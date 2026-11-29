Két ittas vezető is fennakadt a Hargita megyei rendőrség szűrőjén, szombaton, egyiküknek ráadásul jogosítványa sem volt.

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November 28-án 18 óra körül a székelyudvarhelyi 4-es számú vidéki rendőrőrs munkatársai egy 42 éves, varsági férfit azonosítottak, aki alkoholos befolyásoltság alatt vezetett személygépkocsit a község területén.

Ugyancsak szombaton, röviddel 20 óra előtt a közlekedésrendészet munkatársai egy 20 éves, gyimesközéploki fiatalembert értek tetten, aki szintén szeszesital-fogyasztás után vezetett személygépkocsit a község területén.

Az adatbázisokban végzett ellenőrzés során ráadásul az is kiderült, hogy a fiatalember nem rendelkezik vezetői engedéllyel.

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Mindkét sofőrt egészségügyi intézménybe szállították vérmintavétel céljából, a pontos véralkoholszint megállapítására. A rendőrség ittas vezetés miatt indított ellenük eljárást, az utóbbi sofőr bűnlajstromához a vezetői engedély nélküli járművezetés is hozzájárul.