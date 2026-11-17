A NATO célja továbbra is az, hogy Ukrajna a lehető legerősebb legyen mind a harcmezőn, mind a béketárgyalásokon – jelentette ki Mark Rutte NATO-főtitkár Brüsszelben az ukrajnai védelmi kontaktcsoport ülését megelőzően kedden.

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„Fontos hangsúlyozni, hogy miközben sokan keményen dolgoznak a béke megteremtésén, arról is gondoskodnunk kell, hogy

az ukránok rendelkezzenek mindazzal, ami a tél átvészeléséhez, valamint ahhoz szükséges, hogy a béketárgyalásokon a lehető legerősebb pozícióban vegyenek részt”

– fogalmazott Rutte, majd kiemelte: ez elsősorban katonai támogatást jelent, amelynek – mint aláhúzta – a lehető leggyorsabb ütemben kell folytatódnia.

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A béketárgyalásokkal kapcsolatosan feltett újságírói kérdésre válaszolva Rutte azt mondta, az Egyesült Államok kulcsszerepet játszik a folyamatban. Steve Witkoff és Jared Kushner Donald Trump amerikai elnök megbízottjaiként rendkívül fontos munkát végeznek – emelte ki. A folyamatot az európaiak is segítik, ott ülnek a tárgyalóasztalnál, ahogy a NATO képviselői is – mondta az MTI szemléje szerint.

„Mi minden esetben készek vagyunk segítséget nyújtani, és minden találkozónál mérlegeljük, hogyan tudnánk a leghasznosabbak lenni” – fogalmazott.

A krími híd elleni ukrán dróntámadással kapcsolatos kérdésre válaszolva a NATO-főtitkár fontosnak nevezte, hogy Ukrajna képes legyen a védekezésre, ami – szavai szerint –