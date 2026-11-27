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Fotó: Szeben megyei katasztrófavédelem
Felborult egy hűtőkocsi is abban a balesetben, amelyben három jármű és egy medve volt érintett péntek hajnalban a Szeben megyei A1-es autópályán. A balesetező járművekben összesen nyolc ember utazott.
A Szeben megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) tájékoztatása szerint a tűzoltókat hajnali 3 óra körül riasztották a balesethez, amely
Kereszténysziget térségében történt.
Az ütközésben három jármű volt érintett, amelyekben összesen nyolc személy utazott. A baleset során egy hűtőkocsi felborult, az egyik jármű pedig elütött egy medvét,
A nyolc utas közül senkinek sem volt szüksége orvosi ellátásra. A rendőrség egyelőre nem közölt részleteket a baleset pontos körülményeiről.
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