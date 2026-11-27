Felborult egy hűtőkocsi is abban a balesetben, amelyben három jármű és egy medve volt érintett péntek hajnalban a Szeben megyei A1-es autópályán. A balesetező járművekben összesen nyolc ember utazott.

Székelyhon 2026. november 27., 11:112026. november 27., 11:11

A Szeben megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) tájékoztatása szerint a tűzoltókat hajnali 3 óra körül riasztották a balesethez, amely

az autópálya Nagyszeben és Szászsebes közötti szakaszán,

Kereszténysziget térségében történt. Hirdetés Az ütközésben három jármű volt érintett, amelyekben összesen nyolc személy utazott. A baleset során egy hűtőkocsi felborult, az egyik jármű pedig elütött egy medvét,

amely az ütközés következtében elpusztult.