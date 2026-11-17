Fotó: Veres Nándor
87 éves korában elhunyt Pál Antal Sándor erdélyi magyar történész, levéltáros, az MTA külső tagja.
2026. november 17., 15:402026. november 17., 15:40
2026. november 17., 15:512026. november 17., 15:51
Pál Antal Sándor Csíkkarcfalván született 1939. szeptember 26-án, középiskoláit Csíkszeredában és Nagybányán végezte, majd a Babeș-Bolyai Egyetemen történelem szakos tanári diplomát szerzett 1963-ban.
A Marosvásárhelyi Állami Levéltárban kezdte pályáját, levéltáros (1963–67), majd főlevéltáros, 1981-től a magyar paleográfia lektora az Állami Levéltár bukaresti továbbképző központjában. 1995-től Marosvásárhelyen levéltári szakértő lett.
– olvasható a Wikipédia-oldalán.
Fő kutatási területe a székelység múltja, intézményrendszere. Kiemelkedő tanulmánya az 1809-es székely parasztmegmozdulásokról (Marisia 1978/8). A Székely felkelés 1595-1596 című gyűjteményben (1979) is tanulmánnyal szerepel. Társszerzője a Maros megyei Állami Levéltár román nyelvű Útmutatójának.
A Csíkszereda Kiadóhivatal gondozásában, az Útravaló sorozat részeként 2022-ben jelent meg a Csík-, Gyergyó- és Kászonszék 1848–49-ben című kötete.
A csíkszeredai főkonzulátuson vette át Pál-Antal Sándor erdélyi magyar történész, levéltáros az Áder János köztársasági elnök által az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából adományozott állami kitüntetést péntek délelőtt.
Pál Antal Sándortól Csíkmadaras község vezetése is búcsúzik, ugyanis társszerzője volt a falumonográfiának, továbbá a falu díszpolgári címét is megkapta.
Pál-Antal Sándort családi gyökerei és személyes emlékei is Csíkmadarashoz kötötték. Édesapja családja innen származott, ő maga is járt itt elemi iskolába, egyetemi tanulmányai előtt pedig mintegy három évig végzett gazdálkodói munkát a faluban. Történészként később is újra és újra visszatért Csíkmadaras múltjához.
Részt vett Bodor Ferenc, a csíkmadarasi lőporgyár egykori igazgatója életútjának feltárásában is, és ő rendezte sajtó alá az erről szóló Ágyúcső és puskapor című kötetet – olvasható Csíkmadaras község Facebook-oldalán. Hozzáteszik: hálával gondolnak arra a sok évnyi munkára, amelyet a falu múltjának feltárására fordított.
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