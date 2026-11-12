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Újabb veszettséggócok Hargita megyében

Az új esetekkel együtt 39-re nőtt a Hargita megyében igazolt gócok száma a veszettség szeptember 28-ikai megjelenése óta

Az új esetekkel együtt 39-re nőtt a Hargita megyében igazolt gócok száma a veszettség szeptember 28-ikai megjelenése óta

Fotó: Borbély Fanni

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Négy új veszettséggócot igazoltak a laborvizsgálatok csütörtökön, ezzel szinte negyvenre nőtt a veszettség szeptember végi megjelenése óta Hargita megyében jegyzett fertőzések száma. Elővigyázatosságból több embert is be kellett oltani.

Széchely István

2026. november 12., 20:552026. november 12., 20:55

Egyelőre nem csendesedik a veszettség terjedése Hargita megyében, csütörtökön újabb négy fertőzést igazoltak a laborvizsgálatok.

Két csíkcsicsói húsmarha, egy csíkszentdomokosi tehén, továbbá két róka esetében mutatták ki a laborvizsgálatok a veszettségfertőzést

– tájékoztatott István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője.

Az új esetekkel együtt 39-re nőtt a Hargita megyében igazolt gócok száma a veszettség szeptember 28-ikai megjelenése óta.

Az aktív gócok száma viszont csökkent, ugyanis ott, ahol 30 napon belül nem történt újabb fertőzés, kioltottnak nyilvánították a gócot.

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Két ilyen volt, így 37 aktív fertőzésgóc maradt a megyében. Az viszont, hogy a rókapopulációban még mindig terjed a veszettség, nem ad okot a megnyugvásra, ez ugyanis azt jelzi, hogy a természetben továbbra is jelen van és terjed a fertőzés.

Idézet
Mindaddig, amíg fertőzött rókákat kapunk, addig nem várhatunk semmi egyebet. Ma is (csütörtökön, szerk. megj.) két volt két pozitív eset”

– mondta az állategészségügyi igazgatóság vezetője.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

Egy Vaslábon tartott tehén labormintáiban is kimutatták a kórokozó jelenlétét a napokban elvégzett laborvizsgálatok. Az állatot a csíkszenttamási legelőről hajtották haza, minden bizonnyal ott is fertőződött meg, így nem mondhatni, hogy tovább terjedt Felcsíkról a veszettség, ez az eset inkább csak a zóna határán van – mondta
István Róbert.

Homoródfürdő környékéről, illetve a megye más térségeiből több rókát is beküldtek az igazgatósághoz, azok azonba, amint azt a laborvizsgálatok is igazolták, nem voltak fertőzöttek.

Felmerült a fertőzés gyanúja egy Lázárfalván tartott ló, továbbá egy juh esetében is, de a laborvizsgálatok ezeket is cáfolták

– számolt be a legutóbbi eredményekről a megyei főállatorvos.

Csíkcsicsóban – ahol két szarvasmarha is megbetegedett – elővigyázatosságból a farm 6-7 állatgondozóját is be kellett oltani veszettség ellen.

Ami az állatállomány immunizálásához szükséges oltóanyagokat illeti, István Róbert elmondta, hogy az igazgatóság a központi forrásokból megkapta a pénzt 20 000 adag oltóanyag megvásárlására, amely szarvasmarhák, lovak, juhok stb., tehát a teljes háziállat-állomány beoltására alkalmas. A vakcinákat közbeszerzéssel kell megvásárolják, ez egy tíz napos folyamat, így

nemsokára elkezdődhet az új oltóanyagok felhasználása, azaz immunizálhatják az állatállományt a felcsíki térségen kívül is.

• Fotó: Kozán István Galéria

Fotó: Kozán István

Száz fölött lehet a beoltott emberek száma

Egy hónappal ezelőtt már megközelítette a hatvanat a veszettség ellen elővigyázatosságból beoltott emberek száma. Ez mostanra már meghaladhatta a százat, de a pontos számot nem tudja, azt ugyanis a kórházakban jegyzik – közölte érdeklődésünkre Tar Gyöngyi. A Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője kérdésünkre azt is elmondta,

van veszettség elleni oltóanyag a megyében, nem jelezték sehonnan, hogy ne lenne.

Azokat, akik veszett állattal kerültek kapcsolatba, például azok az állattartók, akiknek az állatai megbetegedtek és az orvosok szükségesnek látják a beoltásukat, a kórház fertőző betegségeket kezelő részlegére irányítják – a csíkszeredai, székelyudvarhelyi és gyergyószentmiklósi kórházban vannak ilyen veszettség elleni központok. Kezdetben voltak olyanok, akik vonakodtak elmenni, hogy megkapják az oltást, valószínűleg azért, mert nem voltak tisztában a veszéllyel, hiszen régen volt, amikor utoljára hallhattak erről a problémáról – véli a megyei tisztifőorvos. A mostani eseteket megelőzően több mint tíz éve nem történt veszettségfertőzés a megye állatállományában, és amint azt Tar Gyöngyi elmondta, hogy

ő közel két évtizede dolgozik a népegészségügyi igazgatóságon, de ez idő alatt egyetlen embert sem diagnosztizáltak veszettségfertőzéssel.

A kórokozó alapvetően valamilyen sérülésen keresztül jut be a szervezetbe – tehát a veszett állat harapása, karmolása által –, de a nyálkahártyán át is bejuthat, például akkor, ha az ember szemébe vagy a szájába jut a fertőzött állat nyála.

„Szerencsére egy lassan kialakuló betegség, tehát

Idézet
hogyha meg is fertőződik az ember, van még idő beavatkozni, de ezt nem kell odázni, mert attól függően, hogy hol van a harapás helye, az mennyire volt fertőző, azaz mennyire sok kórokozó volt az állat nyálában, gyorsabban is kialakulhat a betegség.

És amikor már kialakult a betegség, akkor már nem lehet tenni semmit, mert nincs gyógyszer ellene” – fogalmazott a veszettség által jelentett veszélyről Tar Gyöngyi, és arról, hogy miért fontos a veszett állattal kapcsolatba került emberek esetében a megelőző jelleggel beadott oltás.

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