Újabb telefonos csalási módszerre figyelmeztet az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság (DNSC). Az elkövetők először mobilszolgáltatók képviselőinek, majd a kiberbiztonsági igazgatóság munkatársainak adják ki magukat.

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A DNSC szerdai Facebook-bejegyzése szerint a csalók első alkalommal szerződéshosszabbításra vagy adategyeztetésre hivatkozva keresik meg az áldozatot.

Rövid időn belül újabb hívás érkezik, ezúttal a DNSC állítólagos munkatársától, aki azt állítja, hogy csalási kísérletet, adatlopást vagy elektronikus aláírás jogosulatlan aktiválását észlelték.

munkatársai soha nem kérnek telefonon banki adatokat, hitelesítési kódokat vagy személyazonosító okmányokról készült fényképeket, és nem figyelik a felhasználók telefonhívásait, üzeneteit sem.

A hatóság azt tanácsolja, hogy kéretlen telefonhívások során senki ne adjon meg személyes vagy pénzügyi adatokat, ne küldjön fényképet személyi igazolványáról, ne telepítsen alkalmazásokat, és ne nyisson meg a telefonáló által küldött linkeket. Gyanús hívás esetén szakítsák meg a beszélgetést, és hivatalos elérhetőségein keressék meg az érintett intézményt vagy szolgáltatót.

Aki bizalmas adatokat adott ki, vagy azt gyanítja, hogy csalás áldozatává vált, haladéktalanul értesítse bankját és az illetékes hatóságokat – hívták fel a figyelmet.