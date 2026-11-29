Fokozott közúti ellenőrzéseket tartanak a 15-ös országút teljes szakaszán, öt megye közlekedésrendészei vesznek részt az akcióban. A rendőrök a gyakori baleseti okokra összpontosítanak, a munkájukat légi megfigyelés is segíti.

Székelyhon 2026. november 29., 14:552026. november 29., 14:55 2026. november 29., 15:282026. november 29., 15:28

Az ellenőrzési akcióban a 15-ös országút által érintett öt megye – Maros, Hargita, Kolozs, Neamț és Bákó – közlekedésrendészei vesznek részt. A cél, hogy az országút teljes szakaszán összehangolt és hatékony ellenőrzéseket végezzenek, amelyek során

légi megfigyelést is alkalmaznak.

A rendőrök elsősorban a közúti balesetek leggyakoribb okaira figyelnek: a gyorshajtásra, a szabálytalan előzésekre, az elsőbbségadás elmulasztására, valamint az alkohol vagy pszichoaktív szerek hatása alatt történő vezetésre. Emellett a járművek műszaki állapotát és a sofőrök okmányait is ellenőrzik. Tavaly 188 baleset történt a 15-ös országúton Az akció indokoltságát a tavalyi baleseti adatok is alátámasztják. A rendőrség tájékoztatása szerint 2025-ben összesen 188 közúti baleset történt a 15-ös országúton, amelyeknek

280 áldozatuk volt. Közülük 12-en életüket vesztették.

A balesetek közül 26 a követési távolság be nem tartása, 21 pedig a gyalogosoknak való elsőbbség meg nem adása miatt következett be. További 17 balesetet a megengedett sebesség túllépése, ugyanennyit pedig a vezetés közbeni figyelmetlenség okozott. Emellett 12 baleset a kerékpárosok szabálytalanságaira vezethető vissza. Hirdetés A közúti ellenőrzések mellett a megelőzésre is hangsúlyt fektetnek: a rendőrök a felelősségteljes vezetés fontosságára figyelmeztetik a sofőröket, és

igyekeznek tudatosítani bennük a közlekedési szabályok megszegésének veszélyeit.