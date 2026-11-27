Nicușor Dan szerint „semmi újat nem hoz” a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) jelentése a 2024-es elnökválasztás érvénytelenítéséről, az alkotmánybíróság akkori határozata pedig nagyon jól megindokolt döntés volt.

Székelyhon 2026. november 27., 15:262026. november 27., 15:26

A rendkívüli EU-csúcs után tartott pénteki sajtótájékoztatóján az államfő emlékeztetett arra, hogy Marian Enache, az alkotmánybíróság akkori elnöke egy 2025 februárjában adott interjúban már megválaszolta a döntéssel kapcsolatban felmerült jogi és alkotmányossági kérdéseket – számolt be az Agerpres. Hirdetés Nicușor Dan szerint a választások érvénytelenítésének három oka volt, amelyek közül kettő már a döntés meghozatalakor nyilvánvaló volt, a harmadikra pedig akkor megalapozott gyanú utalt, amely később beigazolódott.

Az államfő az első két okként a kampányfinanszírozás átláthatatlanságát és a választási reklámok kötelező azonosítókód nélküli terjesztését említette.

Emlékeztetett arra, hogy Călin Georgescu nulla lej kampánykiadást jelentett be, holott ilyen nagyszabású kampányt szerinte lehetetlen lett volna pénzügyi források nélkül lebonyolítani. Emellett a többi jelölttől eltérően Georgescu kampányanyagain nem szerepeltek a törvényben előírt azonosítók.

A harmadik ok Nicușor Dan szerint a közösségi platformok átláthatatlan használata, illetve algoritmusaik manipulálása volt.

„Ennek teljes körű feltárására az alkotmánybíróság döntése előtt nem volt elegendő idő, de a gyanú később beigazolódott” – nyilatkozta az államfő. Ezzel kapcsolatban a TikTok egyik jelentésére hivatkozott, amely szerint 27 ezer felhasználói fiók összehangoltan működött. Hangsúlyozta azt, hogy

az elnökválasztást nem az orosz befolyás miatt érvénytelenítették.

Szerinte külön jelentésben kell feltárni Oroszország Romániában gyakorolt befolyását az elmúlt tíz évben. „Nagyon erős bizonyítékok vannak szerintem, a 2024. november 24-i eseményekkel kapcsolatban is, és vállalom a felelősséget azért, hogy ez nem került már korábban nyilvánosságra” – jelentette ki. Nicușor Dan arra is kitért, hogy miért nem érvénytelenítették az ugyanabban az időszakban megtartott parlamenti választásokat. Érvelése szerint az elnökválasztáson volt egy jelölt, akinek

a támogatottsága két héttel az első forduló előtt 3 százalékos volt, az urnáknál azonban 23 százalékot ért el,