Magyarországon és Romániában is rekordott döntött a mozikban a Hogyan tudnék élni nélküled? című fim második része, vagyis az alkotás első helyen végzett a nézettségi listákon az elmúlt hétvégén.

Székelyhon 2026. november 16., 17:362026. november 16., 17:36 2026. november 16., 17:532026. november 16., 17:53

A romániai mozikban és Erdélyben a Vándormozi vetítésein több mint 30 ezer ember, pontosan 30271 néző látta a Hogyan tudnék élni nélküled? 2. című filmet a premier hétvégén. A magyarországi abszolút rekord – 202134 néző – első mozis hétvége mellett, tehát a romániai nézők is

eddig soha nem látott létszámban váltottak jegyet a film vetítéseire.

„Még sosem fordult elő, hogy magyarországi film vezesse a romániai Boxoffice-t. Eddig. Ugyanis a magyarországi premierrel egyidődben Romániában is mozikba került Hogyan tudnék élni nélküled? 2,

országosan a legnézettebb film lett az elmúlt hétvégén”