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A Marosvásárhelyi Állami Levéltárban kezdte pályáját, levéltáros (1963–67), majd főlevéltáros, 1981-től a magyar paleográfia lektora az Állami Levéltár bukaresti továbbképző központjában. 1995-től Marosvásárhelyen levéltári szakértő lett.

A csíkszeredai főkonzulátuson vette át Pál-Antal Sándor erdélyi magyar történész, levéltáros az Áder János köztársasági elnök által az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából adományozott állami kitüntetést péntek délelőtt.

A Csíkszereda Kiadóhivatal gondozásában, az Útravaló sorozat részeként 2022-ben jelent meg a Csík-, Gyergyó- és Kászonszék 1848–49-ben című kötete.

Fő kutatási területe a székelység múltja, intézményrendszere. Kiemelkedő tanulmánya az 1809-es székely parasztmegmozdulásokról (Marisia 1978/8). A Székely felkelés 1595-1596 című gyűjteményben (1979) is tanulmánnyal szerepel. Társszerzője a Maros megyei Állami Levéltár román nyelvű Útmutatójának.

Székelyföld történetének kutatásáért, valamint tudomány- és közösségszervező munkájáért 2020-ban a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki.

Pál Antal Sándortól Csíkmadaras község vezetése is búcsúzik, ugyanis társszerzője volt a falumonográfiának, továbbá a falu díszpolgári címét is megkapta.

Pál-Antal Sándort családi gyökerei és személyes emlékei is Csíkmadarashoz kötötték. Édesapja családja innen származott, ő maga is járt itt elemi iskolába, egyetemi tanulmányai előtt pedig mintegy három évig végzett gazdálkodói munkát a faluban. Történészként később is újra és újra visszatért Csíkmadaras múltjához.