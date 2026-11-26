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Fotó: Orbán Orsolya
Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter szerdán bejelentette: megoldást keres a rezidensi helyek számának bővítésére, hogy minden olyan fiatal, aki elérte az átmenő pontszámot a 2026-os versenyvizsgán, Romániában folytathassa szakmai továbbképzését
2026. november 26., 10:402026. november 26., 10:40
2026. november 26., 10:422026. november 26., 10:42
A bejelentés előzménye, hogy kedd este lezárult az idei rezidensvizsgán meghirdetett helyek és állások elosztása. A miniszter tájékoztatása szerint több mint 7000 orvosi egyetemet végzett fiatal jelentkezett a versenyvizsgára, és közülük több mint 6000-en érték el az átmenő pontszámot. Ennek ellenére
Rogobete Facebook-bejegyzésében emlékeztetett, hogy a rezidensi helyek számát idén júniusban határozta meg Ilie Bolojan akkori kormányfő kabinetje.
Bírálta, hogy
arra alapozva, hogy Romániának túl sok orvosi végzőse van ahhoz képest, mint amennyi rezidensre szüksége lenne. Kijelentette: szerdán egyeztetett az orvosi egyetemek és fakultások képviselőivel, és
a rezidensi helyek számának növelésére.
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