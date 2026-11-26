A Hargita megyei önkormányzathoz benyújtott határozattervezet elfogadása önmagában nem változtatná meg a megyehatárokat

Iktatta az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) Hargita megyei tanácsosa a megyei önkormányzatnál azt a határozattervezetet, amely a három székelyföldi megye – Hargita, Kovászna és Maros – önkéntes egyesülését készít elő – közölte csütörtökökön az MTI-vel az erdélyi magyar párt.

Székelyhon 2026. november 26., 22:032026. november 26., 22:03 2026. november 26., 22:052026. november 26., 22:05

A tájékoztatás szerint a Hargita megyei önkormányzat által nyilvántartásba vett határozattervezetben kezdeményezik a három megye közös közigazgatási egységbe való szerveződését. Ennek érdekében a dokumentum hivatalos egyeztetést, közös hatásvizsgálatot és a szükséges romániai jogszabályi feltételek megteremtését szorgalmazza – közölték. „Azt gondolom, hogy lejárt a nagy szavak és semmittevések ideje” – jelentette ki Tőkés Lehel a dokumentum benyújtása után közzétett videóüzenetében.

A székely székek köztudottan közös múlttal rendelkeznek, és ezt a történelmi összetartozást hivatalosítani kell

– húzta alá. Az EMSZ önkormányzati képviselője azon reményének adott hangot, hogy a kezdeményezést a Hargita megyei tanács valamennyi tagja támogatni fogja, továbbá a Kovászna és Maros megyei önkormányzat is melléáll. Hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés összhangban van a párt elnökének, Zakariás Zoltán parlamenti képviselőnek szerdai kezdeményezésével, amikor ismét, immár hatodszor iktatta Románia parlamentjében Székelyföld autonómiastatútumát. Az EMSZ közleménye szerint a határozattervezet elfogadása esetén

a Hargita megyei önkormányzat felhatalmazná Biró Barna Botond tanácselnököt, hogy kezdeményezzen hivatalos párbeszédet Kovászna és Maros megye vezetőivel, és hozzanak létre közös munkacsoportot a témában.

Ennek az egyesülés közigazgatási, pénzügyi és gazdasági előnyeit vizsgáló hatástanulmány, valamint a közös megalapozó dokumentum elkészítése lenne a feladata. A tanácselnöknek rendszeresen tájékoztatnia kellene a testületet az egyeztetések eredményeiről. Az indítványban azt is szorgalmazzák, hogy a Hargita megyei önkormányzat kérje hivatalosan a bukaresti kormánytól és a fejlesztési minisztériumtól, hogy a jelenleg előkészítés alatt álló, a kormány által kezdeményezett önkéntes közigazgatási összevonásokat szabályozó jogszabály

a megyék önkéntes egyesülését is tegye lehetővé ugyancsak pénzügyi és adóügyi ösztönzőkkel.

A határozattervezet készítői az egyesülés várható előnyeiként a párhuzamos igazgatási struktúrák költségeinek csökkentését, a közös infrastruktúrafejlesztések hatékonyabb megvalósítását és a térség forrásbevonási képességének erősítését jelölik meg. Az EMSZ hétfőn jelentette be, hogy a román kormány által tervezett közigazgatási átszervezés kapcsán Hargita és Kovászna megye, valamint a Maros megyéhez tartozó marosszéki települések közös közigazgatási egységét szorgalmazza.

A Hargita megyei önkormányzathoz benyújtott határozattervezet elfogadása önmagában nem változtatná meg a megyehatárokat, ez az egyesülés előkészítését szolgálja.