Újabb veszettséggócok Hargita megyében

Az új esetekkel együtt 39-re nőtt a Hargita megyében igazolt gócok száma a veszettség szeptember 28-ikai megjelenése óta

Négy új veszettséggócot igazoltak a laborvizsgálatok csütörtökön, ezzel szinte negyvenre nőtt a veszettség szeptember végi megjelenése óta Hargita megyében jegyzett fertőzések száma. Elővigyázatosságból több embert is be kellett oltani.

Széchely István 2026. november 12., 20:552026. november 12., 20:55

Egyelőre nem csendesedik a veszettség terjedése Hargita megyében, csütörtökön újabb négy fertőzést igazoltak a laborvizsgálatok.

Két csíkcsicsói húsmarha, egy csíkszentdomokosi tehén, továbbá két róka esetében mutatták ki a laborvizsgálatok a veszettségfertőzést

– tájékoztatott István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője.

Az új esetekkel együtt 39-re nőtt a Hargita megyében igazolt gócok száma a veszettség szeptember 28-ikai megjelenése óta.

Az aktív gócok száma viszont csökkent, ugyanis ott, ahol 30 napon belül nem történt újabb fertőzés, kioltottnak nyilvánították a gócot. Hirdetés Két ilyen volt, így 37 aktív fertőzésgóc maradt a megyében. Az viszont, hogy a rókapopulációban még mindig terjed a veszettség, nem ad okot a megnyugvásra, ez ugyanis azt jelzi, hogy a természetben továbbra is jelen van és terjed a fertőzés.

Mindaddig, amíg fertőzött rókákat kapunk, addig nem várhatunk semmi egyebet. Ma is (csütörtökön, szerk. megj.) két volt két pozitív eset”

– mondta az állategészségügyi igazgatóság vezetője.

Fotó: Tuchiluș Alex

Egy Vaslábon tartott tehén labormintáiban is kimutatták a kórokozó jelenlétét a napokban elvégzett laborvizsgálatok. Az állatot a csíkszenttamási legelőről hajtották haza, minden bizonnyal ott is fertőződött meg, így nem mondhatni, hogy tovább terjedt Felcsíkról a veszettség, ez az eset inkább csak a zóna határán van – mondta

István Róbert. Homoródfürdő környékéről, illetve a megye más térségeiből több rókát is beküldtek az igazgatósághoz, azok azonba, amint azt a laborvizsgálatok is igazolták, nem voltak fertőzöttek.

Felmerült a fertőzés gyanúja egy Lázárfalván tartott ló, továbbá egy juh esetében is, de a laborvizsgálatok ezeket is cáfolták

– számolt be a legutóbbi eredményekről a megyei főállatorvos.

Csíkcsicsóban – ahol két szarvasmarha is megbetegedett – elővigyázatosságból a farm 6-7 állatgondozóját is be kellett oltani veszettség ellen.

Ami az állatállomány immunizálásához szükséges oltóanyagokat illeti, István Róbert elmondta, hogy az igazgatóság a központi forrásokból megkapta a pénzt 20 000 adag oltóanyag megvásárlására, amely szarvasmarhák, lovak, juhok stb., tehát a teljes háziállat-állomány beoltására alkalmas. A vakcinákat közbeszerzéssel kell megvásárolják, ez egy tíz napos folyamat, így

nemsokára elkezdődhet az új oltóanyagok felhasználása, azaz immunizálhatják az állatállományt a felcsíki térségen kívül is.

Fotó: Kozán István

Száz fölött lehet a beoltott emberek száma Egy hónappal ezelőtt már megközelítette a hatvanat a veszettség ellen elővigyázatosságból beoltott emberek száma. Ez mostanra már meghaladhatta a százat, de a pontos számot nem tudja, azt ugyanis a kórházakban jegyzik – közölte érdeklődésünkre Tar Gyöngyi. A Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője kérdésünkre azt is elmondta,

van veszettség elleni oltóanyag a megyében, nem jelezték sehonnan, hogy ne lenne.

Azokat, akik veszett állattal kerültek kapcsolatba, például azok az állattartók, akiknek az állatai megbetegedtek és az orvosok szükségesnek látják a beoltásukat, a kórház fertőző betegségeket kezelő részlegére irányítják – a csíkszeredai, székelyudvarhelyi és gyergyószentmiklósi kórházban vannak ilyen veszettség elleni központok. Kezdetben voltak olyanok, akik vonakodtak elmenni, hogy megkapják az oltást, valószínűleg azért, mert nem voltak tisztában a veszéllyel, hiszen régen volt, amikor utoljára hallhattak erről a problémáról – véli a megyei tisztifőorvos. A mostani eseteket megelőzően több mint tíz éve nem történt veszettségfertőzés a megye állatállományában, és amint azt Tar Gyöngyi elmondta, hogy

ő közel két évtizede dolgozik a népegészségügyi igazgatóságon, de ez idő alatt egyetlen embert sem diagnosztizáltak veszettségfertőzéssel.

A kórokozó alapvetően valamilyen sérülésen keresztül jut be a szervezetbe – tehát a veszett állat harapása, karmolása által –, de a nyálkahártyán át is bejuthat, például akkor, ha az ember szemébe vagy a szájába jut a fertőzött állat nyála. „Szerencsére egy lassan kialakuló betegség, tehát

hogyha meg is fertőződik az ember, van még idő beavatkozni, de ezt nem kell odázni, mert attól függően, hogy hol van a harapás helye, az mennyire volt fertőző, azaz mennyire sok kórokozó volt az állat nyálában, gyorsabban is kialakulhat a betegség.