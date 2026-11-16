Fotó: A Vándormozi/Facebook
Magyarországon és Romániában is rekordott döntött a mozikban a Hogyan tudnék élni nélküled? című fim második része, vagyis az alkotás első helyen végzett a nézettségi listákon az elmúlt hétvégén.
2026. november 16., 17:362026. november 16., 17:36
2026. november 16., 17:532026. november 16., 17:53
A romániai mozikban és Erdélyben a Vándormozi vetítésein több mint 30 ezer ember, pontosan 30271 néző látta a Hogyan tudnék élni nélküled? 2. című filmet a premier hétvégén.
A magyarországi abszolút rekord – 202134 néző – első mozis hétvége mellett, tehát a romániai nézők is
„Még sosem fordult elő, hogy magyarországi film vezesse a romániai Boxoffice-t. Eddig. Ugyanis a magyarországi premierrel egyidődben Romániában is mozikba került Hogyan tudnék élni nélküled? 2,
– derül ki a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményből.
A film egyébként folyamatosan látható 28 erdélyi moziban. Ezúttal a szórványvidékeken élő közönség is láthatja a filmet, ugyanis Bukarestben kettő, Bákóban egy, Szebenben egy, és Déván is egy mozi műsorra tűzte a legnéztettebb magyar zenés vígjáték folytatását.
A mozival nem rendelkező településekre a Vándormozi viszi el a filmet Erdély szerte.
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