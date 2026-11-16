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Drónmaradványok sodródnak a Fekete-tengeren, a rossz idő miatt azonban nem tudják megvizsgálni ezeket

• Fotó: Pexels

Fotó: Pexels

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A kedvezőtlen időjárás miatt elhalasztották a Fekete-tengeren sodródó két drónmaradvány átvizsgálását – közölte hétfő este a védelmi minisztérium.

Székelyhon

2026. november 16., 20:022026. november 16., 20:02

A robbanószerkezetek hatástalanítására szakosodott katonai búvárok Mangalia és Sfântu Gheorghe térségében indultak a helyszínre, de a rossz tengeri viszonyok miatt vissza kellett térniük a partra – számol be az Agerpres.

A műveletet folytatják, amint az időjárás és a tenger állapota ezt biztonságosan lehetővé teszi.

A két sodródó drónmaradványt vasárnap észlelte a francia haditengerészet Atlantique 2 típusú repülőgépe, az egyiket Mangaliától mintegy 45, a másikat Chituctól 53 tengeri mérföldre keletre.

A francia repülőgépet a NATO elrettentő műveleteinek támogatására telepítették Romániába.

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Belföld
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