan helye, ahol nyugdíjasklubszerűen tud tevékenykedni, találkozni, szórakozni, akár a hosszú téli estéken is”

– fogalmazott.

Nemcsak felújították, hanem be is rendezték Galéria

Nemcsak felújították, hanem be is rendezték

Fotó: Kocsis Károly

A közösségi házhoz terasz tartozik, ahol főzésre, sütésre is lehetőség nyílik. Az épületegyüttesben három üzlethelyiséget alakítottak ki, amelyeket az önkormányzat bérbe kíván adni. A bérleti díjakból befolyó összeggel legalább részben fedezni szeretnék az épület fenntartási költségeit.

Fiatalokat nagykorúsítanak

Az új létesítmény első nagyobb rendezvénye éppen a szombati idősek napi ünnepség lesz. A programban az iskolások és a helyi színjátszó csoport fellépése, valamint ünnepi beszédek szerepelnek. A meghívottak között Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke és Fejér László Ödön szenátor is szerepel.

A rendezvényen az épület múltját és újjászületését is bemutatják.

A tervezést végző Piller Stúdió és a kivitelező Baumeister vállalat képviselői vetített képes összeállításban ismertetik, milyen állapotban volt a hajdani vendéglő a munkálatok megkezdése előtt, hogyan haladt a felújítás, és miként nyerte el mai arculatát.

Egy régifotó-kiállítás is helyet kapott benne Galéria

Egy régifotó-kiállítás is helyet kapott benne

Fotó: Kocsis Károly

Az ünnepség közös ebéddel zárul, a nyugdíjasokat a közösségi házban vendégelik meg.

Ugyancsak szombat délután tartják a berecki fiatalok nagykorúsító ünnepségét is,

amikor tizenöten lépik át jelképesen a felnőttkor küszöbét. A ceremónia a helyi Szent Miklós-templomban kezdődik 18 órakor, majd egy órával később a művelődési házban folytatódik

Régi fényképek, újrainduló falulap

A szombati eseményhez régi berecki fényképekből összeállított kiállítás is kapcsolódik, amelyet már berendeztek a közösségi házban. A rendelkezésre álló gazdag képanyagból helyhiány miatt csak válogatást tudtak bemutatni.

A helytörténeti emlékek megőrzését azonban ezzel nem tekintik lezártnak. A polgármester elmondta, hogy

jövőre fényképalbumot szeretnének megjelentetni, amelyben régi és mai felvételeket állítanának egymás mellé,

bemutatva, mennyit változott a település az elmúlt száz-százötven évben.

Adott esetben sütni-főzni is lesz lehetőség Galéria

Adott esetben sütni-főzni is lesz lehetőség

Fotó: Kocsis Károly

Ugyancsak tervben van a Berecki Harangszó újraindítása. Az önkormányzat már egyeztetett azokkal, akik korábban részt vettek a helyi lap szerkesztésében. Mivel tavaly nem jelent meg a kiadvány, a következő számban két esztendő eseményeit kívánják összefoglalni. A 600. évforduló így nemcsak a település múltjára való emlékezésre kínál alkalmat, hanem helytörténeti értékek összegyűjtésére és közkinccsé tételére, valamint a község mindennapjainak érzékeltetésére is.

Befejeződött a patakmeder szabályozása

A községvezetőt az idei megvalósításokról és a következő időszak terveiről is kérdeztük. Elmondása szerint befejeződött a Bereck belterületén áthaladó patak medrének szabályozása, így a településen található teljes érintett szakaszt sikerült rendbe tenni.

A további fejlesztések közül az aszfaltozatlan utcák korszerűsítését és a gázhálózat kiépítését emelte ki. Ezek az Anghel Saligny-programhoz kapcsolódnak, amelynek keretében korábban több beruházást befagyasztottak. A tervek között szerepel a berecki gázhálózat bővítése is, az önkormányzat a munkálatokhoz húszszázalékos önrészt biztosít.

Jövőre a községháza gépparkját is szeretnék korszerűsíteni, elsősorban egy új kotró-rakodó gép beszerzésével, mivel a jelenleg használt munkagép már elöregedett. A beruházást részben pályázati támogatásból, részben saját forrásból kívánják megvalósítani.

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