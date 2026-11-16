Drónmaradványok sodródnak a Fekete-tengeren, a rossz idő miatt azonban nem tudják megvizsgálni ezeket

A kedvezőtlen időjárás miatt elhalasztották a Fekete-tengeren sodródó két drónmaradvány átvizsgálását – közölte hétfő este a védelmi minisztérium.

Székelyhon 2026. november 16., 20:022026. november 16., 20:02

A robbanószerkezetek hatástalanítására szakosodott katonai búvárok Mangalia és Sfântu Gheorghe térségében indultak a helyszínre, de a rossz tengeri viszonyok miatt vissza kellett térniük a partra – számol be az Agerpres.

A műveletet folytatják, amint az időjárás és a tenger állapota ezt biztonságosan lehetővé teszi.