Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter szerdán bejelentette: megoldást keres a rezidensi helyek számának bővítésére, hogy minden olyan fiatal, aki elérte az átmenő pontszámot a 2026-os versenyvizsgán, Romániában folytathassa szakmai továbbképzését

Székelyhon 2026. november 26., 10:402026. november 26., 10:40 2026. november 26., 10:422026. november 26., 10:42

A bejelentés előzménye, hogy kedd este lezárult az idei rezidensvizsgán meghirdetett helyek és állások elosztása. A miniszter tájékoztatása szerint több mint 7000 orvosi egyetemet végzett fiatal jelentkezett a versenyvizsgára, és közülük több mint 6000-en érték el az átmenő pontszámot. Ennek ellenére

több mint 800 sikeresen vizsgázó jelölt nem jutott rezidensi helyhez vagy álláshoz.

Rogobete Facebook-bejegyzésében emlékeztetett, hogy a rezidensi helyek számát idén júniusban határozta meg Ilie Bolojan akkori kormányfő kabinetje. Hirdetés Bírálta, hogy

a Bolojan-kormány alulbecsülte a szükséges helyek számát,

arra alapozva, hogy Romániának túl sok orvosi végzőse van ahhoz képest, mint amennyi rezidensre szüksége lenne. Kijelentette: szerdán egyeztetett az orvosi egyetemek és fakultások képviselőivel, és

a hét végéig nyilvánosságra hozza a tervezett megoldást