Újabb veszettségfertőzés és egyre több beoltott ember

Mivel a megyében jelen van a veszettség, szigorúbb protokoll szerint járnak el azokban az esetekben is, amikor egy embert megsebesít egy állat

Beigazolódott a veszettség gyanúja a pénteken, Csíkdánfalván elhullott szarvasmarha esetében. A megyei tisztifőorvos a veszettség veszélyéről, a főállatorvos pedig arról beszélt a Székelyhonnak, hogy mikor a legveszélyesebbek a veszett állatok.

Széchely István 2026. október 13., 16:072026. október 13., 16:07

A laborvizsgálatok igazolták a veszettség vírusának a jelenlétét azokban a mintákban, amelyeket a pénteken, Csíkdánfalván elpusztult szarvasmarhából vettek, majd küldtek elemzésre a szakemberek – közölte István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője. Hirdetés Ez egy atipikus eset volt, amint arról írtunk, az állaton korábban nem észlelték a veszettségre utaló tüneteket. Péntekre leromlott az állapota, kihívták az állatorvost, ám amire odaért a szakember, az állat már a bénulás fázisában volt. Noha nem volt egyértelmű a veszettség gyanúja – agresszív sem volt az állat –,

a szarvasmarhából vett mintákat laborba küldték, és a vizsgálatok igazolták is a veszettséget.

Egy héten belül ez volt a második igazolt csíkdánfalvi fertőzés. A balánbányai eset jól példázza a veszettség által jelentett veszélyt A nyugtalanság, agresszivitás egy jól ismert tünete a veszettségnek, az eddigi Hargita megyei esetek között is több volt, amelyben a megbetegedett állat a gazdáival szemben is agresszívvá vált, de olyan is, amelyben az istállót is szétverte a megveszett szarvasmarha. A legijesztőbb mind közül az a múlt heti balánbányai eset volt, amelyben

egy veszett macska több embert is megharapott.

Előbb két kutyával marakodott össze, majd azok gazdáját, egy idős nőt harapott meg a lábán és a kezén is. Ezután rátámadt a szomszéd udvarban egy idős férfira, akit szintén több helyen megharapott, alig tudta leverni magáról a veszett állatot – mondta el a megyei főállatorvos.

Fotó: Pinti Attila

A macska egy kerékpárosra is rátámadt, aki valahogyan el tudott menekülni előle. Időközben riasztották a hatóságokat és vadászok indultak az állat felkutatására, de

amikor ráleltek, őket is megtámadta, mielőtt le tudták lőni.

Ez Balánbánya határában történt, nem tudják honnan vetődött oda a beteg macska. Bárhonnan jöhetett, ugyanis a veszettségnek ebben az utolsó, 2–3 napig tartó fázisában az állat akár nagy távolságokat is megtehet. Ebben a szakaszban válik „dromomániássá”, ilyenkor csak gépiesen halad előre, jellemzően egyenesen, az akadályokat sem kerülgetve, és

ilyenkor a legveszélyesebb és a legagresszívabb egy veszett állat, ugyanis minden mozgás ingerli, ami a látóterébe kerül és rá is támad azokra

– magyarázta István Róbert. Ennek a 2–3 napos szakasznak a végén hatalmasodik el az állaton a betegség, megbénítva a légzőszerveit és ezzel a halálát okozva. Fokozott elővigyázatosság Mivel a megyében jelen van a veszettség, szigorúbb protokoll szerint járnak el azokban az esetekben is, amikor egy embert megsebesít egy állat.

Amikor valakit megkarmol vagy megharap egy kutya, macska, még akkor is orvoshoz kell menni, amikor nincs veszettség a környéken.

