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Fotó: Pinti Attila
Két ittas vezető is fennakadt a Hargita megyei rendőrség szűrőjén, szombaton, egyiküknek ráadásul jogosítványa sem volt.
November 28-án 18 óra körül a székelyudvarhelyi 4-es számú vidéki rendőrőrs munkatársai egy 42 éves, varsági férfit azonosítottak, aki alkoholos befolyásoltság alatt vezetett személygépkocsit a község területén.
Ugyancsak szombaton, röviddel 20 óra előtt a közlekedésrendészet munkatársai egy 20 éves, gyimesközéploki fiatalembert értek tetten, aki szintén szeszesital-fogyasztás után vezetett személygépkocsit a község területén.
Az adatbázisokban végzett ellenőrzés során ráadásul az is kiderült, hogy a fiatalember nem rendelkezik vezetői engedéllyel.
Mindkét sofőrt egészségügyi intézménybe szállították vérmintavétel céljából, a pontos véralkoholszint megállapítására. A rendőrség ittas vezetés miatt indított ellenük eljárást, az utóbbi sofőr bűnlajstromához a vezetői engedély nélküli járművezetés is hozzájárul.
Szokatlanul hideg idő és kemény éjszakai fagyok miatt sárga jelzésű riasztást adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Románia csaknem egész területére. A figyelmeztetés szerda délelőtt 10 óráig érvényes.
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Fagyosan indult a reggel országszerte, ezen belül pedig Székelyföldön és a Kelemen-havasokban regisztrálták a legalacsonyabb hőmérsékleti értékeket.
Ellátási gondokat okozhat a karácsony előtti időszakban az a rendelkezés, amely a vágástól számított legtöbb nyolc napban szabja meg a friss sertéshús fogyaszthatósági idejét, tiltakoznak a kereskedők.
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Megválasztották Rétvári Bencét a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnökévé a párt országos tisztújító választmányán szombaton Budapesten. Semjén Zsolt 23 év után adta át a párt irányítását a generációváltás jegyében.
A szakértők szerint a következő években meghozott döntések alapvetően befolyásolhatják, mennyire lesz fenntartható Románia szociális ellátórendszere.
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Vasárnap estig havazásra, hóviharokra, erős szélre és országszerte jelentős lehűlésre lehet számítani az Országos Meteorológiai Szolgálat szombaton kiadott előrejelzése szerint.
Egy tippek alapján akciózó betörő Székelyudvarhelyig ment, ám a házban nem arra talált, amire számított, így üres kézzel távozott. A következmények azonban így sem maradnak el.
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