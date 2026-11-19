Fotó: Olti Angyalka
Bár évek óta nem közlekednek vonatok a Parajd és Szováta térségét érintő vasútvonalon, a vasúti átjárók jelzéseit nem fogják a közeljövőben eltávolítani az országútról. Egyelőre marad a sofőrök bosszúsága és a kötelező megállás az András-keresztnél.
Két, használaton kívüli vasúti átkelő szeli át a 13-as jelzésű országutat Hargita és Maros megye határának közelében, Parajd és Szováta térségében.
A Balázsfalva–Parajd közötti vasútvonalon 2019. óta szünetel a vasúti közlekedés, ennek ellenére a sofőröknek mégis meg kell állniuk mindkét vasúti átjáró előtt, hiszen
Bosszúságukat növeli, hogy emellett a sínek és az aszfalt találkozásánál lévő kátyúk és repedések is nehezítik az áthaladást.
Fotó: Olti Angyalka
A témában megkeresésünkre a Román Vasúttársaság (CFR) és a Brassói Út- és Hídügyi Regionális Igazgatóság (DRDP Brașov) is reagált.
Bogdan Tănase, az országos vasútkezelő vállalat (CFR) szóvivője a válaszában kitért arra, hogy a szóban forgó átjárók jelzéseit nem lehet eltávolítani a vasúti forgalom jelenlegi szünetelése miatt. Mint közölte,
Az általa idézett SR 1244-1/1996-os számú rendelkezés szerint a vasúti átjárók létesítése, módosítása vagy megszüntetése a vasút kezelőjének és a közút kezelőjének hozzájárulásával történik. A vasúti átjárók pedig kizárólag a közút tulajdonosának kérésére szüntethetők meg, a vasút kezelőjének hozzájárulásával és a közúti rendőrség jóváhagyásával.
Fotó: Olti Angyalka
Az átkelőknél tapasztalható zötykölődésre kényszerítő burkolatról a vasúttársaságnak is tudomása van. A szóvivőtől tudjuk, hogy az időszakos helyszíni ellenőrzéseik során ők szintén azt tapasztalták, hogy a szóban forgó átjárók környékén kátyúk és hálós repedések jelentek meg az aszfalton, ott, ahol az úttest a vasbeton lapokhoz csatlakozik.
– sorolta.
Hozzátette, hogy a burkolat károsodása kizárólag a közúti forgalom következménye, nem a vonatok közlekedéséé. Mint magyarázta,
Terveik szerint, a dicsőszentmártoni karbantartó egységük fogja beszerezni a szükséges aszfaltkeveréket és beütemezi a kátyúzási munkálatokat. A cél, hogy az úttest a vasúti pályához viszonyítva ismét megfelelően sík felületet biztosítson – jegyezte meg a szóvivő.
A fű benőtte a síneket, évek óta nem jár vonat Parajd és Balázsfalva között. Az átkelőnél azonban még érvényes a megállási kötelezettség
Fotó: Olti Angyalka
A Brassói Út- és Hídügyi Regionális Igazgatóság (DRDP Brașov) ugyanakkor jelezte, hogy
Tudor Alexandru Duțu regionális igazgató a Székelyhonnak adott válaszában kihangsúlyozta, hogy a törvény értelmében a vasúti pálya kezelőjének feladata a vasúti átjárók karbantartása, őrzése és biztonsága.
Ennek megfelelően a vasúti szintbeni átjárók térségében fellépő rongálódások, meghibásodások kijavítása a vasúttársaság vagy a vasúti pálya kezelőjének a felelőssége. Szintén a vasúttársaság feladata a növényzet tisztítása az átkelő 150 méteres körzetében, tette hozzá.
Fotó: Olti Angyalka
Az útkezelőnek ráadásul a vasúti pálya szélétől számított 7 méteres biztonsági övezeten belül nincs jogi hatásköre.
– húzta alá az útügy regionális igazgatója.
A romániai KRESZ szabályai szerint a szimpla és a dupla András-kereszt jelzőtáblánál mindig kötelező a megállás, akkor is, ha külön STOP-tábla nem erősíti ezt a kötelezettséget. Ennek a megállási kötelezettségnek az elmulasztása a vasúti átjárónál súlyos szabálysértésnek minősül. Magas pénzbírsággal és a vezetői engedély 90 napos bevonásával járhat.
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
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