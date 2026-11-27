A Nagyszeben–Fogaras autópálya négy szakaszán jól haladnak a munkálatok – közölte pénteken Facebook-oldalán a közúti infrastruktúrát kezelő vállalat (CNAIR) vezérigazgatója.

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Cristian Pistol bejegyzése szerint a 14,25 kilométeres Bojca–Felek szakaszon a kivitelezés 29,46 százalékos. Az építkezésen 323 munkás és 56 munkagép dolgozik. Ezen a szakaszon épül meg az A13-as (Nagyszeben–Fogaras) és az A1-es (Pitești–Nagyszeben) autópálya, valamint a 7-es országút közötti közúti csomópont is Bojca térségében.

A 19,92 kilométeres Felek–Alsóárpás szakaszon a kivitelezés 56,10 százalékos, itt 250 munkás dolgozik 80 munkagéppel.

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A harmadik, 17,61 kilométeres Alsóárpás–Felsőszombatfalva szakaszon a munkálatok 56,86 százalékban készültek el, itt 400 munkással és 180 munkagéppel dolgoznak – írja az Agerpres hírügynökség Cristian Pistol bejegyzéséra hivatkozva.