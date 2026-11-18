Kiégett nyerges vontató nehezíti a forgalmat Arad közelében az A1-es autópályán, a Nagylak felé tartó menetirányban.

Székelyhon 2026. november 18., 11:002026. november 18., 11:00

A temesvári regionális út- és hídigazgatóság szerda reggeli közleménye szerint – melyet az Agerpres idéz – a kamion a keddről szerdára virradó éjszaka gyúlt ki az 541. kilométernél, a repülőtérre vezető kijárat közelében.

A forgalmat lezárták a sürgősségi és az első sávon, és vélhetően délután 4 óra körül indítják újra,

miután a kiégett kamion maradványait elszállították és megtisztították az úttestet. Hirdetés Az Arad megyei katasztrófavédelmi felügyelőség tájékoztatása szerint a katonai tűzoltók kiérkezésekor a műanyagot szállító kamion vezetőfülkéje és a pótkocsija egyaránt lángokban állt, és a tűz átterjedt a sztráda zajvédő falának három elemére is.

Az incidens emberi áldozatot nem követelt, de a kamion 90 százalékban megsemmisült.