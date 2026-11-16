A miniszterelnök garantálja, hogy jövőre nőne a nyugdíjak, de az emelés mértéke még kérdéses

Luca Niculescu miniszterelnök hétfőn kijelentette, hogy 2026 végéig elkészül a jövő évi állami költségvetés tervezete és 2027-ben emelkednek a nyugdíjak.

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A kormányfő a Romániai Municípiumok Szövetségének közgyűlése után adott nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a vállalt határidőnek megfelelően még idén kidolgozzák a 2027-es költségvetést.

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Arra a kérdésre, hogy garantálja-e a nyugdíjak 7,3 százalékos emelését, Niculescu úgy válaszolt: