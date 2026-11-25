Névadásának hetvenedik évfordulóját ünnepli idén a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum: kétnapos, emlékekkel teliszőtt rendezvénnyel készültek, amely mind a hét évtizedet lefedi. A megnyitót szerda délben, az iskola dísztermében tartották.
Most is abban a díszteremben ünnepelt az iskola, ahol hetven éve bejelentették: az intézmény felveszi Bolyai Farkas nevét
Fotó: Haáz Vince
Névadásának hetvenedik évfordulóját ünnepli idén a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum: kétnapos, emlékekkel teliszőtt rendezvénnyel készültek, amely mind a hét évtizedet lefedi. A megnyitót szerda délben, az iskola dísztermében tartották.
Ugyanabban az impozáns díszteremben gyűlt össze az iskola közössége most is, mint ahol 1956 novemberében, amikor nagyszabású emlékünnepséget tartottak Bolyai Farkas halálának századik évfordulója alkalmából. Akkor néhai dr. Kozma Béla iskolaigazgató olyan kezdeményezést indított el, amely meghatározta az intézmény következő hét évtizedét:
A városvezetés felterjesztette Bukarestbe a javaslatot, ahol jóváhagyták a névváltoztatást, ugyanis 1948-tól a kommunisták az 1557-ben alapított Református Kollégiumot Iosif Rangheț-ről nevezték el. 1956. november 19-én itt hangzott el hivatalosan, hogy az iskola felveszi a neves matematikus, Bolyai Farkas nevét.
Fotó: Haáz Vince
A kérés jóváhagyásáról szóló miniszteri rendelet, amelyet az intézmény ma is őriz, következő év februárjában érkezett meg, így az 1957–1958-as tanévet már ezen a néven kezdték el – idézte fel a névadás történetét Hajdú Zoltán igazgató, aki az iskolát egy olyan tudás fájához hasonlította, amelyet nem tudott elpusztítani a hatalom.
– utalva arra, hogy 2000-ben sikerült a Református Kollégiumot is újraindítani az iskolafalak között, amely immár két erdélyi magyar tanintézmény otthona.
Antal Levente Mihály főtanfelügyelő-helyettes: Maros megye magyarsága számára a Bolyai iskola sokkal több mint egy kiváló középiskola
Fotó: Haáz Vince
A tanfelügyelőség képviseletében Antal Levente Mihály helyettes főtanfelügyelő köszöntötte az ünneplőket, aki kiemelte, a Bolyai sikeréhez a megye minden szeglete hozzájárul: a legkisebb falusi iskolákból és a városi osztálytermekből bekerülő diákok, a szülők támogatása és az a tanári kar, amely képes a fiatalokból a legjobbat kihozni.
– hangsúlyozta a főtanfelügyelő-helyettes.
Fotó: Haáz Vince
Az ünnepi hangulathoz hozzájárult néhány volt bolyais öregdiák is: Kilyén Ilka és lánya, Rițiu Ilka Krisztina színművészek közös produkciójukkal, Bodolai Balázs színművész pedig Szőcs Kálmán versével „rótta le adósságát” egykori iskolája előtt. De a jelenlegi bolyais diákok is kivették a részüket az ünnepségből: a Gyöngyvirág iskolai néptánccsoport táncos, a Bolyai Zenekör pedig zenés előadással lépett fel. A megnyitót Benkő Mihály iskolalelkész áldásával zárták.
amely az iskola elmúlt hetven évét mutatja be egy-egy évtizedre bontva.
Hetven év képekben az iskola udvarán
Fotó: Haáz Vince
A csütörtöki nap is erről fog szólni, hiszen 9 és 13 óra között a díszteremben korszakokra bontva beszélgetnek az iskola múltjáról egykori öregdiákok – többek között Ötvös József nyugalmazott református lelkipásztor, Tonk Márton, a Sapientia EMTE rektora és Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere.
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Az iskola öregdiákjai, Kilyén Ilka és lánya, Rițiu Ilka Krisztina színművészek közös produkcióval léptek fel
Fotó: Haáz Vince
Az iskola néptánccsoportja is fellépett
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Bodolai Balázs színművész Szőcs Kálmán Adósok börtöne című versével „rótta le adósságát” egykori iskolája előtt
Fotó: Haáz Vince
A Bolyai Zenekör is hozzájárult az ünnepi hangulathoz
Fotó: Haáz Vince
Benkő Mihály iskolalelkész áldásával zárult az ünnepség
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
A négy adventi hétvégén szaxofonzene, jazz, népi muzsika, klasszikus zene, egyházi énekek, megzenésített versek, valamint gyermek- és családi koncertek is lesznek a marosvásárhelyi Gecse utcai református templomban.
Három személyautó volt érintett egy közúti balesetben a Maros megyei Marosfelfaluban, egy sérültet kórházba szállítottak sérülései miatt.
Noha érkeztek panaszok a vidéki buszok menetrendjével kapcsolatban, és ellenőrzéseket is végzett a megyei tanács illetékes hatósága, büntetés, illetve javulás nem történt. Decemberben és januárban lejárnak a szerződések, de érdemi változás nem várható.
Minden ősszel ellepik Marosvásárhely egyes részeit a varjak: hajnalban és esténként több ezer madár vonul be a városba éjszakázni, és a ragadozók is kevésbé fenyegetik őket. A cél az, hogy olyan helyeken maradjanak, ahol keveseket zavarnak.
A harmincnapos határidő be nem tartása miatt átment a hulladékszállító cég által kért drágítás, így az általa alkalmazott tarifa legalább ötven százalékkal nő. Azt nem tudni, hogy Marosvásárhelyen és környékén mennyi illetéket fogunk fizetni.
Átadták Marosvásárhelyen a teljesen felújított és modern eszközökkel felszerelt kövesdombi könyvtárrészleget, amely 65 éve szolgálja a helyi közösséget. De nemcsak a megyei könyvtár, hanem több település könyvtára is megújult a projektből.
Elfoglalta méltó helyét mindkét karácsonyfa Marosvásárhely központjában: a főtéri virágóránál élő fa illatozik, míg a Színház téren műfenyő köszönti a járókelőket. Az ünnepi fényeket december 5-én, Mikulás napjának előestéjén kapcsolják fel.
Több mint négyszáz teher- és személyszállító járművet ellenőriztek a múlt héten a Maros megyei rendőrök. Egy sofőr annak ellenére folytatta útját, hogy a hatóságok a menetíró készülék adatainak manipulálása miatt bevonták a jármű rendszámtábláit.
Tűz ütött ki egy marosszentannai lakóháznál hétfő este: a lángokat sikerült a kéményre korlátozni, az eset során személyi sérülés és további anyagi kár nem keletkezett.
Szeretnének önálló község maradni, nem kívánnak önként csatlakozni egyik szomszédos településhez sem – döntöttek a vasárnapi falugyűlésen a Maros megyei Mezőmadaras lakói, akik népszavazást szeretnének a falu jövőjét illetően.
szóljon hozzá!