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Hét évtized Bolyai Farkas nevével – jubileumi rendezvénysorozattal ünnepel az iskola Névadásának hetvenedik évfordulóját ünnepli idén a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum: kétnapos, emlékekkel teliszőtt rendezvénnyel készültek, amely mind a hét évtizedet lefedi. A megnyitót szerda délben, az iskola dísztermében tartották. Hajnal Csilla 2026. november 25., 17:112026. november 25., 17:11

Most is abban a díszteremben ünnepelt az iskola, ahol hetven éve bejelentették: az intézmény felveszi Bolyai Farkas nevét Fotó: Haáz Vince

Névadásának hetvenedik évfordulóját ünnepli idén a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum: kétnapos, emlékekkel teliszőtt rendezvénnyel készültek, amely mind a hét évtizedet lefedi. A megnyitót szerda délben, az iskola dísztermében tartották.

Hajnal Csilla 2026. november 25., 17:112026. november 25., 17:11

Ugyanabban az impozáns díszteremben gyűlt össze az iskola közössége most is, mint ahol 1956 novemberében, amikor nagyszabású emlékünnepséget tartottak Bolyai Farkas halálának századik évfordulója alkalmából. Akkor néhai dr. Kozma Béla iskolaigazgató olyan kezdeményezést indított el, amely meghatározta az intézmény következő hét évtizedét:

az iskolavezető és a tanári kar azt javasolta a városvezetésnek, hogy az iskola vegye fel történelme legnagyobb tanára, Bolyai Farkas nevét.

A városvezetés felterjesztette Bukarestbe a javaslatot, ahol jóváhagyták a névváltoztatást, ugyanis 1948-tól a kommunisták az 1557-ben alapított Református Kollégiumot Iosif Rangheț-ről nevezték el. 1956. november 19-én itt hangzott el hivatalosan, hogy az iskola felveszi a neves matematikus, Bolyai Farkas nevét. Hirdetés

Fotó: Haáz Vince

A kérés jóváhagyásáról szóló miniszteri rendelet, amelyet az intézmény ma is őriz, következő év februárjában érkezett meg, így az 1957–1958-as tanévet már ezen a néven kezdték el – idézte fel a névadás történetét Hajdú Zoltán igazgató, aki az iskolát egy olyan tudás fájához hasonlította, amelyet nem tudott elpusztítani a hatalom.

A kommunizmus fölötti győzelem itt volt a díszteremben, mert kivágtak egy fát, és az lett a következménye, hogy két ága nőtt ki”

– utalva arra, hogy 2000-ben sikerült a Református Kollégiumot is újraindítani az iskolafalak között, amely immár két erdélyi magyar tanintézmény otthona.

Antal Levente Mihály főtanfelügyelő-helyettes: Maros megye magyarsága számára a Bolyai iskola sokkal több mint egy kiváló középiskola Fotó: Haáz Vince

Több mint kiváló középiskola A tanfelügyelőség képviseletében Antal Levente Mihály helyettes főtanfelügyelő köszöntötte az ünneplőket, aki kiemelte, a Bolyai sikeréhez a megye minden szeglete hozzájárul: a legkisebb falusi iskolákból és a városi osztálytermekből bekerülő diákok, a szülők támogatása és az a tanári kar, amely képes a fiatalokból a legjobbat kihozni.

Maros megye magyarsága számára a Bolyai iskola sokkal több mint egy kiváló középiskola, ez az a szellemi műhely, ahol a városból és falvainkból érkező diákok anyanyelvükön kaphatnak világszínvonalú tudást, és ahol olyan erős közösséggé kovácsolódnak, amelyre az egész erdélyi magyar jövőnket építhetjük”

– hangsúlyozta a főtanfelügyelő-helyettes.

Fotó: Haáz Vince

Soós Zoltán is az öregdiákok között Az ünnepi hangulathoz hozzájárult néhány volt bolyais öregdiák is: Kilyén Ilka és lánya, Rițiu Ilka Krisztina színművészek közös produkciójukkal, Bodolai Balázs színművész pedig Szőcs Kálmán versével „rótta le adósságát” egykori iskolája előtt. De a jelenlegi bolyais diákok is kivették a részüket az ünnepségből: a Gyöngyvirág iskolai néptánccsoport táncos, a Bolyai Zenekör pedig zenés előadással lépett fel. A megnyitót Benkő Mihály iskolalelkész áldásával zárták.

Az ünnepség után a Bolyai udvarán berendezett fotókiállítást is megnyitották,

amely az iskola elmúlt hetven évét mutatja be egy-egy évtizedre bontva.

Hetven év képekben az iskola udvarán Fotó: Haáz Vince

A csütörtöki nap is erről fog szólni, hiszen 9 és 13 óra között a díszteremben korszakokra bontva beszélgetnek az iskola múltjáról egykori öregdiákok – többek között Ötvös József nyugalmazott református lelkipásztor, Tonk Márton, a Sapientia EMTE rektora és Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere.

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Az iskola öregdiákjai, Kilyén Ilka és lánya, Rițiu Ilka Krisztina színművészek közös produkcióval léptek fel Fotó: Haáz Vince

Az iskola néptánccsoportja is fellépett Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Bodolai Balázs színművész Szőcs Kálmán Adósok börtöne című versével „rótta le adósságát” egykori iskolája előtt Fotó: Haáz Vince

A Bolyai Zenekör is hozzájárult az ünnepi hangulathoz Fotó: Haáz Vince

Benkő Mihály iskolalelkész áldásával zárult az ünnepség Fotó: Haáz Vince