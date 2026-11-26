Fotó: Haáz Vince
A székelyföldi diákok alig egyharmada ismeri a tanulói jogokat és kötelezettségeket rögzítő diákszabályzatot, bár többségük már szembesült az iskolában hátrányos megkülönböztetéssel vagy eltérő bánásmóddal – derül ki egy friss hazai kutatásból.
Nagyon kevés diák ismeri a Diákstatutumot, vagyis azt a minden iskolai belső rendszabályzat fölött álló, országos érvényű jogszabályt, amely a hazai iskolákba járó diákok jogait és kötelességeit rögzíti – mutat rá az Országos Diáktanács által végzett éves kutatás (RISEN) eredménye.
Olyan témákban kérték ki a diákok véleményét, mint az iskolai bánásmód, a diák-pedagógus közötti kommunikáció vagy hátrányos megkülönböztetés, és immár tizedik éve végzik a kutatást. Bár országos szinten mintegy 39 ezer választ rögzítettek idén, megyénként eltérőek voltak a számok, és nem minden esetben jelentenek reprezentatív mintát, azonban mindenképpen elgondolkodtatóak és párbeszédre ösztönzőek az eredmények.
Maros megyében a megkérdezett diákok csupán 32,9 százaléka hallott a Diákstatutumról,
Hargita megyében valamivel többen – 36,4 százalékuk,
Kovászna megyében pedig a megkérdezettek csupán 8,5 százaléka ismeri a diákok jogait és kötelességeit rögzítő dokumentumot – igaz, itt mindössze 153 diák és 25 tanár válaszolt, míg Hargita és Maros megyékben mintegy 900 tanuló vett részt a felmérésben.
Országosan 37,2 százalékuk ismeri a dokumentumot, így Székelyföld e téren elmarad az átlagtól.
Fotó: László Ildikó
A kutatás további megállapításai is elgondolkodtatók:
a Maros megyei diákok 52,8 százaléka tapasztalt eltérő bánásmódot vagy hátrányos megkülönböztetést az iskolában,
Hargita megyében pedig 52,3 százalékuk tapasztalta ugyanezt. Ez gyakorlatilag megegyezik az országos 52,7 százalékkal.
Kovászna megyében viszont nagyobb ez az arány, itt a tanulók 56,9 százaléka tapasztalt eltérő bánásmódot vagy hátrányos megkülönböztetést az iskolában a felmérés szerint.
A Maros megyei tanulók 53,9 százaléka szerint az osztályfőnöki, a tanácsadási és a pályaorientációs órákat más – például tananyag leadásával kapcsolatos – célra használták fel, Hargita megyében 51,9 százalékuk jelezte ugyanezt, Kovászna megyében viszont a megkérdezetteknek csak a 33,3 százaléka tapasztalt ilyent. Országosan ez az arány 51,3 százalék.
Az értékelés anonimitásának tiszteletben tartásáról viszont Kovászna megyében számoltak be a legtöbben, itt 77,1 százalékuk jelezte, hogy a tanárok tiszteletben tartják jegyadáskor a diákok anonimitáshoz való jogát. Maros megyében 76,3 százalékuk és Hargita megyében 72,1 százalékuk vallotta ezt, országos szinten 75 százalékos ez az arány.
Fotó: Olti Angyalka
A három megye közül Kovászna megyében a legnagyobb az aránya azoknak a diákoknak, akik év végén visszajelzést adtak tanáraiknak – 61,4 százalékuk élt ezzel a jogával, a másik két székelyföldi megyében azonban ennek fele –, Maros megyében 32,5 százalékuk, Hargita megyében 33,1 százalékuk élt ezzel a lehetőséggel. Országosan 38,4 százalékos ez az arány.
Ugyanakkor az is elgondolkodtató, hogy
Maros megyében 69,7, Hargita megyében 67,5 és Kovászna megyében 67,3 százalékuk válaszolta azt, hogy tud erről a jogáról, míg országosan 71,3 százalékuk ismeri ezt a lehetőséget.
A diákok nagy része, mintegy hetven százalékuk jelezte, van elkülönített hely az okostelefonok leadásának, azonban országos szinten is negyven százalék alatt van azok száma, akik mindig leadják órák előtt.
míg Maros és Kovászna megyében a diákok mintegy 33 százaléka adja le mindig a telefonját.
Fotó: Olti Angyalka
Az iskolai erőszak témában az országos átlaggal megegyező a székelyföldi megyék átlaga is:
Országosan 22,4 százalékos ez az arány.
Az adatok arra utalnak, hogy a diákok jelentős része nemcsak a jogaikról szóló tájékoztatást nélkülözi, hanem bizonyos helyzetekben érdekeinek érvényesítésére sem talál lehetőséget. A diákképviselet szerint az adatok nyilvánosságra hozatala azonban hozzájárulhat ahhoz, hogy erősödjön a párbeszéd az iskolák, a tanulók és a szülők között.
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