Egy tippek alapján akciózó betörő Székelyudvarhelyig ment, ám a házban nem arra talált, amire számított, így üres kézzel távozott. A következmények azonban így sem maradnak el.

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2026 november 27-én a Maros megyei rendőrök az ügyészek felügyeletével

A nyomozás során kiderült, hogy 2026 augusztusában a két, 40 és 51 éves Maros megyei férfi

minősített lopás kísérlete, bejegyzetlen gépjármű használata, hamis okirat felhasználása, magánokirat-hamisítás, valamint hivatalos okirat hamisítására való felbujtás gyanúja miatt.

azonban nem tulajdonítottak el semmit. Az utazáshoz az illetők egy személygépkocsira külföldi rendszámokat helyeztek, hogy megnehezítsék az azonosításukat. A 40 éves férfi

hamisított dokumentumokat használt fel egy személygépkocsi forgalomba helyezési eljárása során, hogy leplezze a hamis rendszámtáblák eredetét.

A házkutatások során a rendőrök lefoglalták az említett személygépkocsit, ezen kívül pedig megfigyelőberendezéseket, GPS-es helymeghatározó és kémelhárító eszközöket, adó-vevő készülékeket, egy drónt, zárak kinyitására szolgáló szerszámokat, valamint az F4-es kategóriába tartozó pirotechnikai eszközöket, és mobiltelefonokat is zár alá vettek.

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Az egyik célba vett helyszínre való bejutás megkönnyítéséhez a Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség biztosított kosaras emelővel felszerelt speciális járművet.

A két férfit kihallgatták, majd a 40 éves férfit őrizetbe vették.