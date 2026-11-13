Hatszáz éve kapott városi rangot Bereck: szombaton ezt ünneplik

A hatszázadik évfordulóra felújították a község egyik legjellegezetesebb épületét
Fotó: Kocsis Károly
Hármas ünnepre készülnek szombaton Bereckben: felavatják a község egyik legrégebbi épületéből kialakított közösségi házat, megtartják az idősek napját és a nagykorúsítást. Mindez annak jegyében, hogy a település hatszáz éve mezővárosi rangot nyert.
Az Ojtozi-szoros kapujában fekvő és ebből adódóan régen határvédelmi feladatokat is ellátó Bereck hagyományos helytörténeti értelmezés szerint
amely vásártartási és önálló bíráskodási joggal is felruházta.
Első főbíróját Kinizsi Jánosnak hívták, akit többen Mátyás király legendás hadvezére, Kinizsi Pál felmenőjének tartottak, de ezt nem sikerült hitelt érdemlően bebizonyítani. Noha a bereckiek 1888-ban önként lemondtak a városi címről, Gábor Áron szülőfalujában ma is büszkék arra a hatszáz évvel ezelőtt Brassóban kiállított – egyébként csak egy 1701-es átiratból ismert, ezért egyesek kutatók által vitatott hitelességű – oklevélre.
Olyannyira büszkék, hogy szombaton hármas ünnepséget tartanak a kerek évforduló jegyében. Ennek első mozzanataként
Az egykori – ma piac gyanánt használt és falunapok helyszínéül szolgáló – Sörkert bejáratánál álló, a helybéliek által Mikó-házként ismert korábbi szövetkezeti vendéglőt annak idején a fogyasztási szövetkezettől vásárolta meg a község.
Dimény Zoltán polgármester elsősorban az idősebb nemzedék szolgálatába állítaná a közösségi házat
Fotó: Kocsis Károly
Az árkádos bejáratú épület hosszú ideig elhanyagolt állapotban romladozott, az önkormányzat azonban úgy döntött, megmenti az utókornak, és önerőből hozzálátott a felújításához.
– magyarázta lapunknak Dimény Zoltán polgármester.
A munkálatok három évet vettek igénybe, a beruházás költsége megközelítette az ötmillió lejt, és miután sikerült berendezni, felszerelni, most értek el oda, hogy a közösség szolgálatába állíthassák.
A helyreállított épületet közösségi házként kívánják működtetni, elsősorban szociális rendeltetéssel. A polgármester elképzelése szerint a nyugdíjasok számára külön helyiséget biztosítanak, ahol rendszeresen találkozhatnak, beszélgethetnek, különféle foglalkozásokat szervezhetnek, és közösen tölthetik el szabadidejüket.
– fogalmazott.
Nemcsak felújították, hanem be is rendezték
Fotó: Kocsis Károly
A közösségi házhoz terasz tartozik, ahol főzésre, sütésre is lehetőség nyílik. Az épületegyüttesben három üzlethelyiséget alakítottak ki, amelyeket az önkormányzat bérbe kíván adni. A bérleti díjakból befolyó összeggel legalább részben fedezni szeretnék az épület fenntartási költségeit.
Az új létesítmény első nagyobb rendezvénye éppen a szombati idősek napi ünnepség lesz. A programban az iskolások és a helyi színjátszó csoport fellépése, valamint ünnepi beszédek szerepelnek. A meghívottak között Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke és Fejér László Ödön szenátor is szerepel.
A tervezést végző Piller Stúdió és a kivitelező Baumeister vállalat képviselői vetített képes összeállításban ismertetik, milyen állapotban volt a hajdani vendéglő a munkálatok megkezdése előtt, hogyan haladt a felújítás, és miként nyerte el mai arculatát.
Egy régifotó-kiállítás is helyet kapott benne
Fotó: Kocsis Károly
Az ünnepség közös ebéddel zárul, a nyugdíjasokat a közösségi házban vendégelik meg.
amikor tizenöten lépik át jelképesen a felnőttkor küszöbét. A ceremónia a helyi Szent Miklós-templomban kezdődik 18 órakor, majd egy órával később a művelődési házban folytatódik
A szombati eseményhez régi berecki fényképekből összeállított kiállítás is kapcsolódik, amelyet már berendeztek a közösségi házban. A rendelkezésre álló gazdag képanyagból helyhiány miatt csak válogatást tudtak bemutatni.
A helytörténeti emlékek megőrzését azonban ezzel nem tekintik lezártnak. A polgármester elmondta, hogy
bemutatva, mennyit változott a település az elmúlt száz-százötven évben.
Adott esetben sütni-főzni is lesz lehetőség
Fotó: Kocsis Károly
Ugyancsak tervben van a Berecki Harangszó újraindítása. Az önkormányzat már egyeztetett azokkal, akik korábban részt vettek a helyi lap szerkesztésében. Mivel tavaly nem jelent meg a kiadvány, a következő számban két esztendő eseményeit kívánják összefoglalni. A 600. évforduló így nemcsak a település múltjára való emlékezésre kínál alkalmat, hanem helytörténeti értékek összegyűjtésére és közkinccsé tételére, valamint a község mindennapjainak érzékeltetésére is.
Befejeződött a patakmeder szabályozása
A községvezetőt az idei megvalósításokról és a következő időszak terveiről is kérdeztük. Elmondása szerint befejeződött a Bereck belterületén áthaladó patak medrének szabályozása, így a településen található teljes érintett szakaszt sikerült rendbe tenni.
A további fejlesztések közül az aszfaltozatlan utcák korszerűsítését és a gázhálózat kiépítését emelte ki. Ezek az Anghel Saligny-programhoz kapcsolódnak, amelynek keretében korábban több beruházást befagyasztottak. A tervek között szerepel a berecki gázhálózat bővítése is, az önkormányzat a munkálatokhoz húszszázalékos önrészt biztosít.
Jövőre a községháza gépparkját is szeretnék korszerűsíteni, elsősorban egy új kotró-rakodó gép beszerzésével, mivel a jelenleg használt munkagép már elöregedett. A beruházást részben pályázati támogatásból, részben saját forrásból kívánják megvalósítani.
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