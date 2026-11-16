Drónmaradványok sodródnak a Fekete-tengeren, a rossz idő miatt azonban nem tudják megvizsgálni ezeket

Fotó: Pexels
A kedvezőtlen időjárás miatt elhalasztották a Fekete-tengeren sodródó két drónmaradvány átvizsgálását – közölte hétfő este a védelmi minisztérium.
A robbanószerkezetek hatástalanítására szakosodott katonai búvárok Mangalia és Sfântu Gheorghe térségében indultak a helyszínre, de a rossz tengeri viszonyok miatt vissza kellett térniük a partra – számol be az Agerpres.
A két sodródó drónmaradványt vasárnap észlelte a francia haditengerészet Atlantique 2 típusú repülőgépe, az egyiket Mangaliától mintegy 45, a másikat Chituctól 53 tengeri mérföldre keletre.
A francia repülőgépet a NATO elrettentő műveleteinek támogatására telepítették Romániába.
Bocsánatot kért hétfőn Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter a daganatos betegektől, amiért kezelésük mellett egyes gyógyszerek beszerzése miatt is aggódniuk kell, és közölte, hogy intézkedett a készletek egyenletesebb elosztásáról.
Csaknem öt százalékpontot veszített népszerűségéből, de továbbra is magabiztosan megnyerné a romániai parlamenti választásokat a szélsőjobboldali Románok Egyesülésért Szövetség (AUR) – derült ki egy hétfőn közzétett friss felmérésből.
Az EU a következő napokban bemutatja az Oroszországgal szembeni 22. szankciós csomagot – jelentette ki Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő hétfőn Brüsszelben.
Romániának jelenleg nincs szüksége megállapodásra a Nemzetközi Valutaalappal (IMF), de meg kell őriznie nemzetközi hitelességét és hozzáférését a tőkepiacokhoz – jelentette ki hétfőn a Román Nemzeti Bank kormányzója.
A James Bond-franchise-t tulajdonló Amazon MGM hétfő délután bejelentette, hogy Robert Pattinson bújhat a 007-es ügynök bőrébe a soron következő filmekben.
Keddre halasztotta az Ilfov megyei törvényszék a döntést arról, hogy előzetes letartóztatásban marad-e Călin Georgescu abban az ügyben, amelyben egy üzletember 1,1 millió eurós megkárosításával vádolják.
Az alkoholos befolyásoltság és pszichés betegségek állhatnak többek között a családon belüli erőszak hátterében. Hargita megyében nőtt a bejelentett esetek száma, az év első tíz hónapjában 469 ilyen bűncselekményt jegyeztek.
Az RMDSZ akár bizalmatlansági indítványt is benyújthat, ha a kormány parlamenti felelősségvállalással fogadtatná el a területi-közigazgatási reformot – jelentette ki hétfőn az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője, Csoma Botond.
Magyarországon és Romániában is rekordott döntött a mozikban a Hogyan tudnék élni nélküled? című fim második része, vagyis az alkotás első helyen végzett a nézettségi listákon az elmúlt hétvégén.
Személygépjárművel ütközött egy rabszállító kisbusz (amelyen 16 fogvatartott utazott) hétfőn délután Málnás közelében. A balesetben két személy sérült meg – közli a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.
szóljon hozzá!