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Fotó: Olti Angyalka
Egy tippek alapján akciózó betörő Székelyudvarhelyig ment, ám a házban nem arra talált, amire számított, így üres kézzel távozott. A következmények azonban így sem maradnak el.
2026 november 27-én a Maros megyei rendőrök az ügyészek felügyeletével
minősített lopás kísérlete, bejegyzetlen gépjármű használata, hamis okirat felhasználása, magánokirat-hamisítás, valamint hivatalos okirat hamisítására való felbujtás gyanúja miatt.
A nyomozás során kiderült, hogy 2026 augusztusában a két, 40 és 51 éves Maros megyei férfi
azonban nem tulajdonítottak el semmit. Az utazáshoz az illetők egy személygépkocsira külföldi rendszámokat helyeztek, hogy megnehezítsék az azonosításukat. A 40 éves férfi
A házkutatások során a rendőrök lefoglalták az említett személygépkocsit, ezen kívül pedig megfigyelőberendezéseket, GPS-es helymeghatározó és kémelhárító eszközöket, adó-vevő készülékeket, egy drónt, zárak kinyitására szolgáló szerszámokat, valamint az F4-es kategóriába tartozó pirotechnikai eszközöket, és mobiltelefonokat is zár alá vettek.
Az egyik célba vett helyszínre való bejutás megkönnyítéséhez a Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség biztosított kosaras emelővel felszerelt speciális járművet.
A két férfit kihallgatták, majd a 40 éves férfit őrizetbe vették.
Vasárnap estig havazásra, hóviharokra, erős szélre és országszerte jelentős lehűlésre lehet számítani az Országos Meteorológiai Szolgálat szombaton kiadott előrejelzése szerint.
Miközben Romániában novemberben kétszer is gazdára talált a Loto 6/49 főnyereménye, az EuroMillions lottójátéknál hatalmas hiba történt: több százezer embert tévesen értesítettek arról, hogy megnyerték a 39 millió fontos főnyereményt.
Osszák meg tapasztalataikat a gyermekek online biztonságáról szóló uniós konzultációban – bíztatja a székelyföldi magyar szülőket, pedagógusokat és fiatalokat, Zsigmond József sepsiszentgyörgyi önkormányzati képviselő.
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