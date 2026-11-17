A pirotechnikai eszközök veszélyeire hívja fel a figyelmet a közelgő téli ünnepek kapcsán az országos katasztrófavédelem, miután hétvégén egy kilencéves gyermek sérült meg petárdázás közben.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Egy robbanás csak egy másodperc töredéke, de a következményei maradandók lehetnek: súlyos égési sérülések, kézsérülések, a látás vagy a hallás károsodása – hívja fel a figyelmet az országos katasztrófavédelem egy hétvégi szerencsétlen baleset kapcsán.

Vasárnap ugyanis rendőröket és mentőket riasztottak egy Giurgiu megyei faluba, miután egy gyermek megsérült egy petárdától. A rendőrség helyszíni vizsgálatai szerint a falu egyik utcájában „több gyermek pirotechnikai eszközökkel játszott, amikor egyikük,