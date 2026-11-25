Fotó: Tuchiluș Alex
Ismét a bukaresti parlament elé terjesztette a Székelyföld területi autonómiájáról szóló törvénykezdeményezést szerdán Zakariás Zoltán parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) elnöke.
2026. november 25., 18:012026. november 25., 18:01
2026. november 25., 18:012026. november 25., 18:01
A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által kidolgozott autonómiastatútumot eddig öt alkalommal, érdemi vita nélkül utasította el a román törvényhozás.
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) jelöltlistáján mandátumot szerzett, április óta függetlenként tevékenykedő, Hargita megyei képviselő a törvénykezdeményezés iktatásáról beszámoló videóüzenetében úgy értékelte, hogy
Zakariás Zoltán kifejezte reményét, hogy a mostani kezdeményezés kapcsán érdemi párbeszéd indulhat a román többséggel az autonómiáról és előrelépést hozhat a Székelyföld autonómiáért folytatott küzdelemben – számolt be az MTI.
A Székelyföldnek területi autonómiát előirányzó, az SZNT által kidolgozott autonómiastatútum
helyreállítaná a székeket,
regionális döntéshozatalt és önkormányzást vezetne be,
valamint hivatalossá tenné a magyar nyelvet is a Hargita, Kovászna és Maros megye egy részét magába foglaló történelmi Székelyföldön.
A törvénytervezet előírásairól egyszer sem rendeztek érdemi vitát a bukaresti parlamentben, ugyanis az autonómia fogalmát – etnikai vonatkozásban – a román törvényhozók többsége a területi elszakadás szinonimájaként eleve elutasítja.
Közvitára bocsátotta pénteken a fejlesztési minisztérium az önkormányzatok önkéntes összevonását szabályozó sürgősségirendelet-tervezetet – jelentette be Marcel-Alexandru Stoica tárcavezető.
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