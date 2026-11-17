Fotó: NATO
A NATO célja továbbra is az, hogy Ukrajna a lehető legerősebb legyen mind a harcmezőn, mind a béketárgyalásokon – jelentette ki Mark Rutte NATO-főtitkár Brüsszelben az ukrajnai védelmi kontaktcsoport ülését megelőzően kedden.
2026. november 17., 18:132026. november 17., 18:13
2026. november 17., 18:132026. november 17., 18:13
„Fontos hangsúlyozni, hogy miközben sokan keményen dolgoznak a béke megteremtésén, arról is gondoskodnunk kell, hogy
– fogalmazott Rutte, majd kiemelte: ez elsősorban katonai támogatást jelent, amelynek – mint aláhúzta – a lehető leggyorsabb ütemben kell folytatódnia.
A béketárgyalásokkal kapcsolatosan feltett újságírói kérdésre válaszolva Rutte azt mondta, az Egyesült Államok kulcsszerepet játszik a folyamatban. Steve Witkoff és Jared Kushner Donald Trump amerikai elnök megbízottjaiként rendkívül fontos munkát végeznek – emelte ki. A folyamatot az európaiak is segítik, ott ülnek a tárgyalóasztalnál, ahogy a NATO képviselői is – mondta az MTI szemléje szerint.
„Mi minden esetben készek vagyunk segítséget nyújtani, és minden találkozónál mérlegeljük, hogyan tudnánk a leghasznosabbak lenni” – fogalmazott.
A krími híd elleni ukrán dróntámadással kapcsolatos kérdésre válaszolva a NATO-főtitkár fontosnak nevezte, hogy Ukrajna képes legyen a védekezésre, ami – szavai szerint –
Ez elkerülhetetlen – mondta.
A francia csapatok állítólagos ukrajnai jelenlétével kapcsolatos kérdésre válaszolva Rutte azt mondta: „Moszkvából számos érdekes hír érkezik”, amelyeket – véleménye szerint – nem feltétlenül kell mindig teljes komolysággal kezelni.
„Szeretném viszont elismerésemet kifejezni Franciaországnak azért, amit Ukrajnáért tesz. Mind a NATO keretein belül, mind pedig kétoldalú szinten kiváló munkát végez” – fogalmazott a NATO-főtitkár, majd hozzátette: Emmanuel Macron elnök, kormánya és a francia fegyveres erők Ukrajna nagyszerű partnerei.
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