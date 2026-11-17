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A pirotechnikai eszközök veszélyeire hívja fel a figyelmet a közelgő téli ünnepek kapcsán az országos katasztrófavédelem, miután hétvégén egy kilencéves gyermek sérült meg petárdázás közben.
Egy robbanás csak egy másodperc töredéke, de a következményei maradandók lehetnek: súlyos égési sérülések, kézsérülések, a látás vagy a hallás károsodása – hívja fel a figyelmet az országos katasztrófavédelem egy hétvégi szerencsétlen baleset kapcsán.
Vasárnap ugyanis rendőröket és mentőket riasztottak egy Giurgiu megyei faluba, miután egy gyermek megsérült egy petárdától. A rendőrség helyszíni vizsgálatai szerint a falu egyik utcájában „több gyermek pirotechnikai eszközökkel játszott, amikor egyikük,
– írja a News.ro hírportál a megyei rendőrség közlésére hivatkozva. A helyszínre mentőegységet kellett riasztani, amely a gyermeket egy bukaresti kórházba vitte szakorvosi ellátásra.
Az ügyben gondatlanságból elkövetett testi sértés, valamint pirotechnikai eszközök jogosulatlan használata miatt indult büntetőeljárás.
De nemcsak sérülésveszélyesek a petárdák, illetve az egyéb pirotechnikai eszközök, hanem „tüzet is okozhatnak, veszélyeztetve az otthonokat, anyagi javakat és mindenekelőtt az emberi életeket” – térnek még ki a katasztrófavédelem felhívásában, amit kifejezetten ennek az esetnek, illetve a közelgő téli ünnepek a kapcsán adtak ki, emlékeztetve, hogy a pirotechnikai eszközök többségének használata tilos.
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