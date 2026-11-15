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A lövéteiek és az oroszhegyiek kaptak Ro-Alertet a településeiken járó medvék miatt vasárnap este

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

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Lövétén és az Oroszhegyhez tartozó Székelyszenttamáson láttak medvét vasárnap este. A hatóságok mindkét nagyvad miatt Ro-Alert üzenetben figyelmeztették a lakókat.

Székelyhon

2026. november 15., 21:352026. november 15., 21:35

Szombaton négy Hargita megyei településen láttak medvét, Csíkszentdomokoson kétszer, míg Farkaslakán, Rugonfalván és Csomafalván egyszer tűnt fel a nagyvad.

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Udvarhelyszék medve
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