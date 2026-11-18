Képünk illusztráció
Fotó: Pixabay
Újabb telefonos csalási módszerre figyelmeztet az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság (DNSC). Az elkövetők először mobilszolgáltatók képviselőinek, majd a kiberbiztonsági igazgatóság munkatársainak adják ki magukat.
2026. november 18., 19:052026. november 18., 19:05
2026. november 18., 19:062026. november 18., 19:06
A DNSC szerdai Facebook-bejegyzése szerint a csalók első alkalommal szerződéshosszabbításra vagy adategyeztetésre hivatkozva keresik meg az áldozatot.
– ismerteti az Agerpres.
Rövid időn belül újabb hívás érkezik, ezúttal a DNSC állítólagos munkatársától, aki azt állítja, hogy csalási kísérletet, adatlopást vagy elektronikus aláírás jogosulatlan aktiválását észlelték.
Ezután az áldozat bankszámláiról, hiteleiről, megtakarításairól, számlaegyenlegéről és jövedelméről érdeklődnek, illetve személyi azonosító számát, SMS-ben kapott kódjait és személyi igazolványának fényképét kérik.
A felhívásban a DNSC hangsúlyozta, hogy
A hatóság azt tanácsolja, hogy kéretlen telefonhívások során senki ne adjon meg személyes vagy pénzügyi adatokat, ne küldjön fényképet személyi igazolványáról, ne telepítsen alkalmazásokat, és ne nyisson meg a telefonáló által küldött linkeket. Gyanús hívás esetén szakítsák meg a beszélgetést, és hivatalos elérhetőségein keressék meg az érintett intézményt vagy szolgáltatót.
Aki bizalmas adatokat adott ki, vagy azt gyanítja, hogy csalás áldozatává vált, haladéktalanul értesítse bankját és az illetékes hatóságokat – hívták fel a figyelmet.
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