Bár évek óta nem közlekednek vonatok a Parajd és Szováta térségét érintő vasútvonalon, a vasúti átjárók jelzéseit nem fogják a közeljövőben eltávolítani az országútról. Egyelőre marad a sofőrök bosszúsága és a kötelező megállás az András-keresztnél.

Barabás Hajnal 2026. november 19., 07:422026. november 19., 07:42

Két, használaton kívüli vasúti átkelő szeli át a 13-as jelzésű országutat Hargita és Maros megye határának közelében, Parajd és Szováta térségében. Hirdetés A Balázsfalva–Parajd közötti vasútvonalon 2019. óta szünetel a vasúti közlekedés, ennek ellenére a sofőröknek mégis meg kell állniuk mindkét vasúti átjáró előtt, hiszen

hiába, hogy évek óta nem járt arra vonat, az András-keresztek kötelezik a járművezetőket a megállásra.

Bosszúságukat növeli, hogy emellett a sínek és az aszfalt találkozásánál lévő kátyúk és repedések is nehezítik az áthaladást.

Fotó: Olti Angyalka

A témában megkeresésünkre a Román Vasúttársaság (CFR) és a Brassói Út- és Hídügyi Regionális Igazgatóság (DRDP Brașov) is reagált. Miért nem szerelik le a táblákat? Bogdan Tănase, az országos vasútkezelő vállalat (CFR) szóvivője a válaszában kitért arra, hogy a szóban forgó átjárók jelzéseit nem lehet eltávolítani a vasúti forgalom jelenlegi szünetelése miatt. Mint közölte,

a figyelmeztető jelzések eltávolítása veszélyeztetné a vasúti és a közúti közlekedés biztonságát abban az esetben, ha újraindulna a vonatközlekedés.

Az általa idézett SR 1244-1/1996-os számú rendelkezés szerint a vasúti átjárók létesítése, módosítása vagy megszüntetése a vasút kezelőjének és a közút kezelőjének hozzájárulásával történik. A vasúti átjárók pedig kizárólag a közút tulajdonosának kérésére szüntethetők meg, a vasút kezelőjének hozzájárulásával és a közúti rendőrség jóváhagyásával.

Fotó: Olti Angyalka

Kátyúzást ígértek Az átkelőknél tapasztalható zötykölődésre kényszerítő burkolatról a vasúttársaságnak is tudomása van. A szóvivőtől tudjuk, hogy az időszakos helyszíni ellenőrzéseik során ők szintén azt tapasztalták, hogy a szóban forgó átjárók környékén kátyúk és hálós repedések jelentek meg az aszfalton, ott, ahol az úttest a vasbeton lapokhoz csatlakozik.

A károsodásokat a nagy tengelyterhelésű közúti forgalom, a téli csúszásmentesítéshez használt anyagok, valamint a fagyás és olvadás váltakozása okozta”

– sorolta. Hozzátette, hogy a burkolat károsodása kizárólag a közúti forgalom következménye, nem a vonatok közlekedéséé. Mint magyarázta,

a kialakult állapot nem veszélyezteti a közúti közlekedést, és bár nem rendelkeznek speciális útépítő gépekkel sem, mégis ki fogják javítani a tapasztalt úthibákat.

Terveik szerint, a dicsőszentmártoni karbantartó egységük fogja beszerezni a szükséges aszfaltkeveréket és beütemezi a kátyúzási munkálatokat. A cél, hogy az úttest a vasúti pályához viszonyítva ismét megfelelően sík felületet biztosítson – jegyezte meg a szóvivő.

A fű benőtte a síneket, évek óta nem jár vonat Parajd és Balázsfalva között. Az átkelőnél azonban még érvényes a megállási kötelezettség Fotó: Olti Angyalka

Az útügy szerint a vasúttársaság feladata az átjáró karbantartása A Brassói Út- és Hídügyi Regionális Igazgatóság (DRDP Brașov) ugyanakkor jelezte, hogy

a vasúttársaságtól semmilyen megkeresést nem kaptak az említett kereszteződések jelzőrendszerének módosítására, azaz az András-keresztek eltávolítására.

Tudor Alexandru Duțu regionális igazgató a Székelyhonnak adott válaszában kihangsúlyozta, hogy a törvény értelmében a vasúti pálya kezelőjének feladata a vasúti átjárók karbantartása, őrzése és biztonsága. Ennek megfelelően a vasúti szintbeni átjárók térségében fellépő rongálódások, meghibásodások kijavítása a vasúttársaság vagy a vasúti pálya kezelőjének a felelőssége. Szintén a vasúttársaság feladata a növényzet tisztítása az átkelő 150 méteres körzetében, tette hozzá.

Fotó: Olti Angyalka

Az útkezelőnek ráadásul a vasúti pálya szélétől számított 7 méteres biztonsági övezeten belül nincs jogi hatásköre.

Mi ezeken a területeken kizárólag korszerűsítési munkálatok esetén avatkozhatunk be, de akkor is csak a szintbeni átjáró kezelésének ideiglenes átvételére vonatkozó eljárást követően. A munkálatok befejezése után a területet vissza kell adnunk a vasútnak”

– húzta alá az útügy regionális igazgatója. Kötelez az András-kereszt A romániai KRESZ szabályai szerint a szimpla és a dupla András-kereszt jelzőtáblánál mindig kötelező a megállás, akkor is, ha külön STOP-tábla nem erősíti ezt a kötelezettséget. Ennek a megállási kötelezettségnek az elmulasztása a vasúti átjárónál súlyos szabálysértésnek minősül. Magas pénzbírsággal és a vezetői engedély 90 napos bevonásával járhat.

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka