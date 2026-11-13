Hatszáz éve kapott városi rangot Bereck: szombaton ezt ünneplik

A hatszázadik évfordulóra felújították a község egyik legjellegezetesebb épületét

Hármas ünnepre készülnek szombaton Bereckben: felavatják a község egyik legrégebbi épületéből kialakított közösségi házat, megtartják az idősek napját és a nagykorúsítást. Mindez annak jegyében, hogy a település hatszáz éve mezővárosi rangot nyert.

Kocsis Károly 2026. november 13., 17:012026. november 13., 17:01

Az Ojtozi-szoros kapujában fekvő és ebből adódóan régen határvédelmi feladatokat is ellátó Bereck hagyományos helytörténeti értelmezés szerint

1426-ban kapott mezővárosi rangot Luxemburgi Zsigmond magyar királytól,

amely vásártartási és önálló bíráskodási joggal is felruházta. Hirdetés Első főbíróját Kinizsi Jánosnak hívták, akit többen Mátyás király legendás hadvezére, Kinizsi Pál felmenőjének tartottak, de ezt nem sikerült hitelt érdemlően bebizonyítani. Noha a bereckiek 1888-ban önként lemondtak a városi címről, Gábor Áron szülőfalujában ma is büszkék arra a hatszáz évvel ezelőtt Brassóban kiállított – egyébként csak egy 1701-es átiratból ismert, ezért egyesek kutatók által vitatott hitelességű – oklevélre. Lebontás helyett felújítás Olyannyira büszkék, hogy szombaton hármas ünnepséget tartanak a kerek évforduló jegyében. Ennek első mozzanataként

délelőtt 11 órától felavatják a falu egyik legjellegzetesebb épületéből kialakított közösségi házat.

Az egykori – ma piac gyanánt használt és falunapok helyszínéül szolgáló – Sörkert bejáratánál álló, a helybéliek által Mikó-házként ismert korábbi szövetkezeti vendéglőt annak idején a fogyasztási szövetkezettől vásárolta meg a község.

Dimény Zoltán polgármester elsősorban az idősebb nemzedék szolgálatába állítaná a közösségi házat Fotó: Kocsis Károly

Az árkádos bejáratú épület hosszú ideig elhanyagolt állapotban romladozott, az önkormányzat azonban úgy döntött, megmenti az utókornak, és önerőből hozzálátott a felújításához.

Ez a község egyik legrégebbi épülete, sajnáltuk volna lebontani. Úgy döntöttünk, felújítjuk, és megfelelő rendeltetést keresünk neki”

– magyarázta lapunknak Dimény Zoltán polgármester. A munkálatok három évet vettek igénybe, a beruházás költsége megközelítette az ötmillió lejt, és miután sikerült berendezni, felszerelni, most értek el oda, hogy a közösség szolgálatába állíthassák. Találkozóhely az idősebb nemzedéknek A helyreállított épületet közösségi házként kívánják működtetni, elsősorban szociális rendeltetéssel. A polgármester elképzelése szerint a nyugdíjasok számára külön helyiséget biztosítanak, ahol rendszeresen találkozhatnak, beszélgethetnek, különféle foglalkozásokat szervezhetnek, és közösen tölthetik el szabadidejüket.

Szeretném, ha a község lakosságának több mint harmadát kitevő idősebb nemzedéknek lenne egy olyan helye, ahol nyugdíjasklubszerűen tud tevékenykedni, találkozni, szórakozni, akár a hosszú téli estéken is”

– fogalmazott.

Nemcsak felújították, hanem be is rendezték Fotó: Kocsis Károly

A közösségi házhoz terasz tartozik, ahol főzésre, sütésre is lehetőség nyílik. Az épületegyüttesben három üzlethelyiséget alakítottak ki, amelyeket az önkormányzat bérbe kíván adni. A bérleti díjakból befolyó összeggel legalább részben fedezni szeretnék az épület fenntartási költségeit. Fiatalokat nagykorúsítanak Az új létesítmény első nagyobb rendezvénye éppen a szombati idősek napi ünnepség lesz. A programban az iskolások és a helyi színjátszó csoport fellépése, valamint ünnepi beszédek szerepelnek. A meghívottak között Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke és Fejér László Ödön szenátor is szerepel.

A rendezvényen az épület múltját és újjászületését is bemutatják.

A tervezést végző Piller Stúdió és a kivitelező Baumeister vállalat képviselői vetített képes összeállításban ismertetik, milyen állapotban volt a hajdani vendéglő a munkálatok megkezdése előtt, hogyan haladt a felújítás, és miként nyerte el mai arculatát.

Egy régifotó-kiállítás is helyet kapott benne Fotó: Kocsis Károly

Az ünnepség közös ebéddel zárul, a nyugdíjasokat a közösségi házban vendégelik meg.

Ugyancsak szombat délután tartják a berecki fiatalok nagykorúsító ünnepségét is,

amikor tizenöten lépik át jelképesen a felnőttkor küszöbét. A ceremónia a helyi Szent Miklós-templomban kezdődik 18 órakor, majd egy órával később a művelődési házban folytatódik Régi fényképek, újrainduló falulap A szombati eseményhez régi berecki fényképekből összeállított kiállítás is kapcsolódik, amelyet már berendeztek a közösségi házban. A rendelkezésre álló gazdag képanyagból helyhiány miatt csak válogatást tudtak bemutatni. A helytörténeti emlékek megőrzését azonban ezzel nem tekintik lezártnak. A polgármester elmondta, hogy

jövőre fényképalbumot szeretnének megjelentetni, amelyben régi és mai felvételeket állítanának egymás mellé,

bemutatva, mennyit változott a település az elmúlt száz-százötven évben.

Adott esetben sütni-főzni is lesz lehetőség Fotó: Kocsis Károly

Ugyancsak tervben van a Berecki Harangszó újraindítása. Az önkormányzat már egyeztetett azokkal, akik korábban részt vettek a helyi lap szerkesztésében. Mivel tavaly nem jelent meg a kiadvány, a következő számban két esztendő eseményeit kívánják összefoglalni. A 600. évforduló így nemcsak a település múltjára való emlékezésre kínál alkalmat, hanem helytörténeti értékek összegyűjtésére és közkinccsé tételére, valamint a község mindennapjainak érzékeltetésére is.