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Fotó: Haáz Vince
A Nagyszeben–Fogaras autópálya négy szakaszán jól haladnak a munkálatok – közölte pénteken Facebook-oldalán a közúti infrastruktúrát kezelő vállalat (CNAIR) vezérigazgatója.
Cristian Pistol bejegyzése szerint a 14,25 kilométeres Bojca–Felek szakaszon a kivitelezés 29,46 százalékos. Az építkezésen 323 munkás és 56 munkagép dolgozik. Ezen a szakaszon épül meg az A13-as (Nagyszeben–Fogaras) és az A1-es (Pitești–Nagyszeben) autópálya, valamint a 7-es országút közötti közúti csomópont is Bojca térségében.
A 19,92 kilométeres Felek–Alsóárpás szakaszon a kivitelezés 56,10 százalékos, itt 250 munkás dolgozik 80 munkagéppel.
A harmadik, 17,61 kilométeres Alsóárpás–Felsőszombatfalva szakaszon a munkálatok 56,86 százalékban készültek el, itt 400 munkással és 180 munkagéppel dolgoznak – írja az Agerpres hírügynökség Cristian Pistol bejegyzéséra hivatkozva.
Az A13-as autópálya útvonala
Fotó: Wikipédia
A 16,27 kilométeres Felsőszombatfalva–Fogaras szakasz és az 1-es országúthoz vezető, 5,65 kilométeres bekötőút kivitelezése 48,54 százalékon van. A negyedik szakaszon 300 munkás dolgozik 200 munkagéppel, és több helyen már az aszfaltréteg is felkerült a pályára. Pistol szerint
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