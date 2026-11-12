Újabb veszettséggócok Hargita megyében

Az új esetekkel együtt 39-re nőtt a Hargita megyében igazolt gócok száma a veszettség szeptember 28-ikai megjelenése óta
Fotó: Borbély Fanni
Négy új veszettséggócot igazoltak a laborvizsgálatok csütörtökön, ezzel szinte negyvenre nőtt a veszettség szeptember végi megjelenése óta Hargita megyében jegyzett fertőzések száma. Elővigyázatosságból több embert is be kellett oltani.
Egyelőre nem csendesedik a veszettség terjedése Hargita megyében, csütörtökön újabb négy fertőzést igazoltak a laborvizsgálatok.
– tájékoztatott István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője.
Az aktív gócok száma viszont csökkent, ugyanis ott, ahol 30 napon belül nem történt újabb fertőzés, kioltottnak nyilvánították a gócot.
Két ilyen volt, így 37 aktív fertőzésgóc maradt a megyében. Az viszont, hogy a rókapopulációban még mindig terjed a veszettség, nem ad okot a megnyugvásra, ez ugyanis azt jelzi, hogy a természetben továbbra is jelen van és terjed a fertőzés.
– mondta az állategészségügyi igazgatóság vezetője.
Fotó: Tuchiluș Alex
Egy Vaslábon tartott tehén labormintáiban is kimutatták a kórokozó jelenlétét a napokban elvégzett laborvizsgálatok. Az állatot a csíkszenttamási legelőről hajtották haza, minden bizonnyal ott is fertőződött meg, így nem mondhatni, hogy tovább terjedt Felcsíkról a veszettség, ez az eset inkább csak a zóna határán van – mondta
István Róbert.
Homoródfürdő környékéről, illetve a megye más térségeiből több rókát is beküldtek az igazgatósághoz, azok azonba, amint azt a laborvizsgálatok is igazolták, nem voltak fertőzöttek.
– számolt be a legutóbbi eredményekről a megyei főállatorvos.
Ami az állatállomány immunizálásához szükséges oltóanyagokat illeti, István Róbert elmondta, hogy az igazgatóság a központi forrásokból megkapta a pénzt 20 000 adag oltóanyag megvásárlására, amely szarvasmarhák, lovak, juhok stb., tehát a teljes háziállat-állomány beoltására alkalmas. A vakcinákat közbeszerzéssel kell megvásárolják, ez egy tíz napos folyamat, így
Fotó: Kozán István
Egy hónappal ezelőtt már megközelítette a hatvanat a veszettség ellen elővigyázatosságból beoltott emberek száma. Ez mostanra már meghaladhatta a százat, de a pontos számot nem tudja, azt ugyanis a kórházakban jegyzik – közölte érdeklődésünkre Tar Gyöngyi. A Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője kérdésünkre azt is elmondta,
Azokat, akik veszett állattal kerültek kapcsolatba, például azok az állattartók, akiknek az állatai megbetegedtek és az orvosok szükségesnek látják a beoltásukat, a kórház fertőző betegségeket kezelő részlegére irányítják – a csíkszeredai, székelyudvarhelyi és gyergyószentmiklósi kórházban vannak ilyen veszettség elleni központok. Kezdetben voltak olyanok, akik vonakodtak elmenni, hogy megkapják az oltást, valószínűleg azért, mert nem voltak tisztában a veszéllyel, hiszen régen volt, amikor utoljára hallhattak erről a problémáról – véli a megyei tisztifőorvos. A mostani eseteket megelőzően több mint tíz éve nem történt veszettségfertőzés a megye állatállományában, és amint azt Tar Gyöngyi elmondta, hogy
A kórokozó alapvetően valamilyen sérülésen keresztül jut be a szervezetbe – tehát a veszett állat harapása, karmolása által –, de a nyálkahártyán át is bejuthat, például akkor, ha az ember szemébe vagy a szájába jut a fertőzött állat nyála.
„Szerencsére egy lassan kialakuló betegség, tehát
És amikor már kialakult a betegség, akkor már nem lehet tenni semmit, mert nincs gyógyszer ellene” – fogalmazott a veszettség által jelentett veszélyről Tar Gyöngyi, és arról, hogy miért fontos a veszett állattal kapcsolatba került emberek esetében a megelőző jelleggel beadott oltás.
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