„Ha idegen a kutya vagy a macska, tehát valakit mondjuk az úton harap vagy karmol meg, akkor azonnal kell menni a családorvoshoz, majd küldőpapírral a fertőzőre, hogy megkapja a kezeléseket. Ha pedig a saját kutyája, macskája harap meg valakit, akkor is kell jelezni úgy az állatorvosnak, mint a családorvosnak. Ha a kutya be volt oltva, akkor eddig 10–14 napig megfigyelték, és a lekisebb gyanús jel esetén rögtön kellett menjen az ember az orvoshoz. A mostani protokollok szerint a kutyát vagy a macskát megfigyelés alatt tartják, minden nap az állatorvos meglátogatja, megnézi, de

a megharapott, megkarmolt embert így is, úgy is elküldik az orvoshoz a biztonság kedvéért.

Az állat megfigyelése most 30 napig tart, addig el kell legyen zárva, és minden nap megnézi egy technikus vagy állatorvos” magyarázta a megyei főállatorvos. 18-an ellenanyagot is kellett kapjanak Hargita megyében hétfőig 58 embert kellett beoltani veszettség ellen, és többen ellenanyagot is kellett kapjanak. Az 58 beoltott személy közül 12 gyermek. Az oltás mellett ellenanyag beadására 13 felnőtt és 5 gyermek esetében volt szükség – tájékoztatott Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője.

Fotó: Tuchiluș Alex

„Akkor, amikor már nagy a valószínűsége, hogy veszett állattal érintkezett és esetleg bekerült a vírus a szervezetébe, akkor már nem elég csak az oltás, hanem akkor még ellenanyaggal, szérummal is beavatkozunk. (…) Ez egy halálos betegség, tehát abban az esetben,

ha szimptomák jelennek meg az embernél, akkor gyógyíthatatlanul végzetes ez a betegség.

A szerencse az, hogy ez egy lassú fejlődésű vírus, és ellentétben azokkal az eddig sokat emlegetett légúti fertőzésekkel, ahol elmondjuk, hogy előre be kell adni az oltást – például az influenza ellenit, amit most ajánlott beadatni, mert szezon van –, tehát ezekkel ellentétben ez egy kivétel, ami erősíti a szabályt:

itt a megelőzést meg lehet oldani a fertőződés pillanatához nagyon közeli oltással.

Tehát úgymond utólagos oltással, de nem hetek múlva, hanem azonnal. Lehetőleg 24 órán belül, attól számítva, hogy a harapás, karmolás, találkozás egy potenciálisan veszett állattal, tehát a fertőzés rizikóját generáló esemény megtörtént” – hívta fel a figyelmet a megyei tisztifőorvos. Tar Gyöngyi: ha bárkit megharap vagy megkarmol egy állat, az forduljon orvoshoz Ezért is fontos – hangsúlyozta Tar Gyöngyi – hogy ha bárkit megharap vagy megkarmol valamilyen állat, az forduljon orvoshoz, menjen el háziorvosához és kérjen segítséget, mert

el kell dönteni, hogy be kell-e oltani, vagy szükséges akár a szérum, az „ellenszer” beadása is.

Utóbbi tartalmazza a mesterségesen előállított ellenanyagot, amelyet úgymond készen kap meg a szervezet és amely kitart addig, amíg az oltóanyag hatására kialakul a saját immunválasza, tehát a védettsége. Tudni kell ugyanis, hogy ez esetben is két-három hétbe, egy hónapba telik, amíg az oltás hatására a teljes védettség kialakul – magyarázta a megyei tisztifőorvos.

Fotó: Barabás Ákos

Mivel már hosszú évek óta nem volt Hargita megyében igazolt veszettségfertőzés,

a megyében kezdetben nem volt a megnövekedett szükségletnek megfelelő mennyiségű oltóanyag,

de múlt héten kapott egy századagos utánpótlást a megyei kórház, így vissza tudták adni a székelyudvarhelyi kórháznak is az onnan kölcsönkért mennyiséget. Remélhetőleg a meglévő mennyiség elegendő lesz – mondta Tar Gyöngyi, bízva abban, hogy lecsökkennek az esetszámok, ám azt is megjegyezte, hogy egyelőre azt látják, hogy

elég gyors ütemben jelennek meg az újabb esetek, és Csíkszereda felé halad a fertőzés terjedése.