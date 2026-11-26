A Hargita megyei önkormányzathoz benyújtott határozattervezet elfogadása önmagában nem változtatná meg a megyehatárokat
Fotó: Székelyhon
Iktatta az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) Hargita megyei tanácsosa a megyei önkormányzatnál azt a határozattervezetet, amely a három székelyföldi megye – Hargita, Kovászna és Maros – önkéntes egyesülését készít elő – közölte csütörtökökön az MTI-vel az erdélyi magyar párt.
2026. november 26., 22:032026. november 26., 22:03
2026. november 26., 22:052026. november 26., 22:05
A tájékoztatás szerint a Hargita megyei önkormányzat által nyilvántartásba vett határozattervezetben kezdeményezik a három megye közös közigazgatási egységbe való szerveződését. Ennek érdekében a dokumentum hivatalos egyeztetést, közös hatásvizsgálatot és a szükséges romániai jogszabályi feltételek megteremtését szorgalmazza – közölték.
„Azt gondolom, hogy lejárt a nagy szavak és semmittevések ideje” – jelentette ki Tőkés Lehel a dokumentum benyújtása után közzétett videóüzenetében.
– húzta alá. Az EMSZ önkormányzati képviselője azon reményének adott hangot, hogy a kezdeményezést a Hargita megyei tanács valamennyi tagja támogatni fogja, továbbá a Kovászna és Maros megyei önkormányzat is melléáll.
Hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés összhangban van a párt elnökének, Zakariás Zoltán parlamenti képviselőnek szerdai kezdeményezésével, amikor ismét, immár hatodszor iktatta Románia parlamentjében Székelyföld autonómiastatútumát.
Az EMSZ közleménye szerint a határozattervezet elfogadása esetén
Ennek az egyesülés közigazgatási, pénzügyi és gazdasági előnyeit vizsgáló hatástanulmány, valamint a közös megalapozó dokumentum elkészítése lenne a feladata. A tanácselnöknek rendszeresen tájékoztatnia kellene a testületet az egyeztetések eredményeiről.
Az indítványban azt is szorgalmazzák, hogy a Hargita megyei önkormányzat kérje hivatalosan a bukaresti kormánytól és a fejlesztési minisztériumtól, hogy a jelenleg előkészítés alatt álló, a kormány által kezdeményezett önkéntes közigazgatási összevonásokat szabályozó jogszabály
A határozattervezet készítői az egyesülés várható előnyeiként a párhuzamos igazgatási struktúrák költségeinek csökkentését, a közös infrastruktúrafejlesztések hatékonyabb megvalósítását és a térség forrásbevonási képességének erősítését jelölik meg.
Az EMSZ hétfőn jelentette be, hogy a román kormány által tervezett közigazgatási átszervezés kapcsán Hargita és Kovászna megye, valamint a Maros megyéhez tartozó marosszéki települések közös közigazgatási egységét szorgalmazza.
A határozattervezet elfogadásához a kisebbik magyar pártnak a testületben többséget adó Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) támogatását is meg kell szereznie. A harminc tagú Hargita megyei önkormányzati testületben az RMDSZ-nek huszonnégy, az EMSZ-nek két, a Szociáldemokrata Pártnak (PSD) és a Nemzeti Liberális Pártnak (PNL) további két-két képviselője van. Emellett a szintén RMDSZ-es Bíró Barna Botond tanácselnöknek is van szavazati joga.
A bukaresti kormány fejlesztési minisztériuma pénteken bocsátotta közvitára azt a törvénytervezetet, amely a központi költségvetésből folyósítandó fejlesztési támogatással és adókedvezményekkel bátorítaná a települések önkéntes egyesülését, a helyi közigazgatás működtetési költségeinek csökkentése, hatékonyságának növelése érdekében. A tervezet a korábbi anyanyelvhasználati jogok garantálásával próbálja leszerelni az egyesülésre vállalkozó településeken élő kisebbségek ellenkezését.
Az EMSZ kezdeményezésével párhuzamosan a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) petícióban követeli, hogy a Hargita, Kovászna, Maros, Brassó és Bákó megyében található 149 székelyföldi önkormányzat egyetlen közigazgatási régióhoz tartozzon. A szervezet közlése szerint a kezdeményezést mindhárom erdélyi magyar párt – az RMDSZ, az EMSZ és a Magyar Polgári Erő (MPE) is – támogatja.
